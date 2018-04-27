Книга «Идея немецкого университета», появившаяся в 1808 г., была написана в особую историческую эпоху - период Наполеоновских войн, ликвидации Священной римской империи и создания Рейнского союза немецких государств, достигших к этому году своего наибольшего расцвета пусть и под патронажем Наполеоновской Франции. Французская оккупация еще сильнее обострила вопрос консолидации немецких земель, объединяемых отныне не произвольно проводимыми границами, диктуемыми реальным соотношением сил и аппетитами серьезных игроков, а получающих некоторую культурную основу - языковую общность.

Новые формы государственности влекут за собой трансформацию иных институтов, и прежде всего научных и образовательных учреждений, что ставит проблему их отношений к новообразовавшимся государственным структурам, вопросы степени их автономии и средств достижения и утверждения такой автономии. Этот вопрос позднее принимает вид дилеммы экстернализма/интернализма, а у Шлейермахера имеет форму более конкретной проблемы отношения академии наук и университетов, с одной стороны, и их реакции на потребности государственного управления и государственного строительства, осуществления, как бы мы сказали теперь, информационного контроля над обществом, с другой.

Шлейермахер Фридрих - Нечаянные мысли о духе немецких университетов

(с приложением об одном из них - недавно учрежденном)

пер. с нем. и вступ. статья д.ф.н. А. Ю. Антоновского

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2018. 208 с.

ISBN 978-5-88373-521-8

Шлейермахер Фридрих - Нечаянные мысли о духе немецких университетов - Оглавление

Антоновский А. Ю. Шлейермахер как социальный философ науки

1. От сведений к знаниям: к вопросу о прикладной герменевтике

2. Социальная философия науки - немецкая версия. Фридрих Шлейермахер и реформа немецкого университета

Фридрих Шлейермахер. Нечаянные мысли о духе немецкого университета

Предварение

О школах, университетах и академиях

Рассмотрение университета в целом

О факультетах

О нравах университета и о надзоре

О наделении учеными званиями

Приложение. О необходимости учреждения нововго университета

Шлейермахер Фридрих - Нечаянные мысли о духе немецких университетов - Фридрих Шлейермахер и реформа немецкого университета

Эта книга имела исключительное значение для немецкого образования и науки. Именно данная работа стала той теоретической основой, на которую опирался Вильгельм фон Гумбольдт, на короткое время занявший пост прусского министра культуры и предпринявший фактические шаги по учреждению нового реформированного университета (позднее получившего его имя) как прообраза современного немецкого университета и немецкой науки в целом.

Впрочем, в какой-то мере В. Гумбольдт ориентировался и на два других проекта, которые в конечном счете и результировали в его идею немецкого Kulturuniversitat tiberhaupt. Так, помимо проекта Шлейермахера в какой-то мере проявилось и влияние фихтевской идеи «деиндивидуализированного прусского университета в униформе», и проект универсально-христианского университета Хенрика Штеффенса. И все-таки в словах Вильгельма фон Гумбольдта, концентрированно выражающих романтическую идею о науке без труда, угадывается - безусловно, свойственная и другим представителям романтизма - как герменевтически-круговая диалектика части и целого, так и вытекающая из нее идея академической свободы частей этого целого, развитые Фридрихом Шлейермахером: «Наука есть органическое целое; тот, кто стремится к подлинному знанию, тот не может искать чисто профессионального образования, но должен наполнить себя духом целого. <.. .> Университет же, по самой своей идее, есть научный университет: всякое отдельное не есть нечто готовое, но всегда нечто становящееся, никогда полностью не исчерпанное. Он производится исключительно внутренней самодеятельностью, которая предполагает полную свободу духовного формирования».

Шлейермахера с полным правом можно назвать одним из первых немецких социальных философов науки в современном смысле этой дисциплины. В центре его замысла - стремление адаптировать и трансформировать традиционную структуру немецкого университета как одной из средневековых цеховых корпораций к новым политическим условиям общества модерна, потребностям централизованного прусского государства. Данный проект не в последнюю очередь имел отношение к его внешнеполитическим амбициям, существенно поколебленным Наполеоновскими войнами в том, что касается территориальной экспансии, но сделавшим тем более актуальным «экспансию» немецкого духа в области культуры, образования и науки. Этот концепт герменевтического круга, как мы покажем ниже, здесь оказывается как нельзя кстати.

И это лишний раз убеждает, что данный проект и анализ Шлейермахера следует характеризовать какэкстерналистский, что существенно отличает его от интерналистского проекта реформирования науки и образования, предложенного Кантом в знаменитой работе «Спор факультетов». При всем различии в подходах примечательно, что в центре реформационных усилий и в качестве объекта критики и Канта, и Шлейермахера стоит положение философского факультета в рамках университета. Традиционная структура университета, как известно, предполагала разделение на «младший» философский факультет (ранее, факультет «свободных искусств»: с его тривиумом из грамматики, диалектики и риторики и квадривиум из арифметики, геометрии, астрономии и музыки) и старшие: теологический, медицинский и юридический факультеты. В этой связи Кант утверждал, что роль философского факультета должна существенно поменяться, так как в качестве пропедевтического он не поспевал за стремительной дифференциацией и профессионализацией наук.

Причем вызревали новые дисциплины (прежде всего, «естественная история» и «натуральная философия») именно в недрах младшего факультета, а значит, сам философский факультет и философия, формулирующие фундаментальные методологические принципы, должны были занять подобающие и равные, если не первое, места в конкуренции со старшими факультетами.