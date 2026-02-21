Шляхтин - Игра престолов - прочтение смыслов
Сборник «Игра престолов: прочтение смыслов» под редакцией Романа Шляхтина — это уникальное междисциплинарное исследование феномена «Песни Льда и Пламени» Джорджа Мартина. Книга представляет собой попытку выйти за рамки обычного фанатского разбора и взглянуть на Вестерос глазами профессиональных ученых. Историки, психологи и культурологи анализируют мир саги, чтобы понять, почему вымышленная вселенная кажется нам настолько реалистичной и какие реальные механизмы человеческой истории и психики лежат в её основе.
Исторический блок книги исследует параллели между миром Мартина и европейским Средневековьем. Ученые разбирают структуру феодальных отношений, роль религии и рыцарского кодекса, доказывая, что «Игра престолов» — это не просто фэнтези, а «гиперреализм», где драконы и магия являются лишь декорациями для вечных вопросов власти, выживания и сословных конфликтов. Историки показывают, как Мартин мастерски переплетает реальные прототипы (например, Войну Роз) с универсальными законами развития цивилизаций.
Психологическая часть работы посвящена анализу личностей ключевых героев. Исследователи разбирают архетипы, семейные травмы Ланнистеров и Старков, механизмы принятия решений в условиях экстремального стресса и феномен власти. Книга помогает читателю осознать, что популярность саги обусловлена не только зрелищностью, но и глубокой проработкой человеческой природы, где каждый персонаж действует в рамках своей психологической логики, делая мир Вестероса зеркалом нашей собственной реальности.
Роман Шляхтин, редактор - Игра престолов: прочтение смыслов - Историки и психологи исследуют мир Джорджа Мартина
Москва: Издательство АСТ, 2019. – 272 с. – (История и наука Рунета).
ISBN 978-5-17-107154-7
Предисловие (Алексей Овчаренко)
Предисловие. НИЧЕГО ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ, ДЖОН СНОЮ! (Юлия Петрова)
Ольга Гаврилова, психолог. Архетип Божественного ребёнка в Игре Престолов. Светлана Яблонская, психолог
Когда солнце взойдет на Западе и опустится на Востоке. Травма в Игре Престолов. Мария Графова, нарратолог, ВШЭ
Победа холодильника над телевизором, или назад к «Песни о Роланде». Оксана Куропаткина, религиовед, РГГУ
Религия как институт и личный выбор в сериале «Игра Престолов». Владимир Костырев, историк, к.и.н., МГУ
Герои, убийцы, мудрецы. Рыцарство Вестероса. Анастасия Локтева, историк, МГУ
«Оживший тотем: Лютоволки и Старки». Роман Шляхтин, историк, PhD, университет Коч
Степь и её люди. Дотракийское море и дотракийцы в «Песни Льда и Пламени». Семён Кваша, журналист
Сиськи и драконы: что означают нагота и секс в «Игре Престолов». Мария Штейнман, филолог, НИУ ВШЭ
Добро и Зло «в Игре Престолов». Артём Ефимов, историк
Урбанизация и Драконы. Янина Солдаткина, филолог, д.ф.н., МПГУ
«Джоново царство»: христианские образы в мире «игры престолов». Вместо послесловия: Круглый стол по «Игре Престолов» в редакции Гефтер.Ру
Ответы на часто задаваемые вопросы (Владимир Берхин)
