Кто виноват в столетнем конфликте евреев и арабов в Палестине? Ответ очевиден — Лондон и руководители сионистского движения. И те и другие прекрасно понимали, что сотни тысяч евреев будут переселены не на пустое место, а на территории, плодородная часть которых достаточно плотно заселена столетиями проживавшими там арабами. Ах, там две тысячи лет назад жили евреи! Ну и что? Так давайте выселим турок из Стамбула и поселим там греков, которые жили в Константинополе до 1453 г. Евреев можно было переселить в другой район мира, с малой плотностью местного населения. А таких районов в мире в 1920-х гг. хватало.

Можно было добиться абсолютно добровольного переселения части арабского населения в другие районы Палестины. Как? Да дать конфетку в виде нескольких миллиардов долларов. За большие деньги арабы продали бы свои наделы перебрались бы в другие районы Палестины или в Трансиорданию, или в Египет и т.д. На освобождённых от арабов компактных (!) территориях, имеющих выход к морю, и поселить евреев. А при необходимости по периметру границ компактно (то есть без анклавов еврейского государства) разместить миротворческие силы. Откуда взять деньги? Да хотя бы из фантастических репараций, наложенных в 1919 г. на Германию. Кроме того, сионистские организации в Европе и США обладали несметными капиталами. Я не уверен на 100 %, что не произошёл бы конфликт, но на 95 % — без всякого сомнения.

Но англичане не считали арабов равными себе и позволяли делать в ними, что угодно. Подобный раздел с созданием чисто еврейского и чисто арабского государств можно было сделать и после 1945 г. Но никто не хотел платить. Мало того, англичане в 1920-х гг. пытались в Палестине действовать по принципу «разделяй и властвуй». Ну а после 1945 г. США и ряд стран Европы и Ближнего Востока начали ловить рыбку в мутной воде, ещё больше запутав палестинскую проблему.

Александр Широкорад - Израиль - Палестина - 75 лет великого противостояния

М. : Вече, 2024, 464 с. : ил.

ISBN 978-5-4484-4607-8

Александр Широкорад - Израиль - Палестина - 75 лет великого противостояния - Содержание

Глава 1 ПАЛЕСТИНА ОТ РИМА ДО КРЕСТОНОСЦЕВ

Глава 2 ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ БЕЗ УЖАСОВ СЛУЖИВЫХ ИСТОРИКОВ

Глава 3 ЕВРЕИ В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Глава 4 ПОДМАНДАТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Глава 5 АРАБСКОЕ ВОССТАНИЕ 1936—1939 гг.

Глава 6 ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Глава 7 НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗРАИЛЯ

Глава 8 НАЧАЛО ВОЙНЫ 1947—1949 гг.

Глава 9 ЗАХВАТ ЕВРЕЯМИ ХАЙФЫ, ЦФАТА И ЯФФЫ

Глава 10 ВТОРОЙ ЭТАП ВОЙНЫ

Глава 11 ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ

Глава 12 РЕВОЛЮЦИЯ В ЕГИПТЕ И НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СУЭЦКОГО КАНАЛА

Глава 13 БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА СУШЕ В 1956 г.

Глава 14 БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА МОРЕ В 1956 г.

Глава 15 СИРИЙСКИЙ КРИЗИС 1957 г.

Глава 16 СОЗДАНИЕ ОАР

Глава 17 НА ПУТИ К ВОЙНЕ 1967 г.

Глава 18 ДЕЙСТВИЯ НА СИНАЙСКОМ ФРОНТЕ

Глава 19 ДЕЙСТВИЯ НА ИОРДАНСКОМ ФРОНТЕ

Глава 20 ДЕЙСТВИЯ НА СИРИЙСКОМ ФРОНТЕ

Глава 21 БОИ НА МОРЕ

Глава 22 ИТОГИ ВОЙНЫ 1967 г.

Глава 23 НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ТРЁХЛЕТНЯЯ ВОЙНА НА БЕРЕГАХ СУЭЦКОГО КАНАЛА

Глава 24 СОЗДАНИЕ 5-й ОПЕРАТИВНОЙ ЭСКАДРЫ

Глава 25 СОВЕТСКАЯ ТЕХНИКА И СОВЕТСКИЕ ВОЕННЫЕ СОВЕТНИКИ В ЕГИПТЕ

Глава 26 МИГ-25 НАД ИЗРАИЛЕМ

Глава 27 ЭВАКУАЦИЯ СОВЕТСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ЕГИПТА

Глава 28 СИРИЙСКИЙ ФРОНТ ОТ ШЕСТИДНЕВНОЙ ДО ОДИННАДЦАТИДНЕВНОЙ ВОЙНЫ

Глава 29 НАЧАЛО ВОЙНЫ 1973 г.

Глава 30 СОВЕТСКИЙ ФЛОТ В ВОЙНЕ 1973 г.

Глава 31 ОКТЯБРЬСКАЯ ВОЙНА НА МОРЕ

Глава 32 ОКОНЧАНИЕ И ИТОГИ ВОЙНЫ 1973 г.

Глава 33 ЕГИПЕТ ВЫХОДИТ ИЗ ИГРЫ. УСИЛЕНИЕ СИРИЙСКО-ИЗРАИЛЬСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Глава 34 НАПАДЕНИЕ ИЗРАИЛЯ НА ЛИВАН

Глава 35 СОВЕТСКИЕ ВОЕННЫЕ СОВЕТНИКИ В СИРИИ В 1980-х гг.

Глава 36 СОВЕТСКАЯ БАЗА В ТАРТУСЕ

Глава 37 5-я ЭСКАДРА НА СТРАЖЕ МИРА. 1974—1991 гг.

Глава 38 КОСМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ИЗРАИЛЯ

Глава 39 ИСТОРИЯ ГАЗЫ

Глава 40 ПЕРВАЯ ИНТИФАДА 1987—1993 гг.

Глава 41 ВТОРАЯ ИНТИФАДА 2000—2005 гг.

Глава 42 УХОД ИЗРАИЛЯ ИЗ ГАЗЫ

Глава 43 ОПЕРАЦИЯ «ЛИТОЙ СВИНЕЦ»

Глава 44 ОПЕРАЦИЯ «НЕРУШИМАЯ СКАЛА»

Глава 45 СИСТЕМА ПРО «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОЛ»

Глава 46 АТАКА ХАМАС В ОКТЯБРЕ 2023 г.

Глава 47 ХРОНИКА ОКТЯБРЬСКОЙ ВОЙНЫ 2023 г.

Глава 48 ПЕРЕРАСТЕТ ЛИ КОНФЛИКТ В ПАЛЕСТИНЕ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИЛИ МИРОВОЙ?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ