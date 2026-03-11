Шнайдер - Евангельские общины в Актюбинской степи

Книга Ивана Шнайдера «Евангельские общины в Актюбинской степи» представляет собой ценное историко-краеведческое исследование, посвященное вековому пути баптистского движения в Западном Казахстане. Автор ставит перед собой задачу восстановить летопись первой общины Актюбинска, возникшей на рубеже XIX и XX веков в условиях активного переселенческого движения. Основная идея произведения заключается в том, что евангельская вера стала прочным фундаментом для формирования уникального сообщества, которое, несмотря на суровые климатические условия степи и радикальные политические перемены, сумело сохранить свою духовную идентичность и стать неотъемлемой частью многонациональной истории региона.

Содержательная часть книги охватывает период от 1900-х годов до современности, детально описывая быт и служение первых верующих-переселенцев из Украины и центральных губерний России. Иван Шнайдер кропотливо собирает сведения о ключевых фигурах общины, строительстве первых молитвенных домов и периодах «духовного пробуждения» в степном крае. Особое внимание уделено испытаниям: годам гражданской войны, голода и жестоких сталинских репрессий, когда многие члены общины разделили трагическую судьбу своего народа в лагерях и ссылках. Книга также освещает послевоенное развитие евангельского движения в Актюбинске, его внутреннюю жизнь, музыкальное служение и преемственность поколений, сохранившуюся до столетнего юбилея.

Текст написан в глубоком, документально-хроникальном стиле, пронизанном искренней любовью к родному краю и глубоким уважением к духовным истокам. Автор выступает не просто как летописец, но как исследователь, стремящийся сохранить для потомков имена и судьбы простых людей, чья верность Богу преобразила духовный ландшафт Актюбинской степи. Работа служит важным источником для изучения истории протестантизма в Казахстане и будет интересна как историкам-религиоведам, так и широкому кругу читателей, интересующихся корнями евангельского братства. Это чтение, которое возвращает из забытья важные страницы региональной истории и свидетельствует о неодолимой силе веры в любых исторических обстоятельствах.

Иван Шнайдер – Евангельские общины в Актюбинской степи - Сто лет первой общине баптистов в Актюбинске

Штайнхаген, "Samenkorn", 2006, 320 с., 393 илл., 7 карт

ISBN 3-936894- 19-1

Иван Шнайдер – Евангельские общины в Актюбинской степи – Содержание

Предисловие автора

Предисловие редактора

Часть I: Общины баптистов в Актюбинской области в первой трети ХХ века

1 Возникновение общин в Актюбинской области - 2 Актюбинская община баптистов 1906-1931 - 3 Общины и группы в Актюбинской области

Часть II: Общины меннонитов в Актюбинской области в середине ХХ века

1 Послевоенная ситуация и истоки новых общин - 2 :Батамшинская община братских меннонитов 1944-2004 - 3 Духовная жизнь в Мартукском районе 1945-1995 - 4 Община братских меннонитов в поселке Берчоrур-Шахты - 5 Община братских меннонитов в Актюбинске 1957-1965

Часть III: Община евангельских христиан-баптистов в Актюбинске во второй половине ХХ века

1 Актюбинская община баптистов 1945-1965 - 2 Община евангельских христиан-баптистов Актюбинска 1965-1990 - 3 Молодежная работа в актюбинской общине - 4 Актюбинские общины ЕХБ после 1990 года

Часть IV: Общины евангельских христиан-баптистов в Актюбинской области во второй половине ХХ века

1 Община баптистов в Алге - 2 Собрания в Куршасае и в Кандагаче

Часть V. Краткие биографии служителей

Приложения