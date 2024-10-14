Читатель держит в своих руках последнюю монографию выдающегося немецкого мыслителя Карла Шмитта — «Политическая теология II» вышла в свет осенью 1970 года. За пару лет до этого, в 1968-м, ее автор отметил свое 80-летие и больше не публиковал крупных текстов. В этом смысле завершающие данную книгу латинские стихи с финальной строчкой «nemo contra hominem nisi homo ipse» (Никто против человека, кроме самого человека (лат.)) могут рассматриваться как последние слова Шмитта, высказанные в программном труде.

Само название работы возвращает нас к его первой «Политической теологии» 1922 года, являющейся — наряду со знаменитым трактатом «Понятие политического» (1927) — одним из самых популярных в мире сочинений этого скандально известного правоведа и политического теоретика. В ней Шмитт предлагает альтернативное истолкование истории идей секуляризованного Просвещения, настаивая на конститутивной роли европейской религиозной традиции в модернизационном процессе Нового времени. Именно там, в начале одноименной третьей главы, он формулирует одну из самых известных эвристических формул в истории социальной мысли: «Все точные понятия современного учения о государстве представляют собой секуляризированные теологические понятия». С помощью суверенного интеллектуально-политического жеста ученый указывает на структурную и систематическую связь базовой семантики христианской теологии с политическими практиками, авторитетом и суверенным решением.

Шмитт реконструирует трансцендентное измерение логики политико-правового мышления, обнаруживая теологические основания модерного дискурса. Указанием на их структурную аналогию он как бы отменяет все господствовавшие с XIX века либеральные модели разделения государства и церкви, религии и политики.

Карл Шмитт - Политическая теология II - Легенда об упразднении любой политической теологии

Санкт-Петербург, «Владимир Даль», 2024 - 213 с.

ISBN 978-5-93615-372-3

Карл Шмитт - Политическая теология II - Легенда об упразднении любой политической теологии - Содержание

О. В. Килъдюшов. Завершение легенды: Карл Шмитт в конце 1960-х годов

К сведению читателя

ВВЕДЕНИЕ

I. ЛЕГЕНДА ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ УПРАЗДНЕНИИ

1. Содержание легенды

2. Критика политической теологии Гансом Барионом

3. Нынешняя актуальность легенды об упразднении (Ганс Майер, Эрнст Файль, Эрнст Топич)

II. ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДОКУМЕНТ

1. Возникновение и временное ограничение материала

2. Политико-теологическая вставка: le roi regne et ne gouveme pas

3. Ограничение материала и постановки вопроса в политической части: монархия

4. Ограничение материала и постановки вопроса в теологической части: монотеизм

5. Евсевий как прототип политической теологии

6. Противопоставление Евсевий — Августин

III. ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТЕЗИС

1. Высказывания заключительного тезиса

2. Убедительность заключительного тезиса

ПОСЛЕСЛОВИЕ. К сегодняшнему состоянию проблемы: легитимность Нового времени