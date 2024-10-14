Шмитт Карл - Политическая теология 2
Читатель держит в своих руках последнюю монографию выдающегося немецкого мыслителя Карла Шмитта — «Политическая теология II» вышла в свет осенью 1970 года. За пару лет до этого, в 1968-м, ее автор отметил свое 80-летие и больше не публиковал крупных текстов. В этом смысле завершающие данную книгу латинские стихи с финальной строчкой «nemo contra hominem nisi homo ipse» (Никто против человека, кроме самого человека (лат.)) могут рассматриваться как последние слова Шмитта, высказанные в программном труде.
Само название работы возвращает нас к его первой «Политической теологии» 1922 года, являющейся — наряду со знаменитым трактатом «Понятие политического» (1927) — одним из самых популярных в мире сочинений этого скандально известного правоведа и политического теоретика. В ней Шмитт предлагает альтернативное истолкование истории идей секуляризованного Просвещения, настаивая на конститутивной роли европейской религиозной традиции в модернизационном процессе Нового времени. Именно там, в начале одноименной третьей главы, он формулирует одну из самых известных эвристических формул в истории социальной мысли: «Все точные понятия современного учения о государстве представляют собой секуляризированные теологические понятия». С помощью суверенного интеллектуально-политического жеста ученый указывает на структурную и систематическую связь базовой семантики христианской теологии с политическими практиками, авторитетом и суверенным решением.
Шмитт реконструирует трансцендентное измерение логики политико-правового мышления, обнаруживая теологические основания модерного дискурса. Указанием на их структурную аналогию он как бы отменяет все господствовавшие с XIX века либеральные модели разделения государства и церкви, религии и политики.
Карл Шмитт - Политическая теология II - Легенда об упразднении любой политической теологии
Санкт-Петербург, «Владимир Даль», 2024 - 213 с.
ISBN 978-5-93615-372-3
Карл Шмитт - Политическая теология II - Легенда об упразднении любой политической теологии - Содержание
О. В. Килъдюшов. Завершение легенды: Карл Шмитт в конце 1960-х годов
К сведению читателя
ВВЕДЕНИЕ
I. ЛЕГЕНДА ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ УПРАЗДНЕНИИ
- 1. Содержание легенды
- 2. Критика политической теологии Гансом Барионом
- 3. Нынешняя актуальность легенды об упразднении (Ганс Майер, Эрнст Файль, Эрнст Топич)
II. ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДОКУМЕНТ
- 1. Возникновение и временное ограничение материала
- 2. Политико-теологическая вставка: le roi regne et ne gouveme pas
- 3. Ограничение материала и постановки вопроса в политической части: монархия
- 4. Ограничение материала и постановки вопроса в теологической части: монотеизм
- 5. Евсевий как прототип политической теологии
- 6. Противопоставление Евсевий — Августин
III. ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТЕЗИС
- 1. Высказывания заключительного тезиса
- 2. Убедительность заключительного тезиса
ПОСЛЕСЛОВИЕ. К сегодняшнему состоянию проблемы: легитимность Нового времени
No comments yet. Be the first!