Шкаровский - «Господь дарует нам победу»

Годы Великой Отечественной войны стали тем уникальным периодом в советской истории, когда подавляющее большинство верующих жителей Советского Союза поддержало правительство страны и проявило глубокое чувство патриотизма и желание отстоять свою Родину от нацистских захватчиков. Это произошло, несмотря на то что религиозные организации в СССР подвергались длительное время сильнейшим репрессиям, достигшим своего пика в конце 1930-х гг. Подавляющее большинство районов страны к лету 1941 г. (а ведь среди сельского населения, согласно переписи 1937 г., две трети являлись верующими) оказалось вообще без действующих храмов.

Германия напала на Советский Союз 22 июня 1941 г., в день всех святых, в земле Российской просиявших. Казалось бы, начавшаяся война должна была обострить противоречия между государством и Московским Патриархатом. Однако этого не произошло. Складывавшиеся веками национальные и патриотические традиции Русского Православия оказались сильнее горечи обид, и верующие приняли активное участие в борьбе с напавшим на страну врагом.

Перед священноначалием Русской Православной Церкви не стоял вопрос выбора. О нападении на СССР Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский) узнал, вернувшись в свою скромную резиденцию из Богоявленского собора, где он служил литургию. Сразу же ушел к себе в кабинет, написал и собственноручно отпечатал на машинке «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви». Это было в тот момент, когда многие государственные и партийные руководители пребывали в растерянности — И.В. Сталин смог обратиться к народу только на 12-й день после начала войны. О каком-нибудь давлении властей на Патриаршего Местоблюстителя при написании им первого военного послания говорить не приходится. «Невзирая на свои физические недостатки — глухоту и малоподвижность, — вспоминал позднее архиепископ Димитрий (Градусов), — митрополит Сергий оказался на редкость чутким и энергичным: свое послание он не только сумел написать, но и разослать по всем уголкам необъятной Родины».

В послании говорилось: «Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину... Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени перед неправдой... Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божией помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу... Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу». В своем обращении митрополит Сергий нигде не упомянул ни Советский Союз, ни его правительство. Он писал: «...Мы, жители России, надеялись, что пожар войны, охвативший почти весь земной шар, до нас не дойдет...» (в этих словах можно найти упрек советским властям, еще в июне 1941 г. уверявшим, что войны не будет). Местоблюститель призывал священников не оставаться молчаливыми свидетелями и тем более не предаваться «лукавым соображениям» о «возможных выгодах» по другую сторону фронта, что было бы, по его словам, «прямой изменой Родине и пастырскому долгу». Здесь звучал намек на то, что после всех репрессий у некоторых священнослужителей могли появиться подобные мысли. Это пастырское послание было разослано по всем приходам страны и уже вскоре читалось после богослужений.

Шкаровский М.В. - «Господь дарует нам победу» - Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война

М.: Издательский дом «Познание», 2019. — 524 с.

ISBN 978–5-906960–64–1

Шкаровский М.В. - «Господь дарует нам победу» - Содержание

От автора

Глава I. Изменение государственно-церковных отношений в СССР в годы Великой Отечественной войны

1. Патриотическая деятельность Русской Православной Церкви

2. Церковная жизнь блокадного Ленинграда

3. Религиозная политика советского государства в годы войны

4. Ликвидация обновленческого и григорианского расколов

5. Международная деятельность Московского Патриархата

Глава II. Русская Православная Церковь и религиозная политика нацистской Германии на оккупированной территории СССР

1. Религиозная политика германских ведомств перед началом Второй мировой войны и антихристианская сущность нацистского режима

2. Нацистская политика в отношении Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны

3. Экзархат Московского Патриархата в Прибалтике

4. Деятельность Псковской православной духовной миссии и церковное возрождение в русских областях прифронтовой полосы

5. Создание и деятельность Белорусской Православной Церкви

6. Православная Церковь в рейхскомиссариате «Украина» .

7. Румынская религиозная политика в Молдавии и на Юго-Западе Украины

8. Общие особенности и итоги церковного развития на оккупированной территории СССР

Приложение