Людвиг Витгенштейн родился 26 апреля 1889 года в Вене. Его прадедушка по отцу, Моисей Майер Витгенштейн, служивший управляющим в имении у графов Сайн-Витгенштейнов, по-видимому, взял фамилию Витгенштейн после выхода в 1808 году указа Жерома Бонапарта, который обязывал евреев обзавестись фамилиями, так что аристократы Витгенштейны и предки Людвига, о которых пойдет речь далее, не состояли в родстве друг с другом. Моисей Майер Витгенштейн поселился в начале XIX века в Корбахе (в немецкой земле Гессен, на сотню километров севернее Франкфурта), и именно в этом городе в 1802 году родился Герман Витгенштейн, дедушка Людвига.

Герман обратился в протестантство, вероятно, перед женитьбой в 1839 году (на Фанни Фигдор, которая происходила из семьи богатых венских евреев и также приняла протестантство в 1838 году). Он был успешным предпринимателем, сделавшим состояние на торговле шерстью: покупая шерсть в Центральной Европе, он перепродавал ее в Нидерландах и Великобритании. Прожив около десяти лет в Лейпциге, пара перебралась в Вену. У них было десять детей, в том числе Карл (шестой по счету ребенок, родившийся в 1847 году), отец Людвига. Все их дети многого добились и пользовались уважением в венском высшем обществе.

Франсуа Шмитц - Витгенштейн

пер. с фр. Н. Баландиной

М. : Группа Компаний «РИПОЛ классик» / «Панглосс», 2019. 255 с.

Серия «Persona Grata»

ISBN 978-5-386-12578-3

Франсуа Шмитц - Витгенштейн - Содержание

Хронология событий

Предисловие

I. «ПЕРЕДАЙ ИМ, ЧТО У МЕНЯ БЫЛА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ»

II. «ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ТРАКТАТ»: ВСТУПЛЕНИЕ

Что такое логика?

Логическая система Аристотеля

Последствия для метафизики

«Новая» логика и «критика языка»

Логика и грамматика

Новая отправная точка: предложение

III. «ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ТРАКТАТ»: ОБРАЗНАЯ ТЕОРИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Что такое образ?

Предложение есть логический образ

Логически совершенная символика

«Общая форма предложения»

Что такое «логический закон»?

«Логико-философский трактат» в общих чертах

IV. «НАЗАД, НА ГРУБУЮ ПОЧВУ!»

Ошибки «Логико-философского трактата»

«Грамматика»

Произвольность грамматики

Язык и правила

V. «НУЖНО МЕНЯТЬ САМУ ЖИЗНЬ»

Франсуа Шмитц - Витгенштейн - Предисловие

Еще недавно имя Витгенштейна во Франции было знакомо лишь весьма узкому кругу лиц, причастных к философии. Но сегодня дело обстоит иначе. Количество «профессиональных» философов, признающих ценность его воззрений, постоянно растет, а книжный рынок ежегодно пополняется новыми изданиями, посвященными этой фигуре. Жак Бувресс, который более других способствовал распространению витгенштейнов- ской философии во Франции, в настоящее время является профессором Коллеж де Франс и занимает видное место в ареопаге великих мыслителей, снискавших всеобщий почет и уважение. Таким образом, Витгенштейн стал в один ряд с теми, на кого вполне уместно ссылаться в философских работах. Однако в наши дни имя Витгенштейна известно далеко за пределами научного мира. О нем могут иметь представление совершенно не знакомые с его философией люди: возможно, кто-то из них узнал из «известной вечерней газеты» или женского журнала о том, что из-за Витгенштейна у Гитлера возникла патологическая ненависть к евреям, или что в 1930-е годы он якобы выполнял роль вербовщика для сталинского СССР наряду со шпионами из Кембриджа (Филби, Блант и др.).

Кто-то посмотрел фильм, в котором Витгенштейн предстает в образе гея, или (если владеет английским языком) прочитал роман Д. Чарина, повествующий о жизни Витген- штейна-учителя в Калифорнии, а может, и короткий рассказ Т. Бернхарда, в коем племянник Витгенштейна вспоминает о своем дяде-фило- софе, и т. д. Витгенштейн превратился в чудаковатого персонажа, о котором рассказывают всякого рода небылицы и которому приписывают странное поведение и манеры. Иногда его представляют мудрецом в том значении, которое древние вкладывали в это слово, но такой мудрец, как правило, отличается склонностью к экстравагантным поступкам, выделяющей его среди прочих людей: он вызывает у окружающих либо насмешки, либо глубокое уважение. Короче говоря, человек в Витгенштейне затмил философа.