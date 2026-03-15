Книга Базилеи Шлинк «Всё для одного» (в некоторых переводах «Всё для Него») — это глубоко личный и страстный призыв к радикальной посвященности жизни Иисусу Христу. Автор, основательница протестантского Евангельского Сестринства Марии, ставит задачу показать, что христианство — это не просто следование правилам или посещение богослужений, а всепоглощающая любовь к Личности Спасителя. Основная идея произведения заключается в том, что истинное счастье и полнота жизни обретаются лишь тогда, когда человек перестает жить для себя и делает Христа единственным центром, целью и смыслом своего существования, отдавая Ему «всё» без остатка.

Содержательная часть книги наполнена духовными размышлениями о путях обретения первой любви к Богу, которую часто теряют христиане в суете будней. Базилея Шлинк детально рассматривает препятствия на этом пути: скрытый эгоизм, привязанность к земным вещам, жажду человеческого признания и нежелание нести крест. Автор подчеркивает, что «всё для одного» — это путь радостного самоотречения, где каждая мелочь повседневной жизни превращается в акт поклонения и выражения любви к Господу. Особое внимание уделяется теме покаяния и святости, которые Шлинк описывает не как суровую обязанность, а как естественное желание души, стремящейся быть ближе к Своему Возлюбленному.

Текст написан в очень поэтичном, эмоциональном и вдохновляющем стиле, который характерен для всей немецкой пиетистской традиции. Базилея Шлинк пишет как человек, который сам прошел через горнило испытаний и обрел покой в абсолютном доверии Небесному Отцу. Работа служит мощным духовным импульсом для тех, кто чувствует охлаждение веры и ищет обновления своих отношений с Богом. Это чтение заставляет читателя задать себе честный вопрос: «Кто на самом деле занимает первое место в моем сердце?», и вдохновляет на решительный шаг навстречу жизни, целиком посвященной Одному.

Второе издание, исправленное и дополненное. - Darmstadt-Eberstadt: Evangelische Marienschwesternschaft, 2002. – 148 с.

