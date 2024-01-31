Шкаровский Михаил - Старообрядцы Санкт-Петербурга и Ленинградской области в XX веке

Предлагаемое читателю издание представляет собой архивный справочник, посвященный истории старообрядческих общин в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (в современных границах) в советский период — с 1917 по 1991 гг. с использованием некоторых более ранних и поздних документов. Северная столица и окружающий ее регион выделяются своей уникальностью: это место взаимовлияния и синтеза национальных культур, одним из определяющих факторов которых являлось вероисповедание, район приграничья традиционно русских областей и Запада. Именно в этом регионе — на Севере и Северо-Западе России находились духовные центры многих старообрядческих согласий и толков.

Старообрядчество (староверие) является составной частью Русского православия и объединяет различные религиозные структуры (согласия и толки), которые возникли в результате раскола Русской церкви в середине XVII века. Они сохранили старую форму видимого Богопочитания, посчитав неверной церковную реформу, осуществленную патриархом Никоном. Исторически старообрядцы делятся на две большие группы: не имеющих духовенства (беспоповцев) и приемлющих священство (поповцев). Не приемлющие священство старообрядцы делятся на согласия и толки, из которых в Санкт- Петербурге в основном были представлены три: поморское, федосеевское и филипповское согласия. Поповцы, также разделяющиеся на согласия (белокриницкое и новозыбковское), имея духовенство, видимым образом содержат все таинства и признают необходимость священников при богослужениях и чинопоследованиях. В 1780-е гг. возникло единоверие — направление внутри Греко-Российской Церкви, сторонники которого при сохранении «старых» обрядов, богослужебных чинов и древнерусского бытового уклада признавали иерархическую юрисдикцию официально Православной церкви.

Старообрядцы селились в Санкт-Петербурге со времени его основания, но первоначально подвергались гонениям. Их первые домовые моленные появились в середине XVIII века у Малоохтинского кладбища, на Волковом (Волковском) кладбище и в некоторых других местах. В 1883 г. староверы получили разрешение строить молитвенные здания, но без куполов и крестов. В 1905 г. все ограничения были сняты, и в столице возвели еще несколько старообрядческих храмов.

Шкаровский Михаил - Старообрядцы Санкт-Петербурга и Ленинградской области в XX веке

Справочник

Отв. ред. Д.С. Ермолин

СПб.: «Археодокая», 2023, 368 с.

ISBN 978-5-6050693-0-0

Шкаровский Михаил - Старообрядцы Санкт-Петербурга и Ленинградской области в XX веке - Оглавление

Введение

Петербургские старообрядцы, не имеющие священства, в XVIII-XXI веках

Старообрядцы Санкт-Петербурга, приемлющие священство

Справки по истории храмов и моленных

Публикация документов

Сведения о старообрядцах, пострадавших за веру

Перечень опубликованных документов

Перечень архивных фондов

Список сокращений

Примечания