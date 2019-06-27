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Шнайдер - Тайна еврейского года

Тайна еврейского года - Рав Ицхак Шнайдер
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Religious Studies Atheism
«И сказал Г-сподъ Моше так: Когда будешь делать поголовное исчисление (букв, «вознесешь головы») детей Израиля при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Г-споду при исчислении их, и не будет мора среди них при исчислении их.
Вот что давать им, каждому, про- ходящему через подсчет: половину шекеля, по шекелю священному ...: полшекеля приношение Г-споду. Всякий, проходящий через подсчет, от двадцати лет и выше, должен давать приношение Г-споду. И возьми серебро искупления от детей Израиля, и отдай его на устройство Шатра собрания; и будет это для детей Израиля в память пред Г- сподом, для искупления душ ваших» (Шмот 30: 5-16).
Почему мудрецы постановили читать публично главу «Шекели»? Постановили наши мудрецы читать публично с приходом месяца адар четыре отрывка Торы: «Шекели», «Помни», «Красная корова» и «Этот месяц». В ближайший к адару шабат читают главу «Шекели». Приводит Талмуд простое объяснение причины этого постановления - напомнить еврейскому народу о жертвовании денег на нужды Храма.
А 1-го адара объявляли о сборе средств для Храма по всему Израилю. Однако, в наше время, спустя две тысячи лет после разрушения Храма, мы все еще продолжаем читать в синагогах эту главу. Как объяснить это? Сегодня средства на Храм мы не собираем! Простое объяснение, чтобы не забыть при построении Третьего Храма, не очень понятно. Говорят наши учителя, что есть и другие причины для этого постановления, которые мы постараемся разобрать в этой беседе.
Структура года. Время, как известно, имеет годовую периодичность. И существуют определенные рамки, в которых реализуется потенциал каждого отдельного года. Год как бы рождается, развивается, приходит к упадку и заканчивается. В духовных планах он имеет структуру, схожую с человече- ской жизнью от его рождения до смерти, а месяцы, по их духовной сути, роли и наполнению, соответствуют каждому отдельному ее этапу. Вся реальность разбивается на две составляющие: внешнюю оболочку, относящуюся к материальному аспекту творения, и ее духовное наполнение.
Каждая из которых существует в рамках своих годовых циклов. Год внешней оболочки начинается в месяц тишрей, в Рош а-Шана. А внутренняя сущность реальности соотносится с этапами формирования еврейского народа, призванного раскрыть духовность в этом мире, и начинается в нисане, как сказано: «Этот месяц для вас - начало месяцев, первый он всем месяцам года» (Шмот 12:2). И в Песах, праздник этого месяца, произошло рождение нашего народа, как видно из слов пророков. Получается, что время окончания старого года и зачатия нового в духовном плане приходится на адар.

Рав Ицхак Шнайдер - Тайна еврейского года

Иерусалим - 5779 / 383 с.

Рав Ицхак Шнайдер - Тайна еврейского года - Содержание

Предисловие
  • Кому она адресована?
  • Актуальность для современного читателя
  • Некоторые замечания
  • Благодарности
Обращения к читателям
  • Обращение рабанит Хавы Куперман шлита
  • Обращение автора
  • Как помочь в распространении?
  • О планах, новых книгах
  • Пожертвования
  • Те, кто хотят продолжать учиться у автора
Глава «Шекели»
  • Почему мудрецы постановили читать публично главу «Шекели»?
  • Структура года
  • Месяц адар - время переворотов
  • В рождении есть сила искупить смерть
  • Адар начинают главой «Шекели»
  • Тайна 4-х бокалов
  • Заповедь о шекелях исправляет нефеш
  • Нефеш - это начальные буквы слов: нер, птила, шемен
  • Еще намек
  • Общее правило самоисправления
  • Шекель от корня лишколь (взвешивать)
  • Еще один аспект для обдумывания
  • Именно руах исправляет нефеш
  • Почему именно Моше-рабейну поднимает нашу голову?
  • Чего опасался Моше?
  • Именно пол-шекеля?
  • Шабат или 1941?
  • Очевидно, что эта глава спасала нас много раз
  • Заключение
Глава «Помни» (Захор)
  • Помнить об Амалеке
  • Тайны святого языка
  • Кровь и интеллект
  • Добро и зло воюют за корень жизненности
  • Царь и собака
  • Как существует зло?
  • Ответ на поставленный вопрос
  • Война Вс-вышнего с Амалеком
Пурим
  • Тяжелый вопрос
  • Немного об истории того периода
  • Ответ
  • Чему радоваться в Пурим спустя столько лет?
  • Любовь Вс-вышнего к нам вечна
  • Заповеданное пьянство
  • Так давайте пить все время?!
  • Секрет Пурима
  • Заключение
Глава «Красная корова»
  • Связь заповеди «красной коровы» с грехом «золотого тельца»
  • Дарование Торы или медиум
  • Суть идолопоклонничества
  • Тайна «золотого тельца»
  • Необходимость в отдельных творениях
  • Немного о цимцуме
  • Корень зла
  • Тайна колесницы Йехезкеля
  • Бык колесницы
  • Вернемся к заповеди «красной коровы»
  • Немного о бине
Глава «Этот месяц»
  • «Этот месяц для вас - начало всех месяцев»
  • Немного о понятии времени
  • История внешнего мира привела к Песаху
  • Причина радости в Песах
  • Отсутствие выбора
  • В плену у фараона
  • Потеря возможности выбора
  • Тшува «евсека»
  • Дошли до грани
  • Воскрешение приходит из Ган Эдена
  • Исход из Египта закончился только после перехода через Тростниковое море
  • Вроде бы парадокс
Причина радости
  • Египетская скверна
  • Проблемы безверия
  • Пирамиды
  • Сегодня
  • Так что мы должны выучить?
Песах - праздник нашей веры
  • Песах - время укрепления веры
  • Вера фараона
  • Вера в Ашема и вера в Элоким
  • Я -Ашем
  • Имена Вс-вышнего
  • Краткий итог
  • Особая актуальность укрепления веры сегодня
  • Ишмаэль в конце дней
  • Сброд, который вышел из Египта
Пасхальная ночь
  • Краткое предисловие
  • Зачем рассказывать «детские сказки»?
  • Чем выделяется Исход из Египта от остальных событий в нашей истории?
  • Заключение
  • Пример из жизни
  • Ответ
Немного об Агаде
  • Из тьмы к свету
  • А для чего Творец так устроил?
  • Духовный корень Египта в «бесформенности»
  • Четыре сына
  • «Дайену» (достаточно)
  • Для чего нужно было выйти с большим имуществом?
  • Почему Вс-вышний захотел, чтобы мы «обобрали» Египет?
  • Как можно было считать 400 лет с рождения Ицхака?
  • Левиты
  • Выводы для нас
  • Мы и наши дети были бы рабами фараона?
  • История про величайших мудрецов
  • Как Лаван связан с Исходом из Египта?
  • Теперь понятна связь
  • Маленькое добавление
  • Построение Пасхальной Агады
О рассечении Тростникового моря
  • Еще сравнения
  • Что значит «тяжело» Вс-вышнему?
  • Трактовка «Зоар»
  • Опасность сглаза
  • Так что с этим делать?
  • Женская скромность
  • Вернемся к теме беседы
  • Мир дискретен
  • Чудо очищает от грехов?
  • История мира раскроет единство Творца
Союз омера
  • Сила этой заповеди
  • Омер в благодарность за ман
  • Союз - это новое творение
  • Союз Ноаха
  • Союз с Авраамом
  • Союз обрезания
  • Союз Торы
  • Союз Давида
  • Союз колен Израиля
  • Ман
  • Союз омера
  • В земле Израиля
  • А что требуется от нас?
  • Так что же мы можем сделать, чтобы проявить свою причастность к союзу омера?
Мида од - корень Устной Торы
  • Семь мидот
  • Что такое - исправить мидот
  • Од по отношению к нечистивцам
  • Од в душе человека
  • Мы не можем судить о происходящем
  • Неделя од
  • Сказанное связано с Ханукой
  • Од в оде - Лаг ба - Омер
  • Миссия учеников раби Акивы
  • Не [достаточно] уважали друг друга
  • Лаг ба - Омер
День рождения царства
  • «Тебе, Ашем, [принадлежит] царство!» (Диврей а- ямим I 29:11)
  • Для царствования царю необходим народ
  • Царь
  • «Тоу ва-воу и тьма над бездною»
  • Страх перед Машиахом
  • Самопожертвование во имя царя или идеи
  • Четверо царей
  • Моавитянка Рут и царь Давид
  • Шавуот - день рождения царства
  • Получение Торы - принятие царства Б-га
Шавуот
  • Почему мы считаем Шавуот праздником передачи Торы?
  • Время
  • Тора и человек - единый корень творения
  • Соучастие в творении
  • Шавуот - возвращение к корням
  • Получение Торы - истинная причина антисемитизма
  • Гиюр (переход в еврейство)
  • Реализация Торы: диапазон возможностей
  • Учеба - связь с Торой
  • Тора сегодня
  • Заключение
Дочери Моава и Бааль-Пеор - последнее испытание перед приходом Машиаха
  • Парадокс в мидраше
  • Совет Билама
  • Произошедшее с праотцами - знамение для потомков
  • Бааль-Пеор
  • «Б-г этих ненавидит разврат»
  • Глупость
  • Святость супружеской близости и ее противоположность
  • Теперь у нас есть ответ
  • От греха Адам а-ришона к последнему испытанию
  • Практические выводы
17-е тамуза
  • Плач о Торе
  • Пленение Торы
  • Большой духовный потенциал эрев рае
  • Противостояние против мудрецов
  • Рова и сектант
  • Меценаты Торы
  • Эрев рае в конце дней
  • Заключение
Плач 9-го ава
  • Внутреннее противоречее в традициях 9-го ава
  • Машиах уже родился?
  • Плач на все поколения исправляет грех «напрасного плача»
  • Вернемся к трактату «Хагига»
  • Непонятное чудо при разрушении Первого Храма
  • Грех разведчиков дошел и до Торы
  • Почему именно плач?
  • Исправление греха
  • Врата рыдания по-прежнему открыты
  • Так что же означает «родился Машиах»?
  • Для чего нам нужно это на практике?
Что мы оплакиваем 9-го ава?
  • Больше не видно первозданного творения
  • Параллель между Б-жественным раскрытием и еврейским народом
  • Единство
  • Понятие «Дом»
  • Разрушение Храма подобно убийству
  • Трагедии нашего народа
  • Три короны
  • Корона Торы
  • Корона служения
  • Корона Царства
  • «...Сбросил с неба на землю великолепие народа Израиля...» (Эйха 2:1)
  • Последний удар
  • Г оречь узурпации
Утешения
  • Наша связь неразрывна
Слава Вс-вышнего в наших руках
  • Тайна слова мицва
  • Понятие славы
  • Осквернение имени Вс-вышнего
  • Важность тшувы перед Рош а-Шана
  • Где зло берет жизненные силы?
  • А что делать несовершенным людям?
  • Уходить от испытаний
  • Афтарот утешения
  • Конкретный совет
Все решает завершение
  • Элу ль - месяц колена Гада
  • Важность тшувы в наших поколениях
  • Не повторить ошибку Эсава
Слихот
  • Алахическое замечание
  • Должно быть стыдно просить милостыню
  • Хотя бы вести себя, как нормальный человек
  • Что означает цдака?
  • Следует устыдиться
  • На самом деле - это ссуда
  • К чему нас должно привести чувство стыда?
  • Более глубокая причина
Рош а-Шана (новый год)
  • Введение
  • Рош а-Шана - день Суда
  • «Шабат воспоминания трублением» (Ваикра 23:24)
  • Человек создан в рамках правосудия
  • Суд в Рош а-Шана
  • Так как же выиграть суд?
  • Главный критерий на суде - слава Вс-вышнего
  • «И услышат далекие, и придут, и дадут Тебе корону царства»
  • Кдуша
  • Царствования
  • Воспоминание о союзах
  • Трублення (шофарот)
  • «Счастлив народ, знающий [тайну] трубления»
  • Итог
10 Дней раскаяния
  • Почему дни трепета - это дни тшувы?
  • Почему в эти 10 дней легче сделать тшуву?
  • Духовная подоплека 10-и Дней раскаяния
  • От Рош а-Шана до Йом Кипура
  • Обновление и старение
  • «Дымка времени»
Йом Кипур
  • Почему Иом Кипур следует после Рош а-Шана?
  • Тайна козла отпущения
  • Еще один очень важный аспект тшувы
  • Еще одна причина для самосовершенства
Суккот
  • Ибур
  • Лунный календарь
  • Материальное и духовное
  • Материальные блага и воля Творца
  • Лулав - это «флаг», символизирующий победу на суде
  • Подчинение материального духовному
  • Заключение
  • Смысл заповеди о сукке
Гибрид Эсава (Эдома) и Ишмаэля
  • «Йеменское послание»
  • Семейный союз Эсава и Ишмаэля
  • Знамение для потомков
  • Еще косвенные подтверждения
  • Новая трактовка традиции
  • Что мы должны из этого выучить?
  • Понятие святости
Тьма Греции
  • Почему греческое изгнание ассоциируют с тьмой?
  • Мощь философии
  • Высочайший уровень мудрости греков
  • «Пришельцу, поселившемуся у вас» - это Греция
  • Александр Македонский у врат Ган Эдена
  • Что нам рассказали мудрецы в этой притче?
  • «...Наглых в руки занимающихся Торой» (ханукальная вставка в молитвах)
  • «Я мудрее их»
  • Корень лжи
  • Мул с запиской
  • Что именно мы празднуем?
  • Выдуманные трактования Торы
  • Вернемся к вопросу
Беседа о «легендарном гимнасте»
  • Первый намек
  • «Служить брату своему»
  • «Когда поставит себя богом»
  • Книга «Даниэль»
  • Историческая подоплека
  • Почему именно так?
  • Талмуд о начале римской власти
  • Именно так должно было начаться римское изгнание
  • Перевоплащение Эсава
  • Уход от учителя
  • Переход от эпохи Письменной Торы
  • «Сделай себе наставника»
  • Что произошло дальше?
  • Урон, который он нанес
  • Для чего нам нужно знать обо всем этом?
Тевет - месяц колена Дана
  • Молитва о Шимшоне - часть благословлений колена Дана
  • Отсутствие имени Вс-вышнего - намек о галуте
  • Колено в еврейском народе
  • Дан
  • Шимшон
  • Уникальное качество
  • Нижняя граница еврейского народа
  • Удел колена Дана на севере и на юге
  • Лев и львенок
  • Это очень актуально для нас
  • Так чего же Вс-вышний от нас хочет?
  • Месяц тевет

Рав Ицхак Шнайдер - Тайна еврейского года - Тайна 4-х бокалов

В Иерусалимском Талмуде написано, что четыре главы соответствуют четырем бокалам Пасхальной Агады. Бокалы там соответствуют истории мира. 2-й - история освобождения. Потом пасхальная трапеза, установленная мудрецами между 2-м и 3-м бокалами, соответствует трапезе ливъятана, которая будет в начале периода получения награды. Параллельно этому, трапеза Пурима приходится между 2-й и 3-й главами. А две последующие главы (3-я и 4-я) соответствуют более высоким уровням, Будущему миру и новому времени, как будет объяснено в соответствующих беседах.
И так 3-й бокал пьют после трапезы, а 4-й после глав Алеля, посвященных временам Машиаха. В любом случае, в этой параллели Иерусалимского Талмуда между бокалами и главами присутствует намек на то, что порядок глав соответствует 4-м буквам главного имени Творца, так как Пасхальная Агада тоже построена в соответствии с буквами имени Вс-вышнего, и каждый бокал относится к одному из 4-х уровней. Но мы не будем здесь вдаваться во все детали. И «Шекели» относится к нижней hэй, что соответствует аспекту нефеш, т.е. самой низкой, связанной с физическим телом, частью в духовном строении человека.
Заповедь о шекелях исправляет нефеш. Гематрия слова шекель равна гематрии слова нефеш. А слово адоним (подставки для столбов переносного Храма, на что пошли те шекели) намекает на то имя Вс-вышнего, которое соответствует последней букве Ней имени Ашем. (Сегодня нам запрещено произносить 4-х буквенное имя «Йуд-кей-вав-кей», и мы употребляем это имя, которое переводится как «Г-сподь» (алеф-далет-нун-йуд) вместо него). Далее, в подставки для столбов вставляются столбы, похожие внешне на букву вав, что намекает на вав, третью с начала букву имени Вс-вышнего, соответствующую уровню руах, или «мужчина».
Столбы определяют терри- торию переносного Храма. Предназначение буквы вав - спустить влияние души в нефеш, дабы исправить ее, а в творении - спустить в материальный мир влияние высших сфер замысла. Так как Храм - модель творения, то тут тоже есть система связи между духовным и материальным. И для того, чтобы святость спустилась в Храм, необходимо, чтобы его территория была определена. В главе написано, что шекели будут «кофер (искупать) ваши нефеш (души)». Буквальный же перевод - очищение, от слова лехапер (очищать). День Искупления, Йом Кипур, например, как мы знаем, означает день очищения.
Эта глава способствует духовному пробуждению, которое начинается в месяце адар, и оно будет продолжаться в нисане, а апогеем станет Песах. Аризаль говорит, что название кипур (в оригинале, а-кипурим) означает «ке-(как) Пурим», то есть у Пурима есть аспект Йом Кипура, но тшува здесь происходит совсем по-другому. От нас не настолько требуют переживаний, раскаянья и процесса тшувы, которую мы будем делать в элуле и тишрее. А ситуация в адаре совсем другая: нам нужно пробудиться духовно, проснуться и решить идти наверх, решить очищаться от ошибок.
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Rating 5.0 / 5
Added 27.06.2019
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