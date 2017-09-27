В Талмуде рассказывается об одном человеке, который хотел согрешить с нееврейкой, но ”кисти цицит ударили его по лицу и ему показалось, что это четыре свидетеля”.

Он удержался от греха. Впоследствии эта женщина приняла еврейство и вышла за него замуж. ”Те же перины она стелила ему всегда...” (М’нахот 44). ”Те же перины” — в память о происшедшей в нем перемене.

В жизни каждого человека есть мгновения озарения, но главное — нужна постоянная работа над собой, чтобы не забывать о них и о решениях, принятых в эти мгновения. Они должны быть опорой человеку в будущем, до тех пор, пока он окончательно не изменится и не превратится в другого человека.

Хаим Шмулевич - Беседы об этике

Перевод Виктории Шухман

Иерусалим 1993 , 58с.

Хаим Шмулевич - Беседы об этике - Содержание

Предисловие

Благо жизни

״Обходи,обходи”, — Говорят Назарею

Билам

Вечность — за один миг

Хаим Шмулевич - Беседы об этике - Предисловие

”Давайте перехитрим его...” (Ш’мот, 1) — предложил Фараон своим советникам перед тем, как издать закон о преследовании евреев. Говорит Мидраш: ”Трое были на том совете: Бил’ам советовал, Йов молчал, Йитро убежал”.Бил’ам, который давал советы, — убит мечом; Йов, который молчал, — обречен на мучения; Йитро, который убежал, — удостоился того, что его сыновья сидели в Сан’эдрине.Бил’ам давал пагубные для Исраэля советы, а Йов молчал.

По логике вещей Бил’ам должен быть наказан строже, чем Йов. И вот мы видим, что Бил’ам убит мечом, а Йов обречен на безмерные страдания... На первый взгляд может показаться, что Йов наказан более сурово, не так ли?”На что же жаловаться живому?” (Эйха 3). Объясняет Раши (Кидушин): ”Как может человек сетовать на то, что с ним происходит, если Я одарил его безмерным благом, даровав ему жизнь?” Действительно, как может человек, получивший от Творца бесконечное благо, именуемое жизнью, огорчаться из-за чего бы то ни было?

Представим себе человека, который выиграл в лотерею крупную сумму и в тот же час случайно разбил кувшин или какой-нибудь другой сосуд. Разве он станет огорчаться из-за этого? Разве радость, которую он испытывает в этот миг, не превращает в ничто его потерю? Точно так же каждый человек должен радоваться жизни. Бесконечна милость Творца и беспредельно счастье человека, владеющего этим бесценным даром, и он не должен огорчаться из-за ничтожных недоразумений, которые то и дело происходят в жизни. И даже мучения и утраты, которые выпали на долю Иова, — ничто в сравнении с безмерностью блага, которым является сама жизнь.