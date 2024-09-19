Шмаков - Закон синархии

В основе эзотерического миросозерцания лежит закон синархии 1. Его бесконечно глубокое содержание чрезвычайно трудно выразить в системе слов и понятий, ибо оно по своей природе лежит выше области действия познавательных и изобразительных способностей интеллекта. Вполне понять разумом закон синархии – значит не только усвоить все целостное содержание начала разума, но и исчерпывающим образом воспринять интеллигибельный облик мироздания. Достижение этого идеала может быть лишь конечной целью всей эзотерической школы, к которой она должна неуклонно стремиться во всех своих начинаниях. Если бы этот идеал раскрывался лишь в самом конце пути развития, то он не имел бы никакого реального жизненного значения и являлся бы лишь отвлеченной эмблемой. Но всякий реально существующий идеал, в противоположность вымышленным девизам, оказывает свои воздействия на всем пути приближения к нему.

Стремясь к истине, человек предвосхищает основные ее веяния уже с самых первых к ней устремлений. Так и в данном случае, хотя мы и бесконечно далеки от целостного восприятия законов синархии, но все же можем твердо установить, что к его истинному содержанию можно приближаться лишь через углубление и органическое воссоединение ряда определенных идей. Всякий принцип таит в себе бесконечное содержание, ибо он объемлет в своих тональностях все космическое многообразие в некотором индивидуальном единстве, но в то же время может быть выражен в конечной совокупности слов. Такое выражение нисколько не претендует быть адекватным с действительным содержанием принципа, ибо оно является лишь символом, но именно в этой символичности вся цель его и оправдание.

Природа символа глубоко антиномична. С одной стороны, он образован из элементов феноменального мира, а с другой – он причастен к ноуменальному. Символ есть брешь в оковах тварности, через которую тварь получает возможность соприкасаться с вечным и необусловленным. Символ как бы дает точку опоры идеальному в области относительного и тем раскрывает относительную свободу видеть идеальное и к нему тяготеть. Эзотерическая традиция может дать человеку, как выражение закона синархии, только ряд символов интеллигибельного порядка, но этим она раскрывает путь к такому глубокому внедрению сознания в этот корень космического бытия, на какое только оно способно.

Шмаков В. А. - Закон синархии - Учение о двойственной иерархии монад и множеств

«София Медиа», 2016, 2024. – 168 с.

ISBN 978-5-907525-48-1

Шмаков В. А. - Закон синархии – Содержание

Тетрадь первая

§ 1. Закон синархии, eго раскрытие в органическом строении космоса. Понятие об иерархии

§ 2. Простейшая количественная иерархия. Часть и целое. Инфра-мир и супра-мир

§ 3. Понятие о качественной иерархии

§ 4. Потенциальная иерархия идеального мира раскрывается в космосе. Принцип индивидуальности и принцип группы. Н. В. Бугаев

§ 5. Монадология Канта и Лейбница, их различие и сходство, их ошибочность

§ 6. Первоверховная антиномия «единство – множественность» и ее раскрытие в двойственной иерархии монад и множеств. Эзотерическое определение монады. Три идеальных мира: абсолютный, актуальный и потенциальный

§ 7. Космогонический метод. Потенциальный идеальный мир и хаос. Отражение полюсов антиномии «единство – множественность» друг в друге

§ 8. Претворение аморфного хаоса в атомную материю. Эмпирическая достоверность этого факта и его необъяснимость. Разрешение проблемы атомной материи и энтропии в связи с учением об иерархии инфра- и супра-миров. Метафизическое учение о потенциальной множественности

§ 9. Хаос и космос. Достоверность красоты и гармонии. Антиномичность иерархии монад и иерархии множеств. Идея неатомной первичной материи вводится в эзотерическое учение лишь как гносеологический прием

§ 10. Синархия физического мира

§ 11. Царство кристаллов

§ 12. Царство растений

§ 13. Царство животных

§ 14 Синархия царств природы

§ 15. Место человека в иерархии космоса

§ 16. Синархия царств идеального мира

§ 17. Основная антиномия человека, сопряженность в нем двух различных иерархий, трагедия как основной закон жизни

§ 18. Ноуменальная иерархия монад

§ 19. Феноменальная иерархия множеств

Тетрадь вторая

§ 20. Сопряженность ноуменальной иерархии монад и феноменальной иерархии множеств в жизни космоса. Трагедия мировой жизни и ее два основных вида

§ 21. Иерархия человеческого сознания в его статике и динамике

§ 22. Иерархия человеческих сообществ и их органическое устройство, социальные и духовные организмы I. Государственное общество как организм II. Учение об эгрегорах и его видах III. Иерархии духовных организмов и их сознаний



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