Шлинк - Всё для одного
Книга Базилеи Шлинк «Всё для одного» (в некоторых переводах «Всё для Него») — это глубоко личный и страстный призыв к радикальной посвященности жизни Иисусу Христу. Автор, основательница протестантского Евангельского Сестринства Марии, ставит задачу показать, что христианство — это не просто следование правилам или посещение богослужений, а всепоглощающая любовь к Личности Спасителя. Основная идея произведения заключается в том, что истинное счастье и полнота жизни обретаются лишь тогда, когда человек перестает жить для себя и делает Христа единственным центром, целью и смыслом своего существования, отдавая Ему «всё» без остатка.
Содержательная часть книги наполнена духовными размышлениями о путях обретения первой любви к Богу, которую часто теряют христиане в суете будней. Базилея Шлинк детально рассматривает препятствия на этом пути: скрытый эгоизм, привязанность к земным вещам, жажду человеческого признания и нежелание нести крест. Автор подчеркивает, что «всё для одного» — это путь радостного самоотречения, где каждая мелочь повседневной жизни превращается в акт поклонения и выражения любви к Господу. Особое внимание уделяется теме покаяния и святости, которые Шлинк описывает не как суровую обязанность, а как естественное желание души, стремящейся быть ближе к Своему Возлюбленному.
Текст написан в очень поэтичном, эмоциональном и вдохновляющем стиле, который характерен для всей немецкой пиетистской традиции. Базилея Шлинк пишет как человек, который сам прошел через горнило испытаний и обрел покой в абсолютном доверии Небесному Отцу. Работа служит мощным духовным импульсом для тех, кто чувствует охлаждение веры и ищет обновления своих отношений с Богом. Это чтение заставляет читателя задать себе честный вопрос: «Кто на самом деле занимает первое место в моем сердце?», и вдохновляет на решительный шаг навстречу жизни, целиком посвященной Одному.
Базилея Шлинк – Всё для одного
Второе издание, исправленное и дополненное. - Darmstadt-Eberstadt: Evangelische Marienschwesternschaft, 2002. – 148 с.
Базилея Шлинк – Всё для одного – Содержание
«А одно только нужно»
Первая любовь — великое открытие
Любовь Невесты к Иисусу — драгоценная тайна
Любить — это самое великое призвание
Царское предложение
Иисус — истинный Жених
Стук в двери нашего сердца
Верить Его предложению о любви
Все оставить для Него
Верный путь
Поиск
Муж скорбей в наши дни
Прекраснейшее имя — Иисус
Для Тебя
Подчиняя Ему свою волю
Жилище Христа
В темные времена духовной ночи
Ощущая Его близость
На пустынной дороге
Причастность к Его страданиям
Зеркало совести
Когда ты пребываешь в первой любви к Иисусу?
Что приводит к охлаждению любви Невесты Небесной к Иисусу?
Чем я могу доставить радость моему Жениху Небесному? ...
«Гореть» для Бога
Зажигая пламя любви Невесты
Иисус и любящая душа
Несравнимая любовь Иисуса
Когда грядет Жених Небесный
Мудрость — признак Невесты Небесной
День за днем
Молитвы
Призван любить Иисуса
Благодарение за Его любовь
Позволь мне быть всем сердцем Невестой Небесной
Возьми наши сердца
Просьба о большей любви
Молитва во время душевной пустоты ПО
Любовь сильнее смерти
Преданность
Ничто не должно мне быть милее
С Тобой, Господь Иисус ИЗ
Мы приходим с поклонением
Только Иисуса люблю всей душой
Поклонение Жениху Небесному
Кто может сравниться с Тобой?
Никакими словами не передать
Все славят Агнца Божьего
О лик
Свидетельства братьев и сестер общины «Ханаан»
Comments (1 comment)