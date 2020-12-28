Ко дню своего ухода из этого мира 10 швата 5710 года (1950) рабби Йосеф-Ицхак Шнеерсон (Ребе Раяц) подготовил четыре связанных между собой маамара, разделенных на двадцать глав. По названию первого из них эта серия маамаров получила известность под именем “Бати ле-гани" («Пришел я в Сад мой»).

Через год 10 швата 5711 года (1951) Любавичский Ребе, произнеся маамар с тем же названием “Бати ле-гани", который был выстроен как глубокий комментарий в основном первой главы маамара Ребе Раяца, принял на себя руководство движения Хабад.

Ребе ввел обычай каждый год 10 швата изучать очередную главу маамара Ребе Раяца и произносил маамар, посвященный анализу идей, приведенных в этой главе, опираясь на учение всех руководителей хасидского движения, начиная с Баал-Шем-Това.

Любавичский Ребе Рабби Менахем М. Шнеерсон - Маамары Бати ле-гани 5720, 5740 с русским переводом

Книжное собрание "Оцар гахасидим" ("Хасидские сокровища") - Любавичи

Перевод с иврита Хаима Фильцера

Под общей редакцией Михаэля Корица

Geula Publishing Program & F.R.E.E. Publishing House, New York, 2020. - 96 с.

Любавичский Ребе Рабби Менахем М. Шнеерсон - Маамары Бати ле-гани 5720, 5740 с русским переводом - Бати ле-гани, 5710 год, глава 10

Вышесказанное объясняет толкование, которое дают стиху «И пусть сделают Мне святилище, и Я буду пребывать в них»: «Сказано “в них”, а не “в нем”». Это значит: в каждом еврее. В каждом еврее — когда он преобразует тьму в свет, и тем самым «вознесется слава Всевышнего во всех мирах», — тьма обратится в свет более высокого уровня, чем тот, что раскрылся ему изначально.

Вот почему брусья Скинии были сделаны из дерева шитим. Это указывает на трансформацию глупости, происходящей со стороны ситра ахра, в служение Всевышнему очень высокого качества и уровня. Слово кереш (קרש) — «брус» на святом языке — указывает на то же самое: из его букв могут быть образованы слова шекер (שקר, ложь) и кешер (קשר, узел), которые, будучи очищенными от зла, преобразуются в кереш (קרש, брус) Скинии.

В духовном смысле это означает, что, изучая Тору и выполняя заповеди, человек преобразует чувственное восприятие мира в способность воспринимать Б-жественность. Как уже говорилось, человек взаимодействует с миром на уровне ощущений, а это ниже уровня сознания. Занятие Торой и исполнение заповедей изменяют его мировосприятие — превращают эту тьму в свет, и человек начинает ощущать сладость и наслаждение, содержащиеся в выполнении заповедей и изучении Торы.

Вернемся к стиху «Пришел Я в сад Мой...» и к его толкованию: «в сад Мой» — в место Моего уединения с невестой.

Это то место, в котором изначально Шхина была раскрыта без какого-либо сокращения.

Желание Всевышнего иметь жилище в нижнем мире положило начало процессу творения и существования миров. Преодолевая сопротивление ситра ахра, человек включается в общность еврейских душ, называемую «сидящей в садах». Как уже говорилось, имеется два уровня райского сада Всевышнего, верхний и нижний. Каждый человек окажется на том уровне, которого он удостоится своим служением, но иногда одна душа раскрывает свой свет другой.