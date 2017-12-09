Шмеман - Моя жизнь с отцом Александром
Проповеди, богословские труды и дневники Александра Шмемана для многих из нас стали настоящей опорой в вере и путеводителем ко Христу.
***
Мои дети дразнят меня, что мне надо все делать немедленно, предпочтительно вчера.
Если бы у меня было больше времени, возможно, я вспомнила бы больше и лучше, но я хочу, чтобы вы, мои дети, внуки, правнуки, родственники и друзья, прочитали мои воспоминания, пока я еще здесь, с вами.
Если Вам столько лет, как мне, и Вы думаете о том, что можете покинуть этот мир в любой момент, Вам не хочется оставить после себя незаконченный труд.
Я встречаю каждый день как благословение. Каждое утро я чувствую себя счастливой, что в моей жизни есть еще один день. В моем возрасте тело немощно, но мне повезло больше, чем многим.
Я люблю жизнь.
Иулиания Шмеман ♦ Монреаль • Июнь 2006
Иулиания Шмеман - Моя жизнь с отцом Александром
Перевод с английского Елены Дорман
М.: Софийская набережная, 2008.—160 с.
ISBN 978-5-91459-009-0
Juliana Schmemann. My Journey with Father Alexander Alexander Press, Montreal, 2007
Иулиания Шмеман - Моя жизнь с отцом Александром
- Пролог
- Таллинн, Эстония
- Анна Тихоновна
- Белград
- Париж
- Воспитание · Образование · Юные годы
- Семейная жизнь
- Лотерея
- Июнь 1939 года. Война
- Встреча
- Моя семья
- В Германии
- Вернемся к Александру
- Свадьба
- Замужняя жизнь
- Переезд в Америку
- Нью-Йорк после Парижа
- Крествуд, штат Нью-Йорк
- Автокефалия
- Православные евангелисты
- Путешествия
- Домашняя жизнь
- Время идет
- Солженицын
- Литургия и жизнь
- Лак Лабель
- Последний путь
Иулиания Шмеман - Моя жизнь с отцом Александром - Последний путь
И вот я подошла к концу жизни о. Александра на этой земле, но отнюдь не к концу его присутствия среди нас Его студенты, его коллеги, его друзья и его семья постоянно ощущают и поддерживают его присутствие. Книги его читаются, некоторые из его сочинений опубликовали уже после его смерти, например книгу «Евхаристия. Таинство Царства». Я приняла трудное решение опубликовать дневники отца Александра и даже перевести их на английский язык и ни разу об этом не пожалела, поскольку это вызвало множество восторженных и благодарных откликов.
Эти воспоминания — мой способ благодарения за то счастье, что я разделила с Александром, и я повторяю вместе с ним: «Господи, хорошо нам здесь быть!»
13 декабря 2005 года
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