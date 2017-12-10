Учебник по теории хасидизма Мы представляем вниманию русскоязычного читателя первую попытку перевода знаменитых выступлений Ребе 5751-5752 годов (1991-1992 гг.), выходивших в свет под названием «Двар Малхут», что можно перевести, как «Указания Короля». Действительно, эти последние выступления, которые мы до сих пор удостоились услышать от Ребе (и которые, мы верим, снова начнем регулярно от него слышать с полным его раскрытием в качестве Мошиаха), целиком были наполнены удивительными и величественными словами Главы поколения,

Короля из Дома Давида о переломном моменте истории в который мы сейчас живем, когда тьма Изгнания и Сокрытия уже отступает, когда в мире начинает проявляться самая сокровенная Сущность Творца и во всех деталях окружающей жизни просматриваются результаты активной деятельности Мошиаха. В этих выступлениях Ребе вскрывает глубинную подоплеку всей окружающей нас действительности и глобальных мировых событий и учит, как вести себя нам, родившимся в последнем поколении Изгнания и первом поколении Освобождения, в этих условиях переломного времени Творения. Ясно, что эти слова Ребе имеют чрезвычайную ценность для каждого человека, живущего на земле и мы рады, что отныне они станут доступны в своем оригинальном не сокращенном виде и русскоязычному читателю.

Еженедельные выступления Ребе основаны на глубоком анализе текстов святой Торы и требуют для своего понимания скрупулезного изучения и навыки работы с трудами по Теории Хасидизма. Неподготовленному читателю практически невозможно адекватно проникнуть в их таинства без опытного хасидского наставника. Также необходимо предупредить, что данный перевод, хотя и максимально приближен к оригинальному тексту, тем не менее, учитывая специфику языка Торы, по определению не может включать в себя всю изначальную глубину и многомерность. Задача этого перевода лишь облегчить изучение этих текстов в оригинале, оставляя место для расширенного комментария педагога.

По этой же причине мы не стали снабжать это издание переводом многочисленных примечаний Ребе к тексту и ссылок на первоисточники, а только пометили в нужных местах номера сносок дабы не усложнять начинающим ученикам учебный процесс, отсылая их ежесекундно к книгам, не существующим пока, к сожалению, в русском переводе, но предоставив учителю самому раскрывать смысл этих ссылок и комментариев. Мы не сомневаемся, что настоящий перевод «Двар Малхут» не является идеальным. Даже после проверки текста двумя знающими раввинами, мы все еще получали различные заменания и уточнения от людей, изучающих пробную публикацию некоторых статей отсюда в нашем еженедельном ХиТаТе.

Но, как говорится, нужно уметь поставить точку. Однако мы надеемся на Вашу помощь, дорогой читатель. Сообщайте нам о своих замечаниях и рекомендациях для следующего издания. Мы обязательно примем их к сведению и сделаем все возможное, чтобы работа с этой книгой стала максимально полезна и продуктивна. Перед вами перевод первого тома «Двар Малхут», комментирующего главы из первой книги Пятикнижия — Берейшит. Мы надеемся на скорейший выход в свет всех остальных четырех томов этого издания, над которыми ведется работа в настоящий момент.

Однако мы верим, что уже по этой первой книге многочисленная армия русскоязычных читателей оценит «что к чему», проникнется мыслями Ребе и подключится ко всем тем, кто приветствует приход Короля Мошиаха, Любавичского Ребе, да продлятся его дни! — и провозглашает: Да здравствует наш Господин, Учитель и Наставник, Король Мошиах, во веки веков! Несомненно, такая преданность народа, как указывает сам Ребе, наделит короля небывалыми силами и он немедленно завершит свою божественную миссию Мошиаха.

Менахем-Мендл Шнеерсон - Любавичский Ребе - Двар Малхут - Том 1 - Берейшит

Адаптированный перевод: М. Гоцель 2010. Издатель: Молодежная Организация Русскоязычных Евреев «Геула» Директор: М. Гоцель Израиль, Кфар-Хабад, 5770 г. - 418 c.

Менахем-Мендл Шнеерсон - Любавичский Ребе - Двар Малхут - Том 1 - Берейшит - Содержание

Шабат Берейшит. Шабат-мевархим мар-хешван 5752 г.

Шабат Hoax. 4 мар-хешвана 5752 г.

Шабат Лех Леха 11 мар-хешвана 5752 г

Шабат Ваера 18 мар-хешвана 5752 г.

Шабат Хаей Сара. 25 мар-хешвана, шабат-мевархим кислее 5752 г.

Открытие Всемирной конференции посланников

Неделя Толдот (1). Понедельник 28 мар-хешвана 5752 г

Неделя Толдот (2). Среда Рош-ходеш кислее 5752 г

Шабат Ваеце. 9 кислева 5752 г.

Шабат Ваиитах. 16 кислева 5752 г.

Йуд-Тет Кислее. 20 кислева 5752 г. Йехидут клалит

Шабат Ваешев. 23 кислева, шабат-мевархим месяца тевет 5752 г.

Ханука 24 кислева 5752 г. Всемирный телемост.

Обращение к мальчикам и девочкам — «солдатам Воинства Б-га»

Шабат Микец. Ханука. Рош-ходеш тевет 5752 г.

Дидан Ноцах. Среда недели Ваигаш, Хэй Тевет 5752 г.

Шабат Ваигаш. 7 тевета 5752 г.

Неделя Ваехи. Асара бе-тевет, шабат 14 тевета 5752 г.

Брошюра «Бейт Рабейну ше бе-Бавель»

О штаб-квартире ХАБАДа «Севен Севенти»

Менахем-Мендл Шнеерсон - Любавичский Ребе - Двар Малхут - Том 1 - Берейшит - Шабат Берейшит

1.Известно высказывание хабадских ребе, что шабат главы «Берейшит» касается всего года. «Азой ви миштэлт зих авэк шабэс Берейшис, азой гит а ганц йор» (Как поставишь себе в шабат Берей- шит, так пройдет весь год).Чем же так выделяется шабат «Берейшит», почему именно он влияет на весь год? Казалось бы, этим качеством обладает весь месяц тишрей: само слово «тишрей», однокоренное со словом «рейшит», означает «главный», «первый», — он первый и главный месяц года. И, как известно, каждый праздник месяца тишрей, месяца, насыщенного праздниками, отличается тем, что оказывает влияние на весь год. Новый год называется «Рош а-Шана» (голова года), потому что он, как голова, управляет всем последующим годом.

По той же аналогии Йом Кипур (День Искупления) называется в Писании «Рош а-Шана». Таким же образом Суккот — «время нашей радости». И завершается эта цепочка праздниками Шмини Ацерет и Симхат Тора. Если так, то почему же именно шабат Берейшит так сильно влияет на весь по- следующий год? На поверхностном уровне это можно объяснить тем, что шабат Берейшит представляет собой некий переход от месяца тишрей, изобилующего праздниками, к обычной повседневной жизни. Шабат Берейшит характеризуется двумя аспектами. Во-первых, это — заключительный шабат месяца, а значит, итог всего тишрея. В этот шабат возносятся вверх и доводятся до полного совершенства все праздники месяца, по аналогии с тем, как о шабате — заключительном дне Творения — сказано: «И завершены были небо и земля...». Слово «завершены», в оригинале «вайехулу», также означает «вознесены вверх».

Всю духовную силу месяца тишрей вбирает в себя последний праздник месяца — Шмини Ацерет. Слово «Ацерет», кроме того, что означает праздничный день, когда останавливается (оцерет) вся будничная работа, также переводится «заключает в себе» (колетет). Благода- ря этому дню все аспекты праздников месяца тишрей всесторонне влияют на нас, а полного совершенства это влияние достигает именно в завершающий эту неделю шабат Берейшит. Во-вторых, этим шабатом начинается повседневная жизнь в новом году. Это шабат мевар- хим, шабат которым благословляется наступающий месяц мархешван — первый «будничный» месяц нового года. В этом месяце нет ни одного праздника. Однако, как известно, именно в «будничном» служении состоит главная работа еврея в мире.

Ее формулируют cловами из Торы : «И Яаков пошел своей дорогой». Слова «своей дорогой» означают, что все возвращаются к своим обыденным делам, «каждый к своему винограднику и к своему инжиру». Именно потому, что шабат Берейшит включает в себя оба этих аспекта: с одной стороны — завершает месяц тишрей, с другой — открывает первый «будничный» месяц года, он наделяет нас особыми силами, позволяющими построить свою повседневную жизнь на протяжении всего года. Таким качеством не обладают все праздники месяца тишрей. Тишрей, будучи главным месяцем (рейшит), отделен от всех остальных месяцев и выше их. Он насыщен множеством заповедей и обладает особой святостью.

Об этом пишет мидраш: «Насыщен всем: льется вино рекой в нем, благословения в нем, искупление в нем...» Учитывая все это, нет уверенности: будет ли достаточно сил, чтобы удержать всю святость и возвышенное состояние этого месяца на протяжении всего года. Такую роль может играть только шабат Берейшит, являющийся одновременно итоговым шабатом праздничного месяца тишрей и благословляющим началом «будней» месяца хешван. На это намекает название этого шабата — «Берейшит». Оно происходит от слова «рейшит» (начало или глава) и указывает на то, что это — первый и главный шабат в году. Кроме того, глава «Берейшит», которую читают в этот шабат, является первой главой Торы. С нее начинается годичный цикл чтения всех глав, с каждой из которых нужно будет прожить неделю в этом году.

Таким образом, шабат Берейшит — это посредник, «соединительное звено» между святостью тишрея и буднями всего года. Из него черпаются силы, чтобы провести в возвышенном состоянии святости всю повседневную работу внутри мира. Как «поставишь» себя в этот шабат — так и проведешь весь год. Этому же учит содержание главы «Берейшит», в честь которой шабат получил свое название. В ней рассказывается о Сотворении мира. Когда евреи читают в синагогах первое предложение книги «Берейшит»: «В начале (берейшит) сотворения Всесильным неба и земли» обновляется творение всех аспектов мира к новому году. Об этом сказано : «Святой, Благословен Он, смотрел в Тору и творил мир — человек смотрит в Тору и поддерживает существование мира». Чтение этой главы дает силы поставить повседневную работу всего года на должный уровень.

2. Все это становится более понятным благодаря объяснению точного значения слова «Берейшит». Сказали мудрецы: «Если бы Писание стремилось просто описать нам очередность в творении мира, то вместо слова рейшит (первый, главный), было бы употреблено другое, более подходящее для этой цели слово, например, микодем (прежде всего) или митхила (вначале).