Эта книга представляет собой фундаментальное практическое руководство для тех, кто делает первые шаги в христианской вере. Алексей Шишков использует методичный, пошаговый подход (отсюда и название «АБВГДейка»), чтобы объяснить суть духовного пути от момента осознания греха до сознательного принятия водного крещения. Автор подробно разбирает библейское понимание покаяния как радикального изменения мышления и образа жизни, а не просто эмоционального сожаления. Книга помогает читателю заложить прочный библейский фундамент, разъясняя ключевые доктрины спасения и важность личного завета с Богом.
Во второй части пособия акцент смещается на практическую подготовку к крещению и понимание его глубокого духовного значения. Шишков отвечает на частые вопросы новообращенных: что происходит в духовном мире во время обряда, какова роль поместной церкви и какие обязательства берет на себя верующий. Текст написан доступным языком, снабжен библейскими ссылками и вопросами для самопроверки, что делает его отличным инструментом как для самостоятельного изучения, так и для курсов подготовки к крещению. Автор подчеркивает, что крещение — это не финишная черта, а торжественный вход в жизнь, полную служения и возрастания во Христе.
Алексей Шишков – АБВГДейка – От покаяния до крещения
СПб.: Издательство ХЦ «Древо Жизни», 2007. — 128 с.
ISBN 978-5-91470-003-1
Алексей Шишков – АБВГДейка – Содержание
Глава 1: Покаяние
Сотворение мира - Ты дивно сотворен - Цель твоего сотворения - Грехопадение - Причина покаяния - Молитва покаяния - Спасение
Глава 2: Освобождение
Основание освобождения - Свобода от проклятий - Исцеление - Свобода от оккультизма - Свобода от неправильных душевных связей - Свобода от обид - Грехи видимые и невидимые
Глава 3: Кто ты, Бог?
Святая Троица - Бог Отец - Иисус — пример - Святой Дух — Утешитель
Глава 4: Молитва
Общение - «Отче наш» - Власть в молитве - Опозоренный вор
Глава 3: Царство Божие
Царство Божие — это состояние сердца - Царство Божие возрастает внутри вас - Крещение Святым Духом
Глава 6: Взросление
Кто ты теперь - Работа над собой - Зачем ходить в церковь - Зачем читать Библию - Приоритеты - Финансы - Молитва Иависа
Глава 7: Водное крещение
Для чего ты крестишься. Первопричина - Обещание Богу доброй совести
Приложения
Обращение - Жизнь в церкви - Символ веры
