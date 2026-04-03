Одно из самых ярких моих воспоминаний об отце связано с тем, как я, еще мальчишкой, сопровождал его на радиостанцию «Свобода». Тогда, в 1950-е, она называлась Радио «Освобождение» и была органом вещания «Американского комитета по освобождению народов России». Русские же ньюйоркцы называли ее просто «комитет», поэтому и отец мой продолжал именовать ее так все тридцать лет, что вел на ней передачи.

Мы жили неподалеку от «Свободы», но это был совсем другой Нью-Йорк. Радиостудия помещалась на последнем этаже старого офисного здания в самом сердце Манхэттена - в шумном, оживленном районе, где евреи-хасиды занимались алмазным бизнесом.

Даже простой поход туда становился для меня приключением. Мы обитали в «верхнем городе», в академическом «гетто» вокруг Колумбийского университета, где находятся протестантская и иудаистская семинарии, прославленная музыкальная школа «Джулиард» и Риверсайдская церковь с ее грандиозной колокольней - не только самой высокой в США, но и обладающей самым большим в мире колоколом.

В созвездии таких выдающихся учреждений бедная и маленькая Свято-Владимирская православная семинария была едва заметна. В ней насчитывалось около пятнадцати студентов, трое из которых поначалу жили с нами в нашей квартире; другую квартиру занимали часовня и библиотека.

- Наша семья перебралась туда из Франции в 1951 году, когда папу - отца Александра Шмемана, которому было тогда всего-навсего двадцать девять лет, - пригласили преподавать в Свято-Владимирской семинарии. Вскоре после этого, 1 марта 1953 года (в тот самый день, когда Сталина постиг смертельный удар), открыло свое вещание Радио «Свобода», и мой отец оказался среди первых внештатных его сотрудников.

Протопресвитер Александр Шмеман - «Я верю». Что это значит? О главном в христианстве

Протопресвитер Александр Шмеман - «Я верю». Что это значит? О главном в христианстве - Содержание

Прот. Владимир Воробьев. ПРЕДИСЛОВИЕ

С. А. Шмеман. О БЕСЕДАХ О. АЛЕКСАНДРА ШМЕМАНА НА РАДИО «СВОБОДА»

ОТ РЕДАКЦИИ

ЧАСТЬ I. ВЕРА И НЕВЕРИЕ

«Я ВЕРЮ В БОГА...»

НЕПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ СПОР

НОВАЯ «РЕЛИГИОЗНАЯ ВОЙНА»

НАЧАЛО ВСЕГО

ВРАГИ ОДУХОТВОРЕНИЯ

ПСЕВДОНАУЧНОСТЬ

СВЕРХУ ИЛИ СНИЗУ?

МНИМЫЙ АНТАГОНИЗМ

ЧАСТЬ II. ЧЕЛОВЕК

КОЛЛИЗИЯ ОБЪЯСНЕНИЙ

ДУХОВНОЕ СУЩЕСТВО

ИСТОЧНИК И ТАЙНА

ДУША

СОВЕСТЬ

ХРИСТИАНСТВО И ЛИЧНОСТЬ

ВНУТРЕННИЙ ЧЕЛОВЕК

«ВЕЧНАЯ ДЕТСКОСТЬ»

ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ

СВОБОДА

ЗАКОН БРАТСТВА

ТРУД

ГИМН ЖЕНЩИНЕ

ПАДАЯ И ВНОВЬ ПОДНИМАЯСЬ

ЧАСТЬ III. ОСНОВЫ ХРИСТИАНСТВА

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

СИМВОЛ ВЕРЫ

РЕЛИГИЯ ОТКРОВЕНИЯ

БОГОЧЕЛОВЕЧЕСТВО

БОГ СВОБОДЫ И ПРОБЛЕМА ЗЛА

ХРИСТИАНСТВО И ЛЖЕРЕЛИГИЯ

РЕЛИГИЯ ЧУДЕС?

БИБЛИЯ

ЕВАНГЕЛИЕ

ПРИТЧИ ХРИСТОВЫ

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА

КРЕСТ

ПОЧИТАНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

СВЯТОСТЬ

ТАИНСТВА

ЧАСТЬ IV. РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ВЕРА

ПОПЫТКА ОСМЫСЛИТЬ

ВСТРЕЧАЯ РОЖДЕСТВО

ПЕРЕЖИВАЯ ПАСХУ

СВИДЕТЕЛЬСТВА

ЧАСТЬ V. ТАИНСТВО ТАИНСТВ

ТАИНСТВО ТАИНСТВ

ЧАСТЬ VI. ВЕРА И НЕВЕРИЕ

ПУТЬ И СРЕДСТВО

ПРЕДДВЕРИЕ

ПРОЩЕНИЕ И ПОКАЯНИЕ

СВЕТЛАЯ ПЕЧАЛЬ

МОЛИТВА ПРЕПОДОБНОГО ЕФРЕМА СИРИНА

НЕДЕЛЯ КРЕСТОПОКЛОННАЯ

ПРИБЛИЖЕНИЕ СТРАСТЕЙ

ЧАСТЬ VII. ПРАЗДНИКИ

КЛЮЧ К СОДЕРЖАНИЮ ВЕРЫ

ВЕЛИЧАЙ, ДУШЕ МОЯ!

РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ. ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

НАРАСТАЮЩЕЕ ОЖИДАНИЕ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

БОГОЯВЛЕНИЕ

СРЕТЕНИЕ

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПАСХА

НЕДЕЛЯ О ФОМЕ

НЕДЕЛЯ ЖЕН-МИРОНОСИЦ

НЕДЕЛЯ О РАССЛАБЛЕННОМ

НЕДЕЛЯ О САМАРЯНЫНЕ

НЕДЕЛЯ О СЛЕПОМ

ВОЗНЕСЕНИЕ

СВЯТАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА

НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ

НЕДЕЛЯ ВСЕХ РУССКИХ СВЯТЫХ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

НОВЫЙ ГОД

ЧАСТЬ VIII. ХРИСТИАНСТВО И MIP

СЕКУЛЯРИЗМ

ИЕРАРХИЯ ЦЕННОСТЕЙ

СОБЛАЗН, БЕЗУМИЕ, ЧУДО

СМЕРТЕЛЬНО ДЛЯ ЛЖИ

MIP БОЖИЙ И К БОГУ ИДУЩИЙ

ТРАГЕДИЯ ДОГМАТИЗМА

ПОИСКИ ЕДИНЕНИЯ

СЧАСТЬЕ ХРИСТИАН

ИЗГОНЯЮЩАЯ СТРАХ

ПУТЬ ХРИСТОВ ВОЗМОЖЕН

ЧАСТЬ IX. ЕДИНАЯ В ГЛАВНОМ (О ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ)

СТИХИЙНЫЙ ВОЗВРАТ

РЕЛИГИОЗНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВЕЛИКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ (А. СОЛЖЕНИЦЫН

ЗАПАД: УДИВИТЕЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

ЧАСТЬ X. «ГОНИМЫ, НО НЕ ОСТАВЛЕНЫ»

ГОНЕНИЯ НА ВЕРУ: КОРНИ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА

ПРОВАЛ

ИСПОВЕДНИКИ НАШИХ ДНЕЙ

Последняя проповедь отца Александра Шмемана

Указатель имен

Протопресвитер Александр Шмеман - «Я верю». Что это значит? О главном в христианстве - Предисловие

Имя протопресвитера Александра Шмемана - это один из самых известных символов эпохи - XX века с его революциями, мировыми войнами, переселениями народов, с той сменой цивилизации и человеческого менталитета, результатом которой становится вопрос о выживании самого человечества. Можно с уверенностью сказать, что о. Александр был одним из самых ярких и талантливых проповедников XX века, столь богатого, как мы теперь видим, гениями духа. Его живое слово действовало еще сильнее, чем его статьи и книги.

Мы имеем возможность слушать отца Александра в магнитофонных записях. Его проповеди, звучавшие на радио «Свобода» в течении тридцати лет, уже вошли в сокровищницу духовного наследия прошлого века и, конечно, можно только порадоваться тому, что они будут доступны читателю и в печатном виде. Отец Александр раньше других чувствовал веяние времени, быстрее реагировал и умел предупредить об опасности, призвать к действию, т.к. духовная интуиция была особенно ярким его талантом. Всем людям суждено изведать страдание на своем жизненном пути, но великаны, подобные отцу Александру, видят дальше, чувствуют острее и потому сильнее страдают. Отец Александр всегда искал Истину и «бил тревогу», как только ощущал угрозу неподлинности, подмены особенно там, где она более всего опасна - в сфере духовной жизни. Всякая фальшь вызывала в нем отвращение и стремление немедленно ее отвергнуть.

Он всегда писал и говорил о главном, а главным для него было выяснение и утверждение правды во всем, к чему он обращался: в истории, в богослужении, в церковной политике, в сиюминутной жизни, в своей собственной душе и в душе человека, которого Бог послал на его пути. Он открывал для себя правду и сразу хотел поделиться с другими своим открытием. Все, что он говорил и писал, им выстрадано и рождено огнем его веры и любви. Поэтому его слово столь притягательно: оно всегда показывает новую глубину, заставляет почувствовать, увидеть и полюбить по- новому, обрести иной смысл, понять лучше, чем раньше понимал. Отцу Александру была чужда трусливая осторожность, побуждающая молчать по соображениям: «как бы чего не вышло». Он говорил, даже спешил сказать, он действовал с риском ошибиться, но не мог оставаться пассивным свидетелем, потому что был деятелем, шел вперед и вел народ Божий ко Христу.

Господь наделил его редким обаянием и дал ему «слово со властью». В XX веке проповеди протопресвитера Александра Шмемана нередко были спасительным глотком свежего воздуха для тех, кто был лишен возможности жить нормальной духовной жизнью, слышать свободное церковное слово. XXI век предоставляет пока полную свободу, но «почему-то» она особенно легко используется для соблазна, греха, преступления. Извечная война Добра и Зла не знает перемирия, ее фронтовые раскаты не оставляют никого в тишине и покое. И слово отца Александра сегодня не менее нужно и важно для тех, кто ищет Бога, блуждая во мраке по путям греховного мира.

Протоиерей Владимир Воробьев