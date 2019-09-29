Для того чтобы изобретение еврейской нации приобрело реальный смысл, ей необходима была «точка сгущения», территориальный полигон для обкатки европейской национальной парадигмы. Ни одна знакомая, освоенная евреями диаспоры территория для этого не подходила — ни Западная или Восточная Европа, ни Персия, ни Магриб. Зато вполне подходила литературная «Эрец Исраэль», талмудическое Эльдорадо — страна мифологическая, даже мифическая, которую, правда, можно было географически соотнести с давно нерелевантной для евреев Палестиной. Что, разумеется, и произошло.

Занд Шломо – Кто и как придумал страну Израиля

Издательство Эксмо, 2012. - 448 с.

ISBN 978-5-699-57584-8

Занд Шломо – Кто и как придумал страну Израиля - Содержание

Предисловие переводчика

Выражения признательности

Введение: банальное убийство, жажда избавления и топонимика

1. Воспоминания о «земле праотцев»

2. Права на «землю праотцев»

3. Имена «земли праотцев»

I. Как создать родину — от биологического императива до обретения нации

1. Родина — естественное жизненное пространство?

2. Место рождения или гражданская община?

3. Территориализация «национального тела»

4. Границы — контуры «территориальной собственности»

II. «Мифотерритория»: «В начале бог обещал страну...»

1. Талантливые теологи дарят себе страну

2. Территориальная история — от Ханаана к Иудее

3. Теологическая премьера: Эрец Исраэль в Галахе

4. Сращение с диаспорой и тоска по Святой земле

III. Паломничество сионистское и паломничество христианское: «Бальфур завещал нам эту землю»

1. Паломничество после разрушения Храма: еврейский обычай?

2. «Священная география» и путешествия по стране Иисуса

3. От пуританской Реформации к евангелистской моде

4. Два «протестанта» и колониализм на Ближнем Востоке

IV. Сионизм против иудаизма — завоевание «этнического пространства»

1. Реакция иудаизма на изобретение родины

2. Историческое право и владение территорией

3. Сионистская геополитика и «освобождение земли»

4. От «внутреннего заселения» к «внешней колонизации»

V. Вместо заключения: печальная история о скорпионе и лягушке

Послесловие. Деревня как притча и память как ее мораль

1. Забвение земли

2. Земля забвения

Занд Шломо – Кто и как придумал страну Израиля - Предисловие переводчика

Занд раз за разом подчеркивает: еврейская колонизация Палестины (в отличие от большинства других колонизаций) удалась. Именно Палестины (то есть правобережья Иордана) — ибо сионистское движение смирилось с тем, что «внепалестинские», то бишь заиорданские, провинции «Эрец Исраэль» ему не достанутся. Нынешнее состояние дел в этой многострадальной стране следует сравнивать с положением в Канаде, Соединенных Штатах, Новой Зеландии или Австралии — только не сегодняшним, а примерно столетней давности. Жаль, что сионистская колонизация была варварской — как все колонизации; куда важнее, однако, что устранение ее результатов в наше время стало бы не менее варварским делом. Отсюда не следует, что для региональной нормализации от нас, израильтян, требуется лишь некоторое количество крокодиловых слез. XXI век — это не век XIX. Белые австралийцы, американцы и новозеландцы, вернее — австралийские, американские и новозеландские колонизаторы (прибывшие, как ни странно, из той самой Великобритании, которая породила сионистский проект), столь основательно истребили местное население, что со временем начали всерьез взвешивать предоставление его остаткам кое-каких прав и привилегий — так гораздо изящнее. Израильский (сионистский, еврейский) случай иной. Налицо не горы черепов, а во-первых, живые третируемые «граждане второго сорта», во-вторых, огромное число ни в чем не повинных беженцев и их потомков, в-третьих, миллионы обездоленных лиц без прав и гражданства, живущих на оккупированных территориях.

То есть гражданское неравенство, проблема беженцев, оккупация и апартеид. Но не вселенское кладбище. Кое-кто по сей день вздыхает — смерть списывает грехи. Да и извиняться перед покойниками куда как легче.

Двадцатый век создал неразрешимый конфликт. Двадцать первый привел его в разрешимое состояние. Остановка за малым — за реалистическим истолкованием территориальной проблемы, за ее деконструкцией. Это непросто. Именно поэтому Занд и вернулся к ее мифологическим истокам.