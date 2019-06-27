Тайна еврейского года - Рав Ицхак Шнайдер

«И сказал Г-сподъ Моше так: Когда будешь делать поголовное исчисление (букв, «вознесешь головы») детей Израиля при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Г-споду при исчислении их, и не будет мора среди них при исчислении их.

Вот что давать им, каждому, про- ходящему через подсчет: половину шекеля, по шекелю священному ...: полшекеля приношение Г-споду. Всякий, проходящий через подсчет, от двадцати лет и выше, должен давать приношение Г-споду. И возьми серебро искупления от детей Израиля, и отдай его на устройство Шатра собрания; и будет это для детей Израиля в память пред Г- сподом, для искупления душ ваших» (Шмот 30: 5-16).

Почему мудрецы постановили читать публично главу «Шекели»? Постановили наши мудрецы читать публично с приходом месяца адар четыре отрывка Торы: «Шекели», «Помни», «Красная корова» и «Этот месяц». В ближайший к адару шабат читают главу «Шекели». Приводит Талмуд простое объяснение причины этого постановления - напомнить еврейскому народу о жертвовании денег на нужды Храма.

А 1-го адара объявляли о сборе средств для Храма по всему Израилю. Однако, в наше время, спустя две тысячи лет после разрушения Храма, мы все еще продолжаем читать в синагогах эту главу. Как объяснить это? Сегодня средства на Храм мы не собираем! Простое объяснение, чтобы не забыть при построении Третьего Храма, не очень понятно. Говорят наши учителя, что есть и другие причины для этого постановления, которые мы постараемся разобрать в этой беседе.

Структура года. Время, как известно, имеет годовую периодичность. И существуют определенные рамки, в которых реализуется потенциал каждого отдельного года. Год как бы рождается, развивается, приходит к упадку и заканчивается. В духовных планах он имеет структуру, схожую с человече- ской жизнью от его рождения до смерти, а месяцы, по их духовной сути, роли и наполнению, соответствуют каждому отдельному ее этапу. Вся реальность разбивается на две составляющие: внешнюю оболочку, относящуюся к материальному аспекту творения, и ее духовное наполнение.

Каждая из которых существует в рамках своих годовых циклов. Год внешней оболочки начинается в месяц тишрей, в Рош а-Шана. А внутренняя сущность реальности соотносится с этапами формирования еврейского народа, призванного раскрыть духовность в этом мире, и начинается в нисане, как сказано: «Этот месяц для вас - начало месяцев, первый он всем месяцам года» (Шмот 12:2). И в Песах, праздник этого месяца, произошло рождение нашего народа, как видно из слов пророков. Получается, что время окончания старого года и зачатия нового в духовном плане приходится на адар.

Рав Ицхак Шнайдер - Тайна еврейского года

Иерусалим - 5779 / 383 с.

Рав Ицхак Шнайдер - Тайна еврейского года - Содержание

Предисловие

Кому она адресована?

Актуальность для современного читателя

Некоторые замечания

Благодарности

Обращения к читателям

Обращение рабанит Хавы Куперман шлита

Обращение автора

Как помочь в распространении?

О планах, новых книгах

Пожертвования

Те, кто хотят продолжать учиться у автора

Глава «Шекели»

Почему мудрецы постановили читать публично главу «Шекели»?

Структура года

Месяц адар - время переворотов

В рождении есть сила искупить смерть

Адар начинают главой «Шекели»

Тайна 4-х бокалов

Заповедь о шекелях исправляет нефеш

Нефеш - это начальные буквы слов: нер, птила, шемен

Еще намек

Общее правило самоисправления

Шекель от корня лишколь (взвешивать)

Еще один аспект для обдумывания

Именно руах исправляет нефеш

Почему именно Моше-рабейну поднимает нашу голову?

Чего опасался Моше?

Именно пол-шекеля?

Шабат или 1941?

Очевидно, что эта глава спасала нас много раз

Заключение

Глава «Помни» (Захор)

Помнить об Амалеке

Тайны святого языка

Кровь и интеллект

Добро и зло воюют за корень жизненности

Царь и собака

Как существует зло?

Ответ на поставленный вопрос

Война Вс-вышнего с Амалеком

Пурим

Тяжелый вопрос

Немного об истории того периода

Ответ

Чему радоваться в Пурим спустя столько лет?

Любовь Вс-вышнего к нам вечна

Заповеданное пьянство

Так давайте пить все время?!

Секрет Пурима

Заключение

Глава «Красная корова»

Связь заповеди «красной коровы» с грехом «золотого тельца»

Дарование Торы или медиум

Суть идолопоклонничества

Тайна «золотого тельца»

Необходимость в отдельных творениях

Немного о цимцуме

Корень зла

Тайна колесницы Йехезкеля

Бык колесницы

Вернемся к заповеди «красной коровы»

Немного о бине

Глава «Этот месяц»

«Этот месяц для вас - начало всех месяцев»

Немного о понятии времени

История внешнего мира привела к Песаху

Причина радости в Песах

Отсутствие выбора

В плену у фараона

Потеря возможности выбора

Тшува «евсека»

Дошли до грани

Воскрешение приходит из Ган Эдена

Исход из Египта закончился только после перехода через Тростниковое море

Вроде бы парадокс

Причина радости

Египетская скверна

Проблемы безверия

Пирамиды

Сегодня

Так что мы должны выучить?

Песах - праздник нашей веры

Песах - время укрепления веры

Вера фараона

Вера в Ашема и вера в Элоким

Я -Ашем

Имена Вс-вышнего

Краткий итог

Особая актуальность укрепления веры сегодня

Ишмаэль в конце дней

Сброд, который вышел из Египта

Пасхальная ночь

Краткое предисловие

Зачем рассказывать «детские сказки»?

Чем выделяется Исход из Египта от остальных событий в нашей истории?

Заключение

Пример из жизни

Ответ

Немного об Агаде

Из тьмы к свету

А для чего Творец так устроил?

Духовный корень Египта в «бесформенности»

Четыре сына

«Дайену» (достаточно)

Для чего нужно было выйти с большим имуществом?

Почему Вс-вышний захотел, чтобы мы «обобрали» Египет?

Как можно было считать 400 лет с рождения Ицхака?

Левиты

Выводы для нас

Мы и наши дети были бы рабами фараона?

История про величайших мудрецов

Как Лаван связан с Исходом из Египта?

Теперь понятна связь

Маленькое добавление

Построение Пасхальной Агады

О рассечении Тростникового моря

Еще сравнения

Что значит «тяжело» Вс-вышнему?

Трактовка «Зоар»

Опасность сглаза

Так что с этим делать?

Женская скромность

Вернемся к теме беседы

Мир дискретен

Чудо очищает от грехов?

История мира раскроет единство Творца

Союз омера

Сила этой заповеди

Омер в благодарность за ман

Союз - это новое творение

Союз Ноаха

Союз с Авраамом

Союз обрезания

Союз Торы

Союз Давида

Союз колен Израиля

Ман

Союз омера

В земле Израиля

А что требуется от нас?

Так что же мы можем сделать, чтобы проявить свою причастность к союзу омера?

Мида од - корень Устной Торы

Семь мидот

Что такое - исправить мидот

Од по отношению к нечистивцам

Од в душе человека

Мы не можем судить о происходящем

Неделя од

Сказанное связано с Ханукой

Од в оде - Лаг ба - Омер

Миссия учеников раби Акивы

Не [достаточно] уважали друг друга

Лаг ба - Омер

День рождения царства

«Тебе, Ашем, [принадлежит] царство!» (Диврей а- ямим I 29:11)

Для царствования царю необходим народ

Царь

«Тоу ва-воу и тьма над бездною»

Страх перед Машиахом

Самопожертвование во имя царя или идеи

Четверо царей

Моавитянка Рут и царь Давид

Шавуот - день рождения царства

Получение Торы - принятие царства Б-га

Шавуот

Почему мы считаем Шавуот праздником передачи Торы?

Время

Тора и человек - единый корень творения

Соучастие в творении

Шавуот - возвращение к корням

Получение Торы - истинная причина антисемитизма

Гиюр (переход в еврейство)

Реализация Торы: диапазон возможностей

Учеба - связь с Торой

Тора сегодня

Заключение

Дочери Моава и Бааль-Пеор - последнее испытание перед приходом Машиаха

Парадокс в мидраше

Совет Билама

Произошедшее с праотцами - знамение для потомков

Бааль-Пеор

«Б-г этих ненавидит разврат»

Глупость

Святость супружеской близости и ее противоположность

Теперь у нас есть ответ

От греха Адам а-ришона к последнему испытанию

Практические выводы

17-е тамуза

Плач о Торе

Пленение Торы

Большой духовный потенциал эрев рае

Противостояние против мудрецов

Рова и сектант

Меценаты Торы

Эрев рае в конце дней

Заключение

Плач 9-го ава

Внутреннее противоречее в традициях 9-го ава

Машиах уже родился?

Плач на все поколения исправляет грех «напрасного плача»

Вернемся к трактату «Хагига»

Непонятное чудо при разрушении Первого Храма

Грех разведчиков дошел и до Торы

Почему именно плач?

Исправление греха

Врата рыдания по-прежнему открыты

Так что же означает «родился Машиах»?

Для чего нам нужно это на практике?

Что мы оплакиваем 9-го ава?

Больше не видно первозданного творения

Параллель между Б-жественным раскрытием и еврейским народом

Единство

Понятие «Дом»

Разрушение Храма подобно убийству

Трагедии нашего народа

Три короны

Корона Торы

Корона служения

Корона Царства

«...Сбросил с неба на землю великолепие народа Израиля...» (Эйха 2:1)

Последний удар

Г оречь узурпации

Утешения

Наша связь неразрывна

Слава Вс-вышнего в наших руках

Тайна слова мицва

Понятие славы

Осквернение имени Вс-вышнего

Важность тшувы перед Рош а-Шана

Где зло берет жизненные силы?

А что делать несовершенным людям?

Уходить от испытаний

Афтарот утешения

Конкретный совет

Все решает завершение

Элу ль - месяц колена Гада

Важность тшувы в наших поколениях

Не повторить ошибку Эсава

Слихот

Алахическое замечание

Должно быть стыдно просить милостыню

Хотя бы вести себя, как нормальный человек

Что означает цдака?

Следует устыдиться

На самом деле - это ссуда

К чему нас должно привести чувство стыда?

Более глубокая причина

Рош а-Шана (новый год)

Введение

Рош а-Шана - день Суда

«Шабат воспоминания трублением» (Ваикра 23:24)

Человек создан в рамках правосудия

Суд в Рош а-Шана

Так как же выиграть суд?

Главный критерий на суде - слава Вс-вышнего

«И услышат далекие, и придут, и дадут Тебе корону царства»

Кдуша

Царствования

Воспоминание о союзах

Трублення (шофарот)

«Счастлив народ, знающий [тайну] трубления»

Итог

10 Дней раскаяния

Почему дни трепета - это дни тшувы?

Почему в эти 10 дней легче сделать тшуву?

Духовная подоплека 10-и Дней раскаяния

От Рош а-Шана до Йом Кипура

Обновление и старение

«Дымка времени»

Йом Кипур

Почему Иом Кипур следует после Рош а-Шана?

Тайна козла отпущения

Еще один очень важный аспект тшувы

Еще одна причина для самосовершенства

Суккот

Ибур

Лунный календарь

Материальное и духовное

Материальные блага и воля Творца

Лулав - это «флаг», символизирующий победу на суде

Подчинение материального духовному

Заключение

Смысл заповеди о сукке

Гибрид Эсава (Эдома) и Ишмаэля

«Йеменское послание»

Семейный союз Эсава и Ишмаэля

Знамение для потомков

Еще косвенные подтверждения

Новая трактовка традиции

Что мы должны из этого выучить?

Понятие святости

Тьма Греции

Почему греческое изгнание ассоциируют с тьмой?

Мощь философии

Высочайший уровень мудрости греков

«Пришельцу, поселившемуся у вас» - это Греция

Александр Македонский у врат Ган Эдена

Что нам рассказали мудрецы в этой притче?

«...Наглых в руки занимающихся Торой» (ханукальная вставка в молитвах)

«Я мудрее их»

Корень лжи

Мул с запиской

Что именно мы празднуем?

Выдуманные трактования Торы

Вернемся к вопросу

Беседа о «легендарном гимнасте»

Первый намек

«Служить брату своему»

«Когда поставит себя богом»

Книга «Даниэль»

Историческая подоплека

Почему именно так?

Талмуд о начале римской власти

Именно так должно было начаться римское изгнание

Перевоплащение Эсава

Уход от учителя

Переход от эпохи Письменной Торы

«Сделай себе наставника»

Что произошло дальше?

Урон, который он нанес

Для чего нам нужно знать обо всем этом?

Тевет - месяц колена Дана

Молитва о Шимшоне - часть благословлений колена Дана

Отсутствие имени Вс-вышнего - намек о галуте

Колено в еврейском народе

Дан

Шимшон

Уникальное качество

Нижняя граница еврейского народа

Удел колена Дана на севере и на юге

Лев и львенок

Это очень актуально для нас

Так чего же Вс-вышний от нас хочет?

Месяц тевет

Рав Ицхак Шнайдер - Тайна еврейского года - Тайна 4-х бокалов

В Иерусалимском Талмуде написано, что четыре главы соответствуют четырем бокалам Пасхальной Агады. Бокалы там соответствуют истории мира. 2-й - история освобождения. Потом пасхальная трапеза, установленная мудрецами между 2-м и 3-м бокалами, соответствует трапезе ливъятана, которая будет в начале периода получения награды. Параллельно этому, трапеза Пурима приходится между 2-й и 3-й главами. А две последующие главы (3-я и 4-я) соответствуют более высоким уровням, Будущему миру и новому времени, как будет объяснено в соответствующих беседах.

И так 3-й бокал пьют после трапезы, а 4-й после глав Алеля, посвященных временам Машиаха. В любом случае, в этой параллели Иерусалимского Талмуда между бокалами и главами присутствует намек на то, что порядок глав соответствует 4-м буквам главного имени Творца, так как Пасхальная Агада тоже построена в соответствии с буквами имени Вс-вышнего, и каждый бокал относится к одному из 4-х уровней. Но мы не будем здесь вдаваться во все детали. И «Шекели» относится к нижней hэй, что соответствует аспекту нефеш, т.е. самой низкой, связанной с физическим телом, частью в духовном строении человека.

Заповедь о шекелях исправляет нефеш. Гематрия слова шекель равна гематрии слова нефеш. А слово адоним (подставки для столбов переносного Храма, на что пошли те шекели) намекает на то имя Вс-вышнего, которое соответствует последней букве Ней имени Ашем. (Сегодня нам запрещено произносить 4-х буквенное имя «Йуд-кей-вав-кей», и мы употребляем это имя, которое переводится как «Г-сподь» (алеф-далет-нун-йуд) вместо него). Далее, в подставки для столбов вставляются столбы, похожие внешне на букву вав, что намекает на вав, третью с начала букву имени Вс-вышнего, соответствующую уровню руах, или «мужчина».

Столбы определяют терри- торию переносного Храма. Предназначение буквы вав - спустить влияние души в нефеш, дабы исправить ее, а в творении - спустить в материальный мир влияние высших сфер замысла. Так как Храм - модель творения, то тут тоже есть система связи между духовным и материальным. И для того, чтобы святость спустилась в Храм, необходимо, чтобы его территория была определена. В главе написано, что шекели будут «кофер (искупать) ваши нефеш (души)». Буквальный же перевод - очищение, от слова лехапер (очищать). День Искупления, Йом Кипур, например, как мы знаем, означает день очищения.

Эта глава способствует духовному пробуждению, которое начинается в месяце адар, и оно будет продолжаться в нисане, а апогеем станет Песах. Аризаль говорит, что название кипур (в оригинале, а-кипурим) означает «ке-(как) Пурим», то есть у Пурима есть аспект Йом Кипура, но тшува здесь происходит совсем по-другому. От нас не настолько требуют переживаний, раскаянья и процесса тшувы, которую мы будем делать в элуле и тишрее. А ситуация в адаре совсем другая: нам нужно пробудиться духовно, проснуться и решить идти наверх, решить очищаться от ошибок.