Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Шлинк - Всё для одного

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Ethics, Pastoral Care Counseling, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

Книга Базилеи Шлинк «Всё для одного» (в некоторых переводах «Всё для Него») — это глубоко личный и страстный призыв к радикальной посвященности жизни Иисусу Христу. Автор, основательница протестантского Евангельского Сестринства Марии, ставит задачу показать, что христианство — это не просто следование правилам или посещение богослужений, а всепоглощающая любовь к Личности Спасителя. Основная идея произведения заключается в том, что истинное счастье и полнота жизни обретаются лишь тогда, когда человек перестает жить для себя и делает Христа единственным центром, целью и смыслом своего существования, отдавая Ему «всё» без остатка.

Содержательная часть книги наполнена духовными размышлениями о путях обретения первой любви к Богу, которую часто теряют христиане в суете будней. Базилея Шлинк детально рассматривает препятствия на этом пути: скрытый эгоизм, привязанность к земным вещам, жажду человеческого признания и нежелание нести крест. Автор подчеркивает, что «всё для одного» — это путь радостного самоотречения, где каждая мелочь повседневной жизни превращается в акт поклонения и выражения любви к Господу. Особое внимание уделяется теме покаяния и святости, которые Шлинк описывает не как суровую обязанность, а как естественное желание души, стремящейся быть ближе к Своему Возлюбленному.

Текст написан в очень поэтичном, эмоциональном и вдохновляющем стиле, который характерен для всей немецкой пиетистской традиции. Базилея Шлинк пишет как человек, который сам прошел через горнило испытаний и обрел покой в абсолютном доверии Небесному Отцу. Работа служит мощным духовным импульсом для тех, кто чувствует охлаждение веры и ищет обновления своих отношений с Богом. Это чтение заставляет читателя задать себе честный вопрос: «Кто на самом деле занимает первое место в моем сердце?», и вдохновляет на решительный шаг навстречу жизни, целиком посвященной Одному.

Базилея Шлинк – Всё для одного

Второе издание, исправленное и дополненное. - Darmstadt-Eberstadt: Evangelische Marienschwesternschaft, 2002. – 148 с.

Базилея Шлинк – Всё для одного – Содержание

  • «А одно только нужно»

  • Первая любовь — великое открытие

  • Любовь Невесты к Иисусу — драгоценная тайна

  • Любить — это самое великое призвание

  • Царское предложение

  • Иисус — истинный Жених

  • Стук в двери нашего сердца

  • Верить Его предложению о любви

  • Все оставить для Него

  • Верный путь

  • Поиск

  • Муж скорбей в наши дни

  • Прекраснейшее имя — Иисус

  • Для Тебя

  • Подчиняя Ему свою волю

  • Жилище Христа

    • В темные времена духовной ночи

  • Ощущая Его близость

  • На пустынной дороге

  • Причастность к Его страданиям

  • Зеркало совести

    • Когда ты пребываешь в первой любви к Иисусу?

    • Что приводит к охлаждению любви Невесты Небесной к Иисусу?

    • Чем я могу доставить радость моему Жениху Небесному? ...

  • «Гореть» для Бога

  • Зажигая пламя любви Невесты

  • Иисус и любящая душа

  • Несравнимая любовь Иисуса

  • Когда грядет Жених Небесный

  • Мудрость — признак Невесты Небесной

  • День за днем

  • Молитвы

    • Призван любить Иисуса

    • Благодарение за Его любовь

    • Позволь мне быть всем сердцем Невестой Небесной

    • Возьми наши сердца

    • Просьба о большей любви

    • Молитва во время душевной пустоты ПО

    • Любовь сильнее смерти

    • Преданность

    • Ничто не должно мне быть милее

    • С Тобой, Господь Иисус ИЗ

    • Мы приходим с поклонением

    • Только Иисуса люблю всей душой

    • Поклонение Жениху Небесному

    • Кто может сравниться с Тобой?

    • Никакими словами не передать

    • Все славят Агнца Божьего

    • О лик

  • Свидетельства братьев и сестер общины «Ханаан»

Views 62
Rating
Added 15.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

