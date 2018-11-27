Шкаровский - Русская церковь и Третий рейх
Ежегодно выходит большое количество посвященной войне научной литературы, при этом остаются важные темы, мало изученные историками. К их числу относится и история Русской Православной Церкви на оккупированной территории СССР, а также религиозная политика нацистской Германии. Использованные в книге документы позволяют проследить процесс складывания и эволюцию германской государственной политики по отношению к Русской Православной Церкви в годы II мировой войны.
Важнейшие акценты этой политики заключались: в планировании Рейхсминистерством церковных дел (с 1944 г. Reichskirchenministerium — РКМ) во второй половине 1930-х гг. создания автокефальной Германской Православной Церкви и проведении унификации русских приходов на территории Германии; попытке после начала войны с СССР расколоть Русскую Православную Церковь на несколько враждующих течений и в то же время пропагандистски использовать стихийное религиозное возрождение на занятых восточных территориях; намерении после окончания войны создать для народов Восточной Европы новую псевдорелигию.
Тема книги представляет особенный интерес в связи с тем, что высшее руководство III рейха проявляло заметное внимание к религиозной политике в Восточной Европе, и прежде всего на территории СССР. Определенную актуальность работе придает активное развитие в последние годы российско-германских отношений, в том числе в церковной области, а также существенное расширение сферы деятельности Русской Православной Церкви в 1990-е — 2000-е гг.
Михаил Витальевич Шкаровский - Русская церковь и Третий рейх
М.: Вече, 2010. — 464 с. — (Русский вопрос).
ISBN 978-5-9533-5004-4
Михаил Шкаровский - Русская церковь и Третий рейх - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Глава I Русская Православная Церковь и религиозная политика нацистов на оккупированной территории СССР
1. Антихристианская сущность нацистского режима
2. Нацистская политика в отношении Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны
3. Экзархат Московской Патриархии в Прибалтике
4. Церковное возрождение в русских областях прифронтовой полосы
5. Создание и деятельность Белорусской Православной Церкви
6. Православная Церковь в рейхскомиссариате «Украина»
7. Румынская религиозная политика на Юго-Западе Украины
8. Общие особенности и итоги церковного развития на оккупированной территории СССР
9. Отношение Русской Православной и Украинской Грекокатолической Церквей к холокосту
Глава II Деятельность Псковской Православной Духовной Миссии в 1941—1944 гг.
1. Псковская Православная Духовная Миссия (история деятельности в августе 1941 — феврале 1944 гг.)
2. Просветительская и благотворительная работа Миссии
3. Церковное возрождение в Санкт-Петербургской (Ленинградской) епархии
4. Религиозный подъем в Псковской епархии
5. Возрождение приходской жизни в Новгородской епархии
6. Монастыри на Северо-Западе России во время германской оккупации
7. Патриотическая деятельность православных священнослужителей и их отношения с партизанским движением
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АРХИВОВ И ФОНДОВ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БИБЛИОГРАФИЯ
Михаил Шкаровский - Русская церковь и Третий рейх - Введение
Политика нацистской Германии в отношении Русской Церкви не была единообразной, со временем претерпела значительную эволюцию и делится на два заметно различающихся между собой этапа: 1933 — весна 1941 гг. и лето 1941—1945 гг. Существовала большая группа факторов, определявших позицию немецких ведомств в этом вопросе. Каждый из них по-разному воздействовал на различные ведомства, заставляя их с течением времени в большей или меньшей степени корректировать свои представления. При всем различии позиций решающую роль играли директивы высшего руководства Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП) и лично А. Гитлера, что и позволяет говорить о существовании направляющей линии.
На первом этапе германские ведомства (главным образом Рейхс-министерство церковных дел) оказывали явное покровительство Зарубежной Русской Церкви, в то же время целенаправленно проводя политику унификации православной диаспоры в III рейхе. Развернутая таким образом кампания была рассчитана на международный пропагандистский эффект. Нацистский режим хотел предстать в глазах общественности антиподом советского правительства, именно в 1930-е гг. наиболее активно преследовавшего Русскую Церковь. Кроме того, ставились цели смягчить неблагоприятное воздействие просочившихся за границу сведений о начавшихся притеснениях Католической и Лютеранской Церквей, а также расположить к рейху православные балканские государства — Болгарию, Румынию, Грецию и Югославию. Со временем РКМ стала преследовать и свою цель, не разделявшуюся другими ведомствами, — создание самостоятельной наднациональной Германской Православной Церкви. Уже на первом этапе выявилась внутренняя противоречивость нацистской политики — стремление показать себя защитником Русской Церкви и в то же время проведение различных акций против общин Западно-Европейского экзархата под руководством митрополита Евлогия (Георгиевского).
После начала весной 1941 г. военной агрессии рейха на Балканах, а в июне — против СССР прежняя политика претерпела очень сильные изменения (первые симптомы которых были заметны уже в Польском Генерал-губернаторстве в 1939—1940 гг.). Возобладало враждебное отношение к Русской Православной Церкви. На нее оказались распространены и даже значительно усилены методы, уже опробованные по отношению к другим конфессиям на территории самой Германии, где направляющая линия в решении «религиозного вопроса» была ориентирована на разрушение (внутреннее и внешнее) сложившихся традиционных устойчивых структур, «атомиза-цию» Церквей. Русскую Церковь также пытались раздробить на несколько несообщающихся между собой частей (главным образом по национальному признаку), поставить их под полный контроль и при этом использовать церковные организации для помощи администрации на оккупированных территориях и в пропагандистских целях. С этим было связано и изменение отношения к русскому духовенству в эмиграции — его старались полностью изолировать от событий в России и от пленных или вывезенных на работы в Германию соотечественников. Только с осени 1943 г. начинается некоторое смягчение позиции в отношении Православной Церкви. Но в реальности оно проявлялось очень малозаметно.
Методы и практика нацистской церковной политики, опробованные в 1933—1941 гг. в Германии и в различных покоренных европейских странах, были перенесены на религиозные организации в Советском Союзе. Кроме того, эта политика определялась здесь в значительной степени общим отношением к славянам и к русским в частности. Существовала целая группа факторов, определявших позицию германских ведомств в церковной политике на Востоке: пропагандистский, идеологический, внутригерманский, военный (ситуация на Восточном фронте), международный, внутрироссийский (положение на оккупированных территориях) и советский (влияние религиозной политики руководства СССР). Каждый из указанных факторов по-разному воздействовал на различные ведомства, заставляя их с течением времени в большей или меньшей степени корректировать свою позицию. Наибольшие изменения в ходе войны претерпела в этом плане деятельность Министерства занятых восточных территорий (Reichsostministerium — РМО), которое со временем пошло на некоторые уступки Православным Церквам.
С июля 1941 г. проблема Русской Православной Церкви попала в сферу интересов важнейших нацистских ведомств — Партайной канцелярии, Главного управления имперской безопасности (Reichssicherheitshauptamt — РСХА), Рейхсминистерства занятых восточных территорий и МИД, а Рейхсминистерство церковных дел было «отодвинуто на задний план», на оккупированные территории СССР его вообще не допустили. Следует отметить, что РКМ осталось верно прежнему — в основном благожелательному к Русскому Православию — курсу, проявляя в этом деле большое упорство. Но влияние министерства уже было невелико. В случае военной победы III рейха Русской Православной Церкви пришлось бы столкнуться с новым, третьим, этапом нацистской церковной политики. В РСХА и Партийной канцелярии разрабатывались планы постепенной ликвидации этой Церкви и создания новой псевдорелигии для занятых восточных территорий.
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