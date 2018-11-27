Михаил Шкаровский - Русская церковь и Третий рейх

М.: Вече, 2010. — 464 с. — (Русский вопрос).

ISBN 978-5-9533-5004-4

ВВЕДЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Политика нацистской Германии в отношении Русской Церкви не была единообразной, со временем претерпела значительную эволюцию и делится на два заметно различающихся между собой этапа: 1933 — весна 1941 гг. и лето 1941—1945 гг. Существовала большая группа факторов, определявших позицию немецких ведомств в этом вопросе. Каждый из них по-разному воздействовал на различные ведомства, заставляя их с течением времени в большей или меньшей степени корректировать свои представления. При всем различии позиций решающую роль играли директивы высшего руководства Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП) и лично А. Гитлера, что и позволяет говорить о существовании направляющей линии.

На первом этапе германские ведомства (главным образом Рейхс-министерство церковных дел) оказывали явное покровительство Зарубежной Русской Церкви, в то же время целенаправленно проводя политику унификации православной диаспоры в III рейхе. Развернутая таким образом кампания была рассчитана на международный пропагандистский эффект. Нацистский режим хотел предстать в глазах общественности антиподом советского правительства, именно в 1930-е гг. наиболее активно преследовавшего Русскую Церковь. Кроме того, ставились цели смягчить неблагоприятное воздействие просочившихся за границу сведений о начавшихся притеснениях Католической и Лютеранской Церквей, а также расположить к рейху православные балканские государства — Болгарию, Румынию, Грецию и Югославию. Со временем РКМ стала преследовать и свою цель, не разделявшуюся другими ведомствами, — создание самостоятельной наднациональной Германской Православной Церкви. Уже на первом этапе выявилась внутренняя противоречивость нацистской политики — стремление показать себя защитником Русской Церкви и в то же время проведение различных акций против общин Западно-Европейского экзархата под руководством митрополита Евлогия (Георгиевского).

После начала весной 1941 г. военной агрессии рейха на Балканах, а в июне — против СССР прежняя политика претерпела очень сильные изменения (первые симптомы которых были заметны уже в Польском Генерал-губернаторстве в 1939—1940 гг.). Возобладало враждебное отношение к Русской Православной Церкви. На нее оказались распространены и даже значительно усилены методы, уже опробованные по отношению к другим конфессиям на территории самой Германии, где направляющая линия в решении «религиозного вопроса» была ориентирована на разрушение (внутреннее и внешнее) сложившихся традиционных устойчивых структур, «атомиза-цию» Церквей. Русскую Церковь также пытались раздробить на несколько несообщающихся между собой частей (главным образом по национальному признаку), поставить их под полный контроль и при этом использовать церковные организации для помощи администрации на оккупированных территориях и в пропагандистских целях. С этим было связано и изменение отношения к русскому духовенству в эмиграции — его старались полностью изолировать от событий в России и от пленных или вывезенных на работы в Германию соотечественников. Только с осени 1943 г. начинается некоторое смягчение позиции в отношении Православной Церкви. Но в реальности оно проявлялось очень малозаметно.