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Шива-Сутры - Высшее пробуждение

Шива-Сутры - Высшее пробуждение
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah
Серия из двадцати лекций, основанных на откровениях, составляющих эту книгу, началась 7 июня 1975 года в ашраме выдающегося философа Кашмирского Шиваизма и святого Свами Лакшманджу. Лакшманджу, известный своим почитателям как Свами джи, жил на восточной стороне кашмирской долины на холме с видом на знаменитое озеро Дал, недалеко от знаменитого сада Моголов Нишат. Территория, окружающая ашрам Свами джи, на протяжении веков была освящена священными стопами великих шиваитских мастеров. Абхинавагупта и другие часто посещали этот мирный участок земли и наслаждались прекрасными фруктовыми садами, величественно раскинувшимися на склоне холма. На севере, совсем недалеко, находится долина Харван, где у подножия горы Махадэва столетия назад великому мудрецу и преданному Шивы Васугупте были открыты Шива-Сутры.
Свами джи встречался с нами по утрам один или два раза в неделю в небольшом застекленном лекционном зале, глинобитные стены которого были украшены иллюстрациями богов, богинь и изображениями святых и праведных людей. Те, кто посещал эти лекции - всего около восьми человек, - собирались в девять утра у входа в ашрам и ждали, когда Свами джи придет и откроет ворота. Я помню волнение, которое испытывал каждое утро в ожидании его лекции. Я знал, что эти беседы были наполнены драгоценными знаниями. Это не значит, что я полностью понял все, чему нас учил Свами джи, но у меня было четкое представление о его (учения) важности. Я был убежден, что эти лекции содержали тайное знание, которое несло ключ к человеческой сути. Здесь человечеству давалось понимание и средства для достижения освобождения от оков сансары - бесконечного цикла рождений и смертей.
Открыв ворота, Свами джи тепло приветствовал нас и приглашал следовать за ним по короткой дорожке к зданию, в котором располагался лекционный зал. Войдя в зал, каждый из нас находил свое место на мягких кашмирских коврах, покрывающих глинобитный пол, напротив Свами джи, который сидел лицом к нам, скрестив ноги, на ковре за маленьким столиком, где он разместил свою санскритскую копию Шива-Сутра-Вимаршини. Готовясь к лекции, Свами джи терпеливо ждал, пока ему надевали микрофон на лацкан, а я проверял, работает ли магнитофон. Свами джи всегда беспокоился о том, чтобы лекции записывались, и никогда не начинал, пока я не заверял его, что все в рабочем состоянии.

Шива-Сутры - Высшее пробуждение

С комментариями Свами Лакшманджу. - Под редакцией Джона Хьюза. – М.: Касталия, 2024. - 308 с.
ISBN 978-5-521-24215-3

Шива-Сутры - Высшее пробуждение – Содержание

Предисловие
Благодарность
Автор Свами Лакшманджу
  • Вступление
  • Шива-Сутры
  • Комментатор Кшемараджа
  • Первое пробуждение
  • Второе пробуждение
  • Третье пробуждение
  • Заключение.
Views 419
Rating 3.3 / 5
Added 27.11.2024
Author brat Vadim
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3.3/5 (2)

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