Тайна еврейского года - Рав Ицхак Шнайдер

Шнайдер - Тайна еврейского года
«И сказал Г-сподъ Моше так: Когда будешь делать поголовное исчисление (букв, «вознесешь головы») детей Израиля при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Г-споду при исчислении их, и не будет мора среди них при исчислении их.
Вот что давать им, каждому, про- ходящему через подсчет: половину шекеля, по шекелю священному ...: полшекеля приношение Г-споду. Всякий, проходящий через подсчет, от двадцати лет и выше, должен давать приношение Г-споду. И возьми серебро искупления от детей Израиля, и отдай его на устройство Шатра собрания; и будет это для детей Израиля в память пред Г- сподом, для искупления душ ваших» (Шмот 30: 5-16).
Почему мудрецы постановили читать публично главу «Шекели»? Постановили наши мудрецы читать публично с приходом месяца адар четыре отрывка Торы: «Шекели», «Помни», «Красная корова» и «Этот месяц». В ближайший к адару шабат читают главу «Шекели». Приводит Талмуд простое объяснение причины этого постановления - напомнить еврейскому народу о жертвовании денег на нужды Храма.
А 1-го адара объявляли о сборе средств для Храма по всему Израилю. Однако, в наше время, спустя две тысячи лет после разрушения Храма, мы все еще продолжаем читать в синагогах эту главу. Как объяснить это? Сегодня средства на Храм мы не собираем! Простое объяснение, чтобы не забыть при построении Третьего Храма, не очень понятно. Говорят наши учителя, что есть и другие причины для этого постановления, которые мы постараемся разобрать в этой беседе.
Структура года. Время, как известно, имеет годовую периодичность. И существуют определенные рамки, в которых реализуется потенциал каждого отдельного года. Год как бы рождается, развивается, приходит к упадку и заканчивается. В духовных планах он имеет структуру, схожую с человече- ской жизнью от его рождения до смерти, а месяцы, по их духовной сути, роли и наполнению, соответствуют каждому отдельному ее этапу. Вся реальность разбивается на две составляющие: внешнюю оболочку, относящуюся к материальному аспекту творения, и ее духовное наполнение.
Каждая из которых существует в рамках своих годовых циклов. Год внешней оболочки начинается в месяц тишрей, в Рош а-Шана. А внутренняя сущность реальности соотносится с этапами формирования еврейского народа, призванного раскрыть духовность в этом мире, и начинается в нисане, как сказано: «Этот месяц для вас - начало месяцев, первый он всем месяцам года» (Шмот 12:2). И в Песах, праздник этого месяца, произошло рождение нашего народа, как видно из слов пророков. Получается, что время окончания старого года и зачатия нового в духовном плане приходится на адар.
Рав Ицхак Шнайдер - Тайна еврейского года
Иерусалим - 5779 / 383 с.
Рав Ицхак Шнайдер - Тайна еврейского года - Содержание
Предисловие
- Кому она адресована?
- Актуальность для современного читателя
- Некоторые замечания
- Благодарности
Обращения к читателям
- Обращение рабанит Хавы Куперман шлита
- Обращение автора
- Как помочь в распространении?
- О планах, новых книгах
- Пожертвования
- Те, кто хотят продолжать учиться у автора
Глава «Шекели»
- Почему мудрецы постановили читать публично главу «Шекели»?
- Структура года
- Месяц адар - время переворотов
- В рождении есть сила искупить смерть
- Адар начинают главой «Шекели»
- Тайна 4-х бокалов
- Заповедь о шекелях исправляет нефеш
- Нефеш - это начальные буквы слов: нер, птила, шемен
- Еще намек
- Общее правило самоисправления
- Шекель от корня лишколь (взвешивать)
- Еще один аспект для обдумывания
- Именно руах исправляет нефеш
- Почему именно Моше-рабейну поднимает нашу голову?
- Чего опасался Моше?
- Именно пол-шекеля?
- Шабат или 1941?
- Очевидно, что эта глава спасала нас много раз
- Заключение
Глава «Помни» (Захор)
- Помнить об Амалеке
- Тайны святого языка
- Кровь и интеллект
- Добро и зло воюют за корень жизненности
- Царь и собака
- Как существует зло?
- Ответ на поставленный вопрос
- Война Вс-вышнего с Амалеком
Пурим
- Тяжелый вопрос
- Немного об истории того периода
- Ответ
- Чему радоваться в Пурим спустя столько лет?
- Любовь Вс-вышнего к нам вечна
- Заповеданное пьянство
- Так давайте пить все время?!
- Секрет Пурима
- Заключение
Глава «Красная корова»
- Связь заповеди «красной коровы» с грехом «золотого тельца»
- Дарование Торы или медиум
- Суть идолопоклонничества
- Тайна «золотого тельца»
- Необходимость в отдельных творениях
- Немного о цимцуме
- Корень зла
- Тайна колесницы Йехезкеля
- Бык колесницы
- Вернемся к заповеди «красной коровы»
- Немного о бине
Глава «Этот месяц»
- «Этот месяц для вас - начало всех месяцев»
- Немного о понятии времени
- История внешнего мира привела к Песаху
- Причина радости в Песах
- Отсутствие выбора
- В плену у фараона
- Потеря возможности выбора
- Тшува «евсека»
- Дошли до грани
- Воскрешение приходит из Ган Эдена
- Исход из Египта закончился только после перехода через Тростниковое море
- Вроде бы парадокс
Причина радости
- Египетская скверна
- Проблемы безверия
- Пирамиды
- Сегодня
- Так что мы должны выучить?
Песах - праздник нашей веры
- Песах - время укрепления веры
- Вера фараона
- Вера в Ашема и вера в Элоким
- Я -Ашем
- Имена Вс-вышнего
- Краткий итог
- Особая актуальность укрепления веры сегодня
- Ишмаэль в конце дней
- Сброд, который вышел из Египта
Пасхальная ночь
- Краткое предисловие
- Зачем рассказывать «детские сказки»?
- Чем выделяется Исход из Египта от остальных событий в нашей истории?
- Заключение
- Пример из жизни
- Ответ
Немного об Агаде
- Из тьмы к свету
- А для чего Творец так устроил?
- Духовный корень Египта в «бесформенности»
- Четыре сына
- «Дайену» (достаточно)
- Для чего нужно было выйти с большим имуществом?
- Почему Вс-вышний захотел, чтобы мы «обобрали» Египет?
- Как можно было считать 400 лет с рождения Ицхака?
- Левиты
- Выводы для нас
- Мы и наши дети были бы рабами фараона?
- История про величайших мудрецов
- Как Лаван связан с Исходом из Египта?
- Теперь понятна связь
- Маленькое добавление
- Построение Пасхальной Агады
О рассечении Тростникового моря
- Еще сравнения
- Что значит «тяжело» Вс-вышнему?
- Трактовка «Зоар»
- Опасность сглаза
- Так что с этим делать?
- Женская скромность
- Вернемся к теме беседы
- Мир дискретен
- Чудо очищает от грехов?
- История мира раскроет единство Творца
Союз омера
- Сила этой заповеди
- Омер в благодарность за ман
- Союз - это новое творение
- Союз Ноаха
- Союз с Авраамом
- Союз обрезания
- Союз Торы
- Союз Давида
- Союз колен Израиля
- Ман
- Союз омера
- В земле Израиля
- А что требуется от нас?
- Так что же мы можем сделать, чтобы проявить свою причастность к союзу омера?
Мида од - корень Устной Торы
- Семь мидот
- Что такое - исправить мидот
- Од по отношению к нечистивцам
- Од в душе человека
- Мы не можем судить о происходящем
- Неделя од
- Сказанное связано с Ханукой
- Од в оде - Лаг ба - Омер
- Миссия учеников раби Акивы
- Не [достаточно] уважали друг друга
- Лаг ба - Омер
День рождения царства
- «Тебе, Ашем, [принадлежит] царство!» (Диврей а- ямим I 29:11)
- Для царствования царю необходим народ
- Царь
- «Тоу ва-воу и тьма над бездною»
- Страх перед Машиахом
- Самопожертвование во имя царя или идеи
- Четверо царей
- Моавитянка Рут и царь Давид
- Шавуот - день рождения царства
- Получение Торы - принятие царства Б-га
Шавуот
- Почему мы считаем Шавуот праздником передачи Торы?
- Время
- Тора и человек - единый корень творения
- Соучастие в творении
- Шавуот - возвращение к корням
- Получение Торы - истинная причина антисемитизма
- Гиюр (переход в еврейство)
- Реализация Торы: диапазон возможностей
- Учеба - связь с Торой
- Тора сегодня
- Заключение
Дочери Моава и Бааль-Пеор - последнее испытание перед приходом Машиаха
- Парадокс в мидраше
- Совет Билама
- Произошедшее с праотцами - знамение для потомков
- Бааль-Пеор
- «Б-г этих ненавидит разврат»
- Глупость
- Святость супружеской близости и ее противоположность
- Теперь у нас есть ответ
- От греха Адам а-ришона к последнему испытанию
- Практические выводы
17-е тамуза
- Плач о Торе
- Пленение Торы
- Большой духовный потенциал эрев рае
- Противостояние против мудрецов
- Рова и сектант
- Меценаты Торы
- Эрев рае в конце дней
- Заключение
Плач 9-го ава
- Внутреннее противоречее в традициях 9-го ава
- Машиах уже родился?
- Плач на все поколения исправляет грех «напрасного плача»
- Вернемся к трактату «Хагига»
- Непонятное чудо при разрушении Первого Храма
- Грех разведчиков дошел и до Торы
- Почему именно плач?
- Исправление греха
- Врата рыдания по-прежнему открыты
- Так что же означает «родился Машиах»?
- Для чего нам нужно это на практике?
Что мы оплакиваем 9-го ава?
- Больше не видно первозданного творения
- Параллель между Б-жественным раскрытием и еврейским народом
- Единство
- Понятие «Дом»
- Разрушение Храма подобно убийству
- Трагедии нашего народа
- Три короны
- Корона Торы
- Корона служения
- Корона Царства
- «...Сбросил с неба на землю великолепие народа Израиля...» (Эйха 2:1)
- Последний удар
- Г оречь узурпации
Утешения
- Наша связь неразрывна
Слава Вс-вышнего в наших руках
- Тайна слова мицва
- Понятие славы
- Осквернение имени Вс-вышнего
- Важность тшувы перед Рош а-Шана
- Где зло берет жизненные силы?
- А что делать несовершенным людям?
- Уходить от испытаний
- Афтарот утешения
- Конкретный совет
Все решает завершение
- Элу ль - месяц колена Гада
- Важность тшувы в наших поколениях
- Не повторить ошибку Эсава
Слихот
- Алахическое замечание
- Должно быть стыдно просить милостыню
- Хотя бы вести себя, как нормальный человек
- Что означает цдака?
- Следует устыдиться
- На самом деле - это ссуда
- К чему нас должно привести чувство стыда?
- Более глубокая причина
Рош а-Шана (новый год)
- Введение
- Рош а-Шана - день Суда
- «Шабат воспоминания трублением» (Ваикра 23:24)
- Человек создан в рамках правосудия
- Суд в Рош а-Шана
- Так как же выиграть суд?
- Главный критерий на суде - слава Вс-вышнего
- «И услышат далекие, и придут, и дадут Тебе корону царства»
- Кдуша
- Царствования
- Воспоминание о союзах
- Трублення (шофарот)
- «Счастлив народ, знающий [тайну] трубления»
- Итог
10 Дней раскаяния
- Почему дни трепета - это дни тшувы?
- Почему в эти 10 дней легче сделать тшуву?
- Духовная подоплека 10-и Дней раскаяния
- От Рош а-Шана до Йом Кипура
- Обновление и старение
- «Дымка времени»
Йом Кипур
- Почему Иом Кипур следует после Рош а-Шана?
- Тайна козла отпущения
- Еще один очень важный аспект тшувы
- Еще одна причина для самосовершенства
Суккот
- Ибур
- Лунный календарь
- Материальное и духовное
- Материальные блага и воля Творца
- Лулав - это «флаг», символизирующий победу на суде
- Подчинение материального духовному
- Заключение
- Смысл заповеди о сукке
Гибрид Эсава (Эдома) и Ишмаэля
- «Йеменское послание»
- Семейный союз Эсава и Ишмаэля
- Знамение для потомков
- Еще косвенные подтверждения
- Новая трактовка традиции
- Что мы должны из этого выучить?
- Понятие святости
Тьма Греции
- Почему греческое изгнание ассоциируют с тьмой?
- Мощь философии
- Высочайший уровень мудрости греков
- «Пришельцу, поселившемуся у вас» - это Греция
- Александр Македонский у врат Ган Эдена
- Что нам рассказали мудрецы в этой притче?
- «...Наглых в руки занимающихся Торой» (ханукальная вставка в молитвах)
- «Я мудрее их»
- Корень лжи
- Мул с запиской
- Что именно мы празднуем?
- Выдуманные трактования Торы
- Вернемся к вопросу
Беседа о «легендарном гимнасте»
- Первый намек
- «Служить брату своему»
- «Когда поставит себя богом»
- Книга «Даниэль»
- Историческая подоплека
- Почему именно так?
- Талмуд о начале римской власти
- Именно так должно было начаться римское изгнание
- Перевоплащение Эсава
- Уход от учителя
- Переход от эпохи Письменной Торы
- «Сделай себе наставника»
- Что произошло дальше?
- Урон, который он нанес
- Для чего нам нужно знать обо всем этом?
Тевет - месяц колена Дана
- Молитва о Шимшоне - часть благословлений колена Дана
- Отсутствие имени Вс-вышнего - намек о галуте
- Колено в еврейском народе
- Дан
- Шимшон
- Уникальное качество
- Нижняя граница еврейского народа
- Удел колена Дана на севере и на юге
- Лев и львенок
- Это очень актуально для нас
- Так чего же Вс-вышний от нас хочет?
- Месяц тевет
Рав Ицхак Шнайдер - Тайна еврейского года - Тайна 4-х бокалов
В Иерусалимском Талмуде написано, что четыре главы соответствуют четырем бокалам Пасхальной Агады. Бокалы там соответствуют истории мира. 2-й - история освобождения. Потом пасхальная трапеза, установленная мудрецами между 2-м и 3-м бокалами, соответствует трапезе ливъятана, которая будет в начале периода получения награды. Параллельно этому, трапеза Пурима приходится между 2-й и 3-й главами. А две последующие главы (3-я и 4-я) соответствуют более высоким уровням, Будущему миру и новому времени, как будет объяснено в соответствующих беседах.
И так 3-й бокал пьют после трапезы, а 4-й после глав Алеля, посвященных временам Машиаха. В любом случае, в этой параллели Иерусалимского Талмуда между бокалами и главами присутствует намек на то, что порядок глав соответствует 4-м буквам главного имени Творца, так как Пасхальная Агада тоже построена в соответствии с буквами имени Вс-вышнего, и каждый бокал относится к одному из 4-х уровней. Но мы не будем здесь вдаваться во все детали. И «Шекели» относится к нижней hэй, что соответствует аспекту нефеш, т.е. самой низкой, связанной с физическим телом, частью в духовном строении человека.
Заповедь о шекелях исправляет нефеш. Гематрия слова шекель равна гематрии слова нефеш. А слово адоним (подставки для столбов переносного Храма, на что пошли те шекели) намекает на то имя Вс-вышнего, которое соответствует последней букве Ней имени Ашем. (Сегодня нам запрещено произносить 4-х буквенное имя «Йуд-кей-вав-кей», и мы употребляем это имя, которое переводится как «Г-сподь» (алеф-далет-нун-йуд) вместо него). Далее, в подставки для столбов вставляются столбы, похожие внешне на букву вав, что намекает на вав, третью с начала букву имени Вс-вышнего, соответствующую уровню руах, или «мужчина».
Столбы определяют терри- торию переносного Храма. Предназначение буквы вав - спустить влияние души в нефеш, дабы исправить ее, а в творении - спустить в материальный мир влияние высших сфер замысла. Так как Храм - модель творения, то тут тоже есть система связи между духовным и материальным. И для того, чтобы святость спустилась в Храм, необходимо, чтобы его территория была определена. В главе написано, что шекели будут «кофер (искупать) ваши нефеш (души)». Буквальный же перевод - очищение, от слова лехапер (очищать). День Искупления, Йом Кипур, например, как мы знаем, означает день очищения.
Эта глава способствует духовному пробуждению, которое начинается в месяце адар, и оно будет продолжаться в нисане, а апогеем станет Песах. Аризаль говорит, что название кипур (в оригинале, а-кипурим) означает «ке-(как) Пурим», то есть у Пурима есть аспект Йом Кипура, но тшува здесь происходит совсем по-другому. От нас не настолько требуют переживаний, раскаянья и процесса тшувы, которую мы будем делать в элуле и тишрее. А ситуация в адаре совсем другая: нам нужно пробудиться духовно, проснуться и решить идти наверх, решить очищаться от ошибок.
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