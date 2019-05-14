К жизни полной смысла - Менахем-Мендел Шнеерсон

Сколь совершенными мы ни были бы, какими бы счастливыми, богатыми или талантливыми, в какой-то момент у нас возникает потребность обрести более глубокий смысл жизни. И никогда еще такая потребность не ощущалась так остро, как в наши дни. Мы ищем смысл жизни в молитвенных домах и в собственных сердцах, в произведениях самых разных философов, психологов, духовных учителей. В чем отличие этой книги?

«К жизни, полной смысла» - это практическая подборка положений из учения рабби Менахема- Мендла Шнеерсона, признанного лидера и учителя, известного всему миру «Ребе». Хотя Ребе был еврейским лидером, его учение несло в себе универсальную идею, призывая всех людей в мире вести добродетельную продуктивную жизнь, к единству. Кончина Ребе 12 июня 1994 года вызвала глубокую скорбь не только у сотен тысяч хасидов, последователей Любавичского движения, которое он возглавлял с 1950 года, но и у глав государств, религиозных общин, журналистов и миллионов людей, признававших его высокую духовность, самозабвенное руководство, его приверженность задачам просвещения и совершенствования общества.

В последние годы жизни Ребе освещавшие его деятельность средства массовой информации сосредоточили свое внимание на вопросе, был ли он Мошиахом. При этом часто упускался из виду тот факт, что Ребе был блестящим и добросердечным лидером и учителем, а это привело к беспрецедентным масштабам его влияния, легендарной преданности ему всех его последователей. Эта книга представляет собой попытку изложить учение Ребе перед широкой аудиторией. Содержащиеся в ней материалы касаются самого Ребе, но это отнюдь не его биография; затрагивают теологические вопросы, но это не богословский труд.

Ребе был известным ученым, авторитетом как в светских, так и в духовных вопросах, но эта книга не является научным исследованием. Автор ставил перед собой задачу открыть современным читателям, от весьма благочестивых до самых далеких от религии, целиком поглощенных материальными интересами, новую перспективу, позицию для осмысления каждого важного аспекта жизни, будь то повседневные заботы или проблемы, касающиеся души человека. Прежде всего книга имеет своей целью решить практическую задачу - наметить вехи, ориентируясь на которые можно наполнить жизнь большим смыслом.

Хотя подход Ребе и его руководство были подлинно революционными, его учение вряд ли можно назвать новаторским. По сути дела, сила его состоит в том, что оно представляет собой развитие многовековой традиции Торы. Тора (само это слово означает «наставление») включает в себя не только Библию, но и коллективные письменное и устное учения (и их толкования), которые передавались в виде неразрывной цепи от учителя к ученику со времен Моше. На каждый вопрос, выдвигаемый современной жизнью, Ребе находил ответ в Торе, той самой Торе, которая была дана Моше на горе Синай, той самой Торе, неколебимые истины которой являлись основой человечества с момента его сотворения.

Менахем – Мендел Шнеерсон – К жизни, полной смысла

Составитель Симон Якобсон

Перевод с английского

Издание 2-е, исправленое

Издательство – «Лехаим» – 336 с.

Москва – 2004 г.

ISBN 5-900309-12-6

Менахем – Мендел Шнеерсон – К жизни, полной смысла – Содержание

Введение

Благодарность

Биография

I. ЧЕЛОВЕК

1. Тело и душа

2. Рождение

3. Детство

4. Просвещение

5. Юность

6. Брак

7. Любовь

8. Интимность

9. Дом и семья

10. Здоровье

11. Труд и созидание

12. Благотворительность и богатство

13. Старость и отход от дел

14. Смерть и траур

15. Боль и страдание

16. Страх и тревога

17. День жизни

II. ОБЩЕСТВО

18. Ответственность

19. Правительство

20. Лидерство

21. Женщины и мужчины

22. Наука и техника

23. Наше поколение

III. Б-Г

24. Б-г

25. Вера и разум

26. Единство

27. Философия и практицизм

28. Добро и зло

29. Чудеса

30. Избавление

На персональной ноте

Менахем – Мендел Шнеерсон – К жизни, полной смысла – Тело и душа

Человек пришел к Ребе с жалобой на отсутствие смысла в своей жизни. Да, он сделал успешную карьеру, у него хорошая семья. Но к концу дня он чувствует себя одиноким и опустошенным. – Находите ли вы когда-либо время для своей души? — спросил его Ребе. – Как у меня может быть время для души, если я так занят работой и семьей? – Известен старинный афоризм, — возразил Ребе. — Когда встречаются два человека, на одно тело приходятся две души. Тела, эгоистичные по своей природе, не могут объединиться. Каждое из них заботится только о своих физических потребностях.

Души же бескорыстны, и если два человека объединяют свои усилия, их души соединяются. Я мог бы предложить вам вместе со мной решить эту проблему. Условия таковы: вам придется каждый день выделять определенное время для занятий и молитвы, а также для дополнительного доброго дела. Вместо того, чтобы пребывать во власти случайных сил своей жизни, вы тем самым будете заботиться о своей душе, сосредоточитесь на смысле всего, что происходит с вами.

Что такое душа? Обливались ли вы когда-нибудь слезами без видимой причины, охваченные глубокой печалью? Это - ласковый голос вашей души, которая жалуется, стремится привлечь ваше внимание. Она хочет, чтобы вы заботились о ней по крайней мере так же, как о своем теле. Приходилось ли вам в вашей жизни переживать истинно святой момент, когда, несмотря на постоянную суматоху вокруг, вы испытывали глубокое чувство благоговения? Это - также голос вашей души, выражающий глубокое удовлетворение по поводу присущей ей общности с силами духовности. Мы постоянно используем слова тело и душа в различных контекстах. Но знаем ли мы, что они означают в действительности? Какова природа души? Каковы ее взаимоотношения с телом?

Душа является единственной частью жизни, которая непосредственно отражает нашу связь с Б-гом, нашим Создателем. И хотя душа не осязаема и сокрыта внутри тела, она является основой того, что представляем собой мы. Если тело заключает в себе материальные аспекты нашей жизни, то душа содержит в себе ас- пекты духовные. Тело заботится главным образом о том, чтобы удовлетворить свои физические потребности. Это не значит, что оно по своей природе дурное. Вовсе нет. Оно создано Б-гом, изначально нейтрально и наделено большим потенциалом для свершения добрых дел. Но только душа вселяет в него энергию, направляет его на добрые дела и связывает с Б-жественным. Душа необыкновенна по своей природе, ибо «пламя Б-га есть душа человека» (Книга Притчей, 20:27).