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Широкорад - Израиль - Палестина

Александр Широкорад - Израиль - Палестина - 75 лет великого противостояния
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Jewish History, **Persecution Secret Services, Sociology Political Science
Кто виноват в столетнем конфликте евреев и арабов в Палестине? Ответ очевиден — Лондон и руководители сионистского движения. И те и другие прекрасно понимали, что сотни тысяч евреев будут переселены не на пустое место, а на территории, плодородная часть которых достаточно плотно заселена столетиями проживавшими там арабами. Ах, там две тысячи лет назад жили евреи! Ну и что? Так давайте выселим турок из Стамбула и поселим там греков, которые жили в Константинополе до 1453 г. Евреев можно было переселить в другой район мира, с малой плотностью местного населения. А таких районов в мире в 1920-х гг. хватало.
Можно было добиться абсолютно добровольного переселения части арабского населения в другие районы Палестины. Как? Да дать конфетку в виде нескольких миллиардов долларов. За большие деньги арабы продали бы свои наделы перебрались бы в другие районы Палестины или в Трансиорданию, или в Египет и т.д. На освобождённых от арабов компактных (!) территориях, имеющих выход к морю, и поселить евреев. А при необходимости по периметру границ компактно (то есть без анклавов еврейского государства) разместить миротворческие силы. Откуда взять деньги? Да хотя бы из фантастических репараций, наложенных в 1919 г. на Германию. Кроме того, сионистские организации в Европе и США обладали несметными капиталами. Я не уверен на 100 %, что не произошёл бы конфликт, но на 95 % — без всякого сомнения.
Но англичане не считали арабов равными себе и позволяли делать в ними, что угодно. Подобный раздел с созданием чисто еврейского и чисто арабского государств можно было сделать и после 1945 г. Но никто не хотел платить. Мало того, англичане в 1920-х гг. пытались в Палестине действовать по принципу «разделяй и властвуй». Ну а после 1945 г. США и ряд стран Европы и Ближнего Востока начали ловить рыбку в мутной воде, ещё больше запутав палестинскую проблему.

Александр Широкорад - Израиль - Палестина - 75 лет великого противостояния

М. : Вече, 2024, 464 с. : ил.
ISBN 978-5-4484-4607-8

Александр Широкорад - Израиль - Палестина - 75 лет великого противостояния - Содержание

  • Глава 1 ПАЛЕСТИНА ОТ РИМА ДО КРЕСТОНОСЦЕВ
  • Глава 2 ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ БЕЗ УЖАСОВ СЛУЖИВЫХ ИСТОРИКОВ
  • Глава 3 ЕВРЕИ В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
  • Глава 4 ПОДМАНДАТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
  • Глава 5 АРАБСКОЕ ВОССТАНИЕ 1936—1939 гг.
  • Глава 6 ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
  • Глава 7 НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗРАИЛЯ
  • Глава 8 НАЧАЛО ВОЙНЫ 1947—1949 гг.
  • Глава 9 ЗАХВАТ ЕВРЕЯМИ ХАЙФЫ, ЦФАТА И ЯФФЫ
  • Глава 10 ВТОРОЙ ЭТАП ВОЙНЫ
  • Глава 11 ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ
  • Глава 12 РЕВОЛЮЦИЯ В ЕГИПТЕ И НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СУЭЦКОГО КАНАЛА
  • Глава 13 БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА СУШЕ В 1956 г.
  • Глава 14 БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА МОРЕ В 1956 г.
  • Глава 15 СИРИЙСКИЙ КРИЗИС 1957 г.
  • Глава 16 СОЗДАНИЕ ОАР
  • Глава 17 НА ПУТИ К ВОЙНЕ 1967 г.
  • Глава 18 ДЕЙСТВИЯ НА СИНАЙСКОМ ФРОНТЕ
  • Глава 19 ДЕЙСТВИЯ НА ИОРДАНСКОМ ФРОНТЕ
  • Глава 20 ДЕЙСТВИЯ НА СИРИЙСКОМ ФРОНТЕ
  • Глава 21 БОИ НА МОРЕ
  • Глава 22 ИТОГИ ВОЙНЫ 1967 г.
  • Глава 23 НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ТРЁХЛЕТНЯЯ ВОЙНА НА БЕРЕГАХ СУЭЦКОГО КАНАЛА
  • Глава 24 СОЗДАНИЕ 5-й ОПЕРАТИВНОЙ ЭСКАДРЫ
  • Глава 25 СОВЕТСКАЯ ТЕХНИКА И СОВЕТСКИЕ ВОЕННЫЕ СОВЕТНИКИ В ЕГИПТЕ
  • Глава 26 МИГ-25 НАД ИЗРАИЛЕМ
  • Глава 27 ЭВАКУАЦИЯ СОВЕТСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ЕГИПТА
  • Глава 28 СИРИЙСКИЙ ФРОНТ ОТ ШЕСТИДНЕВНОЙ ДО ОДИННАДЦАТИДНЕВНОЙ ВОЙНЫ
  • Глава 29 НАЧАЛО ВОЙНЫ 1973 г.
  • Глава 30 СОВЕТСКИЙ ФЛОТ В ВОЙНЕ 1973 г.
  • Глава 31 ОКТЯБРЬСКАЯ ВОЙНА НА МОРЕ
  • Глава 32 ОКОНЧАНИЕ И ИТОГИ ВОЙНЫ 1973 г.
  • Глава 33 ЕГИПЕТ ВЫХОДИТ ИЗ ИГРЫ. УСИЛЕНИЕ СИРИЙСКО-ИЗРАИЛЬСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
  • Глава 34 НАПАДЕНИЕ ИЗРАИЛЯ НА ЛИВАН
  • Глава 35 СОВЕТСКИЕ ВОЕННЫЕ СОВЕТНИКИ В СИРИИ В 1980-х гг.
  • Глава 36 СОВЕТСКАЯ БАЗА В ТАРТУСЕ
  • Глава 37 5-я ЭСКАДРА НА СТРАЖЕ МИРА. 1974—1991 гг.
  • Глава 38 КОСМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ИЗРАИЛЯ
  • Глава 39 ИСТОРИЯ ГАЗЫ
  • Глава 40 ПЕРВАЯ ИНТИФАДА 1987—1993 гг.
  • Глава 41 ВТОРАЯ ИНТИФАДА 2000—2005 гг.
  • Глава 42 УХОД ИЗРАИЛЯ ИЗ ГАЗЫ
  • Глава 43 ОПЕРАЦИЯ «ЛИТОЙ СВИНЕЦ»
  • Глава 44 ОПЕРАЦИЯ «НЕРУШИМАЯ СКАЛА»
  • Глава 45 СИСТЕМА ПРО «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОЛ»
  • Глава 46 АТАКА ХАМАС В ОКТЯБРЕ 2023 г.
  • Глава 47 ХРОНИКА ОКТЯБРЬСКОЙ ВОЙНЫ 2023 г.
  • Глава 48 ПЕРЕРАСТЕТ ЛИ КОНФЛИКТ В ПАЛЕСТИНЕ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИЛИ МИРОВОЙ?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Views 231
Rating 3.0 / 5
Added 04.10.2024
Author brat Andron
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3.0/5 (4)

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