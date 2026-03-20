Шкаровский - Время спасения России приближается
Книга профессора Михаила Витальевича Шкаровского представляет собой первое масштабное научное исследование биографии архиепископа Феофана (Быстрова), основанное на архивных документах. Владыка Феофан вошел в историю как «духовник царской семьи», строгий аскет и выдающийся богослов, чья жизнь пришлась на эпоху величайших потрясений для России и Церкви.
Автор исправляет укоренившиеся в литературе ошибки (например, уточняет дату рождения — 1873 год) и детально реконструирует путь владыки: от сына сельского священника до ректора Санкт-Петербургской духовной академии и лидера русской церковной эмиграции. Особое внимание уделено его внутреннему конфликту — предчувствию апокалиптического краха империи и последующему затворничеству во Франции.
М. В. Шкаровский - «Время спасения России приближается». Жизнь и церковное служение архиепископа Феофана (Быстрова)
СПб.: Изд-во СПбДА, 2026. — 324 с. (Серия «История Русской Церкви»)
ISBN: 978-5-6054639-5-5
М. В. Шкаровский - «Время спасения России приближается» - Содержание
Детство и «особенный путь»: Родился в семье священника в Новгородской губернии. С детства отличался кротостью и любовью к молитве. В книге приводится пророческий сон юного Василия, в котором отец-священник кадил ему как архиерею — сон, сбывшийся спустя десятилетия.
Ректорство в СПбДА (1909–1910): Период управления столичной академией в годы после Первой русской революции. Шкаровский описывает сложности в отношениях Феофана с либеральной профессурой (Глубоковским, Титлиновым), которые не всегда принимали его строгий аскетический курс.
Духовник Царской Семьи: Глава, посвященная глубокой духовной близости владыки с Николаем II и Александрой Феодоровной. Описывается трагедия разрыва отношений и его попытки предотвратить влияние деструктивных сил на престол.
Эмиграция и «Полтавский затворник»: Служение в Константинополе, Сербии, Болгарии и последние годы во Франции, где владыка вел жизнь схимника, практически не выходя из своего затвора, но продолжая бороться за «чистоту православия».
