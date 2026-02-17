Ширер - Взлет и падение Третьего Рейха

Фундаментальный труд Уильяма Ширера «Взлет и падение Третьего рейха» признан классикой исторической литературы, предлагающей одну из самых детальных панорам нацистской Германии. Автор, будучи американским журналистом и очевидцем многих событий в Берлине, сочетает в своей работе строгость документального исследования с живым, репортажным стилем. Книга охватывает колоссальный временной отрезок: от рождения Адольфа Гитлера и истоков его идеологии до окончательного краха нацистского режима в 1945 году. Опираясь на захваченные секретные архивы германского правительства, Ширер воссоздает закулисную механику дипломатических игр, военных кампаний и внутреннего террора.

Ширер уделяет огромное внимание психологии власти и тому, как один человек смог подчинить своей воле целую нацию, обладающую богатейшим культурным наследием. В книге подробно описаны ключевые вехи: позорный «Пивной путч», приход нацистов к власти в 1933 году, Мюнхенский сговор и масштабные сражения Второй мировой войны. Автор мастерски показывает, как постепенно затягивалась петля тоталитаризма, и как мир, парализованный нерешительностью, позволил диктатуре окрепнуть. Труд Ширера — это не просто летопись войны, а глубокое исследование того, как хрупка демократия перед лицом организованного фанатизма.

Несмотря на критику некоторых профессиональных историков за субъективность и концепцию «особого пути» Германии, книга остается непревзойденным источником для понимания атмосферы той эпохи. Она служит мощным напоминанием о катастрофических последствиях тирании и ценности человеческой свободы. Ширер не просто фиксирует факты, он выносит приговор системе, которая поставила мир на грань уничтожения, делая это с позиции человека, видевшего агонию старой Европы своими глазами.

Ширер Уильям - Взлет и падение Третьего Рейха

Москва, Издательство АСТ, 2015

ISBN 978-5-17-093819-3\

Ширер Уильям - Взлет и падение Третьего Рейха - Содержание

К читателю

Книга первая Приход Гитлера к власти

Глава 1 Рождение Третьего Рейха

Глава 2 Рождение нацистской партии

Глава 3 Версаль, Веймар и «пивной путч»

Глава 4 Воззрения Гитлера и истоки Третьего Рейха

Книга вторая Триумф и консолидация сил

Глава 5 Путь к власти: 1925–1931 годы

Глава 6 Последние дни республики: 1931–1933 годы

Глава 7 Пацификация Германии: 1933–1934 годы

Глава 8 Жизнь в Третьем Рейхе: 1933–1937 годы

Книга третья Путь к войне

Глава 9 Первые шаги: 1934–1937 годы

Глава 10 Падение Бломберга, Фрича, Нейрата и Шахта

Глава 11 Аншлюс: насилие над Австрией

Глава 12 Дорога на Мюнхен

Глава 13 Чехословакия перестает существовать

Глава 14 На очереди Польша

Глава 15 Германо-советский пакт

Глава 16 Последние дни мира

Глава 17 Начало Второй мировой войны

Книга четвертая Война: первые победы и великий поворот

Глава 18 Падение Польши

Глава 19 Сидячая война на Западе

Глава 20 Захват Дании и Норвегии

Глава 21 Победа на Западе

Глава 22 Операция «Морской лев»: сорванное вторжение в Англию

Глава 23 «Барбаросса»: на очереди Россия

Глава 24 События принимают иной оборот

Глава 25 На очереди Соединенные Штаты

Глава 26 Великий поворот. 1942 год: Сталинград и Эль-Аламейн

Книга пятая Начало конца

Глава 27 «Новый порядок»

Глава 28 Падение Муссолини

Глава 29 Вторжение союзников в Западную Европу и покушение на Гитлера

Книга шестая Падение Третьего Рейха

Глава 30 Оккупация Германии

Глава 31 Последние дни Третьего Рейха

Послесловие Правила гигиены в чумном бараке