Шмаков - Закон синархии
В основе эзотерического миросозерцания лежит закон синархии 1. Его бесконечно глубокое содержание чрезвычайно трудно выразить в системе слов и понятий, ибо оно по своей природе лежит выше области действия познавательных и изобразительных способностей интеллекта. Вполне понять разумом закон синархии – значит не только усвоить все целостное содержание начала разума, но и исчерпывающим образом воспринять интеллигибельный облик мироздания. Достижение этого идеала может быть лишь конечной целью всей эзотерической школы, к которой она должна неуклонно стремиться во всех своих начинаниях. Если бы этот идеал раскрывался лишь в самом конце пути развития, то он не имел бы никакого реального жизненного значения и являлся бы лишь отвлеченной эмблемой. Но всякий реально существующий идеал, в противоположность вымышленным девизам, оказывает свои воздействия на всем пути приближения к нему.
Стремясь к истине, человек предвосхищает основные ее веяния уже с самых первых к ней устремлений. Так и в данном случае, хотя мы и бесконечно далеки от целостного восприятия законов синархии, но все же можем твердо установить, что к его истинному содержанию можно приближаться лишь через углубление и органическое воссоединение ряда определенных идей. Всякий принцип таит в себе бесконечное содержание, ибо он объемлет в своих тональностях все космическое многообразие в некотором индивидуальном единстве, но в то же время может быть выражен в конечной совокупности слов. Такое выражение нисколько не претендует быть адекватным с действительным содержанием принципа, ибо оно является лишь символом, но именно в этой символичности вся цель его и оправдание.
Природа символа глубоко антиномична. С одной стороны, он образован из элементов феноменального мира, а с другой – он причастен к ноуменальному. Символ есть брешь в оковах тварности, через которую тварь получает возможность соприкасаться с вечным и необусловленным. Символ как бы дает точку опоры идеальному в области относительного и тем раскрывает относительную свободу видеть идеальное и к нему тяготеть. Эзотерическая традиция может дать человеку, как выражение закона синархии, только ряд символов интеллигибельного порядка, но этим она раскрывает путь к такому глубокому внедрению сознания в этот корень космического бытия, на какое только оно способно.
Шмаков В. А. - Закон синархии - Учение о двойственной иерархии монад и множеств
«София Медиа», 2016, 2024. – 168 с.
ISBN 978-5-907525-48-1
Шмаков В. А. - Закон синархии – Содержание
Тетрадь первая
- § 1. Закон синархии, eго раскрытие в органическом строении космоса. Понятие об иерархии
- § 2. Простейшая количественная иерархия. Часть и целое. Инфра-мир и супра-мир
- § 3. Понятие о качественной иерархии
- § 4. Потенциальная иерархия идеального мира раскрывается в космосе. Принцип индивидуальности и принцип группы. Н. В. Бугаев
- § 5. Монадология Канта и Лейбница, их различие и сходство, их ошибочность
- § 6. Первоверховная антиномия «единство – множественность» и ее раскрытие в двойственной иерархии монад и множеств. Эзотерическое определение монады. Три идеальных мира: абсолютный, актуальный и потенциальный
- § 7. Космогонический метод. Потенциальный идеальный мир и хаос. Отражение полюсов антиномии «единство – множественность» друг в друге
- § 8. Претворение аморфного хаоса в атомную материю. Эмпирическая достоверность этого факта и его необъяснимость. Разрешение проблемы атомной материи и энтропии в связи с учением об иерархии инфра- и супра-миров. Метафизическое учение о потенциальной множественности
- § 9. Хаос и космос. Достоверность красоты и гармонии. Антиномичность иерархии монад и иерархии множеств. Идея неатомной первичной материи вводится в эзотерическое учение лишь как гносеологический прием
- § 10. Синархия физического мира
- § 11. Царство кристаллов
- § 12. Царство растений
- § 13. Царство животных
- § 14 Синархия царств природы
- § 15. Место человека в иерархии космоса
- § 16. Синархия царств идеального мира
- § 17. Основная антиномия человека, сопряженность в нем двух различных иерархий, трагедия как основной закон жизни
- § 18. Ноуменальная иерархия монад
- § 19. Феноменальная иерархия множеств
Тетрадь вторая
- § 20. Сопряженность ноуменальной иерархии монад и феноменальной иерархии множеств в жизни космоса. Трагедия мировой жизни и ее два основных вида
- § 21. Иерархия человеческого сознания в его статике и динамике
-
§ 22. Иерархия человеческих сообществ и их органическое устройство, социальные и духовные организмы
- I. Государственное общество как организм
- II. Учение об эгрегорах и его видах
- III. Иерархии духовных организмов и их сознаний
От издательства
No comments yet. Be the first!