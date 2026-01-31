Новый труд Анны Шмаиной-Великановой — это глубокое исследование точек соприкосновения между трагедией человеческого существования и радостью божественного присутствия. Автор предлагает взглянуть на Церковь не как на институт, а как на Премудрость (Софию), пронизывающую мироздание. Счастье, по убеждению автора, тождественно полноте жизни, а высшее проявление этой жизни обнаруживается в Церкви — от «почти незримого присутствия в хаосе повседневности до торжествующего в Таинстве».

Книга разделена на три смысловых столпа. В первом разделе, «Жертва», автор осмысляет опыт новомучеников и библейские архетипы (Авель, Исаак, Иов), связывая их с трагедиями XX века и подвигом таких личностей, как мать Мария (Скобцова), Дитрих Бонхёффер и Симона Вейль. Это разговор о мученичестве как о «внехрамовой литургии», совершаемой в безрелигиозном мире.

Второй и третий разделы, «Милость» и «Поэзия», раскрывают концепцию Хеседа — божественной солидарности и безумной милости. Через призму наследия митрополита Антония Сурожского и творчество великих поэтов (Бориса Пастернака и Пауля Целана) Шмаина-Великанова показывает, как поэтическое слово становится выходом из богословского тупика и формой примирения человека с Богом после катастроф истории.

Шмаина-Великанова А. И. — Жертва. Милость. Поэзия

Москва: ГРАНАТ, 2026. — 480 с.

ISBN 978-5-906456-75-5

А. Шмаина-Великанова — Жертва. Милость. Поэзия — Содержание

1. ЖЕРТВА: Мученичество и Личность

Разговоры про Авеля: Жертва невинная, случайная и проблема исчезнувшей личности.

Материнство и мученичество: От святых Перпетуи и Фелицитаты до Од Соломона.

Человеческий образец: Апостольство матери Марии (Скобцовой), Симоны Вейль и Дитриха Бонхёффера.

2. МИЛОСТЬ: Солидарность и Премудрость

Хесед: Солидарность между чужими и притча о винограднике.

Учение владыки Антония (Сурожского): Семь разговоров о повседневной святости, насилии, чуде и божественном невмешательстве.

Ситуация Премудрости между мифом и гуманизмом.

3. ПОЭЗИЯ: Дар Живого Духа

Творчество Бориса Пастернака: Поэзия как выход из богословского тупика, поединок со смертью и библейские мотивы в «Докторе Живаго».

Пауль Целан: Отрицательное богословие и «растительный код» поэта.

Заметки читателя Песни Песней и размышления о примирении.

4. ПРИЛОЖЕНИЕ: Размышления о Церкви