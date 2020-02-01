Шxинa, Б-жественное присутствие, покинула нашего праотца Иакова в момент, когда он, собрав своих сыновей, хотел открыть им то, что произойдет в далеком будущем, рассказать о событиях, которые должны произойти в конце дней, когда придет Машиах. Яаков не знал, почему Шхина покинула его, и спросил: - Может быть, это произошло из-за того, что у одного из вас есть сомнения в вере? Ответили ему разом сыновья: - Шма, Исраэль! Гашем Элокейну, Гашем эхад! (Слушай, Израиль! Г-сподь Б-г наш, Г-сподь один!). Их слова означали следующее: "Слушай, Израиль, отец наш! Мы принимаем на себя бремя Царства небесного, принимаем Творца как единственного Царя над собой, и нет в наших сердцах никого, кроме Него, так же, как и у тебя в сердце - только Он". Тогда прошептал Иаков : Барух шем квод мальхуто леолам ваэд. ( Благословенно славного царства Его вовеки веков) ( Псахим 56)

Цви Патлас - Поднимите глаза - Шма Исраэль

ИЕРУСАЛИМ-МОСКВА 5756 (1996) 65 ст

Цви Патлас - Поднимите глаза - Шма Исраэль

Эпиграф

Вместо предисловия

Что написано в "Шма, Исраэль"?

"Нишма - это "Шма, Исраэль

Имена Всевышнего

Всевышний един

Смысл слов молитвы "Шма, Исраэль

"Шма, Исраэль" и Десять заповедей

Притча о сыне

Транслитерация "Шма, Исраэль

Законы чтения "Шма, Исраэль

Дорога домой

Цви Патлас - Поднимите глаза - Шма Исраэль - Вместо предисловия

"Слушай, Израиль!" - эти слова сопровождают еврея всю его жизнь, с самого рождения. Их произносит отец во время обрезания сына. Когда вечером, накануне "бар-мицвы" (совершеннолетия), 13-летний мальчик произносит "Шма, Исраэль!", он впервые в жизни исполняет предписывающую заповедь. Каков отличительный знак еврейского дома? Это "мезуза", прикрепленная к косяку дома, - маленький свиток пергамента, на котором написаны те же слова: "Слушай, Израиль!". Утром еврей возлагает на левую руку и на голову две маленькие коробочки ("тфилин"), и в каждой из них - все те же слова: "Шма, Исраэль!". И вечером, перед сном, и в минуту опасности, и в час, когда еврей оставляет этот мир, он снова и снова повторяет все те же слова: Шма, Исраэль! Гашем Элокейну, Гашем эхад.