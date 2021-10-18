Рудольф Шнакенбург - Новозаветная христология

В наше время новозаветная христология является прежде всего попыткой постичь глазами веры то, что различные новозаветные писания сообщают нам об Иисусе Христе. В этом поиске решающую роль играют по меньшей мере две предпосылки. Согласно первой, книги Нового Завета были написаны в разное время, а их авторы не всегда „принадлежали к одним и тем же кругам. Следовательно, существовала - по меньшей мере теоретически — возможность представить единую тайну Христа в разных аспектах и разными словесными средствами. Но с другой стороны, следует иметь в виду, что эта тайна не сразу была воспринята всеми с самого начала церковного благовестил во всех своих измерениях и полноте. Еще в меньшей мере она воспринималась во время земной жизни Господа.

Поэтому в разных новозаветных писаниях можно встретиться с различными выражениями тайны Христа, которые основываются на разных по своему происхождению, содержанию и языку богословских представлениях. Кроме того, сама постановка этой проблемы (новозаветной христологии) зависит также от методологического подхода. Например, нельзя не обратить внимание на попытку многих современных, особенно немецких, экзегетов в первой половине этого века, и даже в более поздний период, толковать Евангелия прежде всего в контексте их соотношения с общинами, где они возникли, а не из реальности Самого Иисуса, которая, по их мнению, оставалась неуловимой. Действительно, иные утверждали и продолжают в какой-то мере утверждать до сих пор, что в евангельских текстах мы встречаемся лишь с более или менее поздней интерпретацией, характерной для другой эпохи с ее совершенно иной реальностью, а потому Иисус из Назарета был, дескать, лишь провозвестником скорого пришествия Божия Царства или же только “пророком последних времен”, который совершенно не сознавал своей Божественной сущности и трансцендентной миссии.

Такие мнения нам представляются крайними, и таковыми они на самом деле и являются, ибо подобные интерпретации Писания трудно согласовать с древней верой Церкви. Именно освещению этого вопроса посвящен труд проф. Шнакенбурга. Он принимает вызов библейской критики, доходящей до крайностей, и, используя те же научные средства, без которых обойтись нельзя, показывает, что критическое толкование Нового Завета вполне допустимо в качестве отправного пункта христо- логии, которая считается с известными выводами библейской критики, но вместе с тем сохраняет неразрывную связь с самосознанием Иисуса во время Его земной жизни и различными выражениями веры ранней Церкви.

Рудольф Шнакенбург - Новозаветная христология

Москва, Паолине, 2000

Серия «Mysterium Salutis». Догматические основы Тайны Спасения

с предисловием кардинала Иоанна Виллебрандса

ISBN 5-900086-05-4

Рудольф Шнакенбург - Новозаветная христология - Содержание

Presentation de la «Christologie des Neues Testaments»

Предисловие Его Высокопреосвященства кардинала Иоанна Виллебрандса

О методике новозаветной христологии

Введение