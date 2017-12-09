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Шмеман - Моя жизнь с отцом Александром

Моя жизнь с отцом Александром - Шмеман И.
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, **History of Russian Orthodoxy, Philology Literature
Проповеди, богословские труды и дневники Александра Шмемана для многих из нас стали настоящей опорой в вере и путеводителем ко Христу.
***
Мои дети дразнят меня, что мне надо все делать немедленно, предпочтительно вчера.
Если бы у меня было больше времени, возможно, я вспомнила бы больше и лучше, но я хочу, чтобы вы, мои дети, внуки, правнуки, родственники и друзья, прочитали мои воспоминания, пока я еще здесь, с вами.
Если Вам столько лет, как мне, и Вы думаете о том, что можете покинуть этот мир в любой момент, Вам не хочется оставить после себя незаконченный труд.
Я встречаю каждый день как благословение. Каждое утро я чувствую себя счастливой, что в моей жизни есть еще один день. В моем возрасте тело немощно, но мне повезло больше, чем многим.
Я люблю жизнь.
Иулиания Шмеман ♦ Монреаль • Июнь 2006

Иулиания Шмеман - Моя жизнь с отцом Александром

Перевод с английского Елены Дорман
М.: Софийская набережная, 2008.—160 с.
ISBN 978-5-91459-009-0
Juliana Schmemann. My Journey with Father Alexander Alexander Press, Montreal, 2007

Иулиания Шмеман - Моя жизнь с отцом Александром

  • Пролог
  • Таллинн, Эстония
  • Анна Тихоновна
  • Белград
  • Париж
  • Воспитание · Образование · Юные годы
  • Семейная жизнь
  • Лотерея
  • Июнь 1939 года. Война
  • Встреча
  • Моя семья
  • В Германии
  • Вернемся к Александру
  • Свадьба
  • Замужняя жизнь
  • Переезд в Америку
  • Нью-Йорк после Парижа
  • Крествуд, штат Нью-Йорк
  • Автокефалия
  • Православные евангелисты
  • Путешествия
  • Домашняя жизнь
  • Время идет
  • Солженицын
  • Литургия и жизнь
  • Лак Лабель
  • Последний путь

Иулиания Шмеман - Моя жизнь с отцом Александром - Последний путь

И вот я подошла к концу жизни о. Александра на этой земле, но отнюдь не к концу его присутствия среди нас Его студенты, его коллеги, его друзья и его семья постоянно ощущают и поддерживают его присутствие. Книги его читаются, некоторые из его сочинений опубликовали уже после его смерти, например книгу «Евхаристия. Таинство Царства». Я приняла трудное решение опубликовать дневники отца Александра и даже перевести их на английский язык и ни разу об этом не пожалела, поскольку это вызвало множество восторженных и благодарных откликов.
Эти воспоминания — мой способ благодарения за то счастье, что я разделила с Александром, и я повторяю вместе с ним: «Господи, хорошо нам здесь быть!»
13 декабря 2005 года
Views 684
Rating 5.0 / 5
Added 09.12.2017
Author schevchukp
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

D
Discovery 5 years ago
Прочел сразу же после "Дневников" Шмемана. Книги в разных "весовых категориях". Однако, как небольшой очерк и фон шмемановских Дневников довольно таки полезна. В общем, каким был на самом деле выдающийся православный богослов прошлого века лучше жены никто и не расскажет.
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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