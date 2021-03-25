Рабби Шнеерсон – Мемуары Любавичер ребе – Часть II

Шнеерсон – Мемуары Любавичер ребе – Часть II
Серия – «Летопись Хабада»
Барух, которого Провидение назначило стать отцом «Старого ребе», основателя ХАБАДА р. Шнеур-Залмана из Ляды был тогда еще совсем молодым юношей. Но он давно уже знал настоящий смысл стиха: «От всех меня учивших я стал разумным» и он охотно подхватывал всё то хорошее, что он слышал от людей и вычитывал из книг.
Он достиг в этом такой степени совершенства, что уже мог й желал понимать и надлежащим образом оценить различные системы в еврействе — идишкайт, — касалось ли это дела изучения Торы или служения Творцу. Поэтому он оказался под большим влиянием рассказов о различных цадиким, которые ему приходилось слышать, особенно о тех цадиким, которые тайно или открыто следовали по пути Баал-Шем-Това, имя которого дошло и до Баруха. В доме кузнеца Элиезер-Реувена в Добромысле, где Барух проводил один из праздников песах, он имел особо благоприятную возможность наслушаться и разобраться в услышанном о живших раньше и о последних цадиким, о старых и новых системах служания Творцу.
Много рассказов о Баал-Шем-Тове и его последователях он наслышался от зятя кузнеца, р. Ицхак-Шаула, который был одним из первых хассидим и сыном р. Ниссана из Горок, одного из учеников Баал-Шем-Това, пропагандировавших и агитировавших за своего учителя. Барух был в восторге от всех этих рассказов. Он услышал там также от сына кузнеца' Шемуель-Нахума, учащегося ешивы, рассказы о цадиким; следовавших по новому пути в еврействе. Баруху было над чем поразмыслить по этому поводу. Он мог делать сравнения и подводить итоги. Особо большое впечатление произвел на Баруха рассказ Шемуэль-Нахума о паруше из Дубровны. Шемуель-Нахум уехал в Добровну учиться в местной ешиве. Перед тем, как быть принятым туда, он должен был пройти испытания.
Это требовало известное время, а пока что ему нужно было где-нибудь находиться. По совету шамеша р. Авраам-Моше он нашел себе пристанище в «молельне старого паруша» на «Холодной улочке» Дубровны. В этой молельне застал Шемуель-Нахум старого паруша и цадика р. Хаима. Шемуель-Нахум думал, что это и есть тот паруш, именем которого названа эта молельня. Оказалось, однако, что молельня значительно более древней постройки, чем возраст старого р. Хаима; паруш, давший имя этой молельне, принадлежал к более раннему поколению. Случилось это 80—90 годами раньше. Был в Дубровне мальчик по имени Файвиш-Энах, отличавшийся своей Б-го-боязненностью. Торы учил он мало и навряд ли был способен углубляться в трудные места «талмудического моря».
Рабби Шнеерсон – Мемуары Любавичер ребе – Часть II
Издание – «КЕОТ» – 409 с.
Бруклин – 5733 – 1973 г.
Рабби Шнеерсон – Мемуары Любавичер ребе – Часть II – Содержание
- Паруш из Дубровны
- Наказание изверга
- Отец и сын
- Песах Француз
- Лекарство Баал-Шем-Това
- Юный молчальник
- Тора и Авода
- Учитель и его ученик
- Новый путь Баруха
- Человек и вселенная
- Барух женится
- Слуцкие фанатики
- р. Адам Баал-Шем
- Яростные Случане
- Таинственный Иллуй
- Еврей, который ненавидит Магидим
- Баал-Шем-Тов становится руководителем
- Баал-Шем-Тов в Слуцке
- Ученая женщина и ее дочь
- Средство Баал-Шема
- Странная Дин-Тора
- Маарал из Праги
- Коен и разведенная
- Преступление и наказание
- Внук Маарала
- Еврейская мудрость и ненависть гоим
- Маарал и принц
- Подстрекательства против евреев
- Клятва против отступничества
- Евреи спасены
- Победа
- Женщина, решающая талмудические вопросы
- Помолвка на кладбище
- Учитель невежд
- Немые заговорили
- Живой залог
- Спасена еврейская душа
- Рабби Исраель Баал-Шем-Тов
- Город Минск
- Совет четырех стран
- Истинная суженая
- Гонения на евреев
- Святой дух на Баал-Шем-Тове
- От печали к радости
- Тайны каббалы
- От каббалы к хассидут
- «Тора и величие»
- Диспут в Ватикане
- По. на грани крещения
- Еврейская победа
- Монах в Риме
- Истинный прозелит
- Минские хассидим отдаляются
- От р. Моше
- Дед и внуки
- Минский банщик и его сын
- Шамеш и его единственная дочь
- От банного дела к раввинству
- Обеспечение раем
- Колония каббалистов
- Любовь к детям
- Условие цадика
- Вундеркинд
- Учитель и ученики
- Гордый еврей
- Два сватовства
- Посланец Баал-Шема
- Личные и общинные неприятности
- Доброта и жестокость гоев
- Евреи бегут из Познани
- Тора и труд
- Сирота
- Сватовство
- Клад
- Ешива Голда-Леи
- Победа Над Митнагидским Пинском
- Родословная основателя Хабада
- Приложения
Спасиб. Редкий экземпляр!