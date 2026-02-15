Эта книга представляет собой фундаментальное практическое руководство для тех, кто делает первые шаги в христианской вере. Алексей Шишков использует методичный, пошаговый подход (отсюда и название «АБВГДейка»), чтобы объяснить суть духовного пути от момента осознания греха до сознательного принятия водного крещения. Автор подробно разбирает библейское понимание покаяния как радикального изменения мышления и образа жизни, а не просто эмоционального сожаления. Книга помогает читателю заложить прочный библейский фундамент, разъясняя ключевые доктрины спасения и важность личного завета с Богом.

Во второй части пособия акцент смещается на практическую подготовку к крещению и понимание его глубокого духовного значения. Шишков отвечает на частые вопросы новообращенных: что происходит в духовном мире во время обряда, какова роль поместной церкви и какие обязательства берет на себя верующий. Текст написан доступным языком, снабжен библейскими ссылками и вопросами для самопроверки, что делает его отличным инструментом как для самостоятельного изучения, так и для курсов подготовки к крещению. Автор подчеркивает, что крещение — это не финишная черта, а торжественный вход в жизнь, полную служения и возрастания во Христе.

Алексей Шишков – АБВГДейка – От покаяния до крещения

СПб.: Издательство ХЦ «Древо Жизни», 2007. — 128 с.

ISBN 978-5-91470-003-1

Алексей Шишков – АБВГДейка – Содержание

Глава 1: Покаяние

Сотворение мира - Ты дивно сотворен - Цель твоего сотворения - Грехопадение - Причина покаяния - Молитва покаяния - Спасение

Глава 2: Освобождение

Основание освобождения - Свобода от проклятий - Исцеление - Свобода от оккультизма - Свобода от неправильных душевных связей - Свобода от обид - Грехи видимые и невидимые

Глава 3: Кто ты, Бог?

Святая Троица - Бог Отец - Иисус — пример - Святой Дух — Утешитель

Глава 4: Молитва

Общение - «Отче наш» - Власть в молитве - Опозоренный вор

Глава 3: Царство Божие

Царство Божие — это состояние сердца - Царство Божие возрастает внутри вас - Крещение Святым Духом

Глава 6: Взросление

Кто ты теперь - Работа над собой - Зачем ходить в церковь - Зачем читать Библию - Приоритеты - Финансы - Молитва Иависа

Глава 7: Водное крещение

Для чего ты крестишься. Первопричина - Обещание Богу доброй совести

Приложения