В этой книге Датч Шитс глубоко исследует вопрос о том, почему Всемогущему Богу, Который знает всё, нужны наши молитвы для осуществления Его воли на земле. Автор раскрывает значение библейского термина «пага» (ходатайство), объясняя его как акт «встречи» или «столкновения», где верующий становится мостом между Божьей силой и человеческой нуждой. Шитс утверждает, что Бог наделил человека властью на земле, и молитва — это законный способ, которым мы позволяем Небесам вмешаться в земные дела, превращая молитвенный процесс в динамичное партнерство между Творцом и Его детьми.

Автор предлагает практическое руководство по «междоусердной молитве», акцентируя внимание на настойчивости и духовном авторитете. Он разбирает различные аспекты ходатайства: от защиты близких до влияния на судьбы целых народов и правительств. Книга призвана вдохновить читателя на осознанное и дерзновенное молитвенное служение, показывая, что наши слова в присутствии Бога имеют реальный вес и способны изменять ход истории. Шитс убедительно доказывает, что молитва — это не попытка изменить Божий разум, а высвобождение Его силы через наше верное содействие.

Датч Шитс - Молитва - Как Бог использует наши молитвы

Пер. с англ. — СПб.: Санкт-Петербургское христианское просветительское общество “Кредо”, 1999. —256 с.

ISBN 5-89254-035-9

Датч Шитс – Молитва – Содержание

1. Вопросы. Правильные ответы начинаются с правильных вопросов

2. Необходимость молитвы. Бог совершает Свои дела на земле при помощи людей, а не помимо них

3. Представители Господа Иисуса Христа на земле. Ходатайство — это посредничество, отстаивание интересов одной стороны перед другой

4. Встречи: хорошие, плохие и отвратительные. Ходатаи встречаются с Богом; они также встречаются с силами тьмы

5. Плечом к плечу. Иисус Христос понес наш грех. Он утешил нас в нашей печали

6. Проход запрещен. “Свалка запрещена, сатана! Нарушители будут преследоваться ”

7. Бабочки, мыши, слоны и другие. Святой Дух дает нам помазание бабочки, чтобы мы не путали слона с мышью

8. Сверхъестественное деторождение. Существует молитва, с помощью которой мы можем “рождать” духовных сыновей и дочерей

9. Профессиональные борцы со злом. Вступайте в борьбу с силами тьмы!

10. Самый главный Человек. В эдемском саду в человека перешла сатанинская гордыня, которую и по сей день враг рода человеческого использует для того, чтобы ослеплять неверующих

11. Божья молния. Проходя через сердца верующих как через своего рода увеличительные стекла, Божественный свет попадает точно в цель и поражает ее

12. Вещество молитвы. Мы должны постоянно пользоваться Божьей силой для воплощения Его замысла

13. Словом и делом. Наши слова и дела оказывают воздействие на духовную реальность, а она, в свою очередь, влияет на физическую

14. Помазание сторожа. Чем хуже мы осведомлены о злых умыслах врага, тем больше вреда он нам причинит

Пособие для руководителя учебной группы