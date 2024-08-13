Шкатулка радости

Перевод с английского — А. В. Кореневский. - Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2024. – 20 с.

Инна тоскливо смотрела, как её младшие брат и сестра вприпрыжку бегут по тропинке, ведущей в школу. В её груди что-то сжалось, и глаза наполнились слезами. Девочка моргнула, и слёзы большими каплями покатились по щекам.

«В этом году я так хотела не пропускать занятия в школе...» — она отвернулась от окна и закрыла лицо руками.

Вчера Инна вернулась домой из больницы. И в это утро она должна бы радоваться своему возвращению, но не могла.

«В больнице я хоть не видела, как дети идут в школу», — наконец дала она волю слезам.

В гостиную, где стояла кровать Инны, вошла мама.

— Ты не хочешь позаниматься с утра? — весело спросила она. — Не знаю, справлюсь ли я с обязанностями медсестры и учительницы, но буду стараться!

Мама не притворялась, её неподдельный оптимизм исходил из глубины сердца. Ей было за что благодарить Бога. Машина сбила Инну не насмерть. Врач согласился сделать вытяжение ноги пострадавшей дома, а не держать её шесть недель в больнице. По словам доктора, хотя перелом и сложный, кость у девочки срастается неплохо.

Единственное, что омрачало мамину радость, — это угрюмое лицо дочери. Как перевести её взгляд на доброе и помочь понять, что всё могло быть значительно хуже?!

Мама сделала вид, что не заметила заплаканных глаз Инны, и взяла в руки книгу из стопки учебников на столе.

— Сначала математика? — уточнила она.

— Можно, — нехотя кивнула Инна.

Ей было очень трудно сосредоточиться на задачах. Не давала покоя другая арифметика: «Шесть недель... В неделе семь дней. Это сорок два дня, — Инна посмотрела на календарь. — Через шесть недель будет уже середина мая. На деревьях появятся листья, на огороде всё посадят. К тому времени даже покосят газоны!»

Инна вздохнула. Через шесть недель начнутся летние каникулы. Школьный праздник по поводу окончания учебного года пройдёт без неё.

— Смотри, кто идёт! — вдруг воскликнула мама, глядя в окно.

Инна повернула голову и увидела, что по переулку к их дому идут две женщины.

— Бабушка и тётя Мария! — улыбнулась она впервые за утро.

Инна любила свою тётю, которая была почти ровесницей мамы, только выглядела гораздо моложе. Возможно, это потому, что она никогда не выходила замуж и у неё не было своей семьи. Тётя Мария скорее была больше похожа на девушку, чем на женщину.

Больше всего Инна ценила в тёте способность сочувствовать переживаниям ближних. Конечно, она не знала ответов на все трудные вопросы своей племянницы. Но уверенность, что тётя небезразлична к ней, всегда помогала Инне.