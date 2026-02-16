Шмонин - О философии, богословии и образовании

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, History, Educational, Reference, Religious Studies Atheism

Книга Дмитрия Викторовича Шмонина «О философии, богословии и образовании» представляет собой глубокое исследование взаимосвязи веры и разума в педагогическом процессе. Автор, будучи видным специалистом в области истории философии и теологии образования, обосновывает концепцию «теологического минимума» в современной высшей школе. Он утверждает, что без понимания богословских корней европейской культуры невозможно полноценное гуманитарное образование, а синтез классической философии и теологии является необходимым условием для формирования целостной личности.

В сборнике статей и очерков Шмонин рассматривает историческую ретроспективу — от средневековой схоластики и иезуитской педагогики до современных дискуссий о месте теологии в светском научно-образовательном пространстве. Автор отстаивает позицию, согласно которой теология должна быть признана не просто «частным делом верующих», а полноценной научной дисциплиной со своей методологией. Особое внимание уделяется ценностному аспекту образования: Шмонин показывает, как возвращение к метафизическим основаниям помогает преодолеть кризис современного «фрагментарного» знания и прагматизма.

Для педагогов и философов эта работа служит важным ориентиром в вопросах интеграции религиозных ценностей в образовательную парадигму XXI века. Книга призывает к интеллектуальной честности и признанию того, что образование — это не только передача информации, но и духовное созидание человека.

Шмонин Дмитрий - О философии, богословии и образовании

СПб.: Издательство РХГА, 2016. 207 с.

ISBN 978-5-88812-788-9

Шмонин Дмитрий - О философии, богословии и образовании - Содержание

Предисловие

I. Философия и богословие образования

  • Богословие в образовании

  • Религиозное образование и образовательные парадигмы

  • Богословие образования: контекстный поиск

  • Философия, теология и ценностно-смысловая сфера в образовании

II. Образовательные парадигмы: историко-богословский контекст

  • Античные и иудейские религиозно-педагогические компоненты в формировании христианской образовательной парадигмы

  • Схоластика как философия образования

  • Религия и просвещение: становление новоевропейской образовательной парадигмы

  • Просвещение в России: «вопросы философии»

  • Богословское образование в России: от «поучений книжных» к современной парадигме

III. Богословие и образование (актуальные интервью)

  • О «богословиях родительного падежа» и богословском образовании

  • «Нельзя сдавать позиции» (О богословии образования и образовательной политике)

  • О теологии и педагогике

ABSTRACTS

Библиография основных работ Д. В. Шмонина

Views 63
Added 16.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

