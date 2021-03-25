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Шнеерсон – Мемуары Любавичер ребе – Часть II

Рабби Шнеерсон – Мемуары Любавичер ребе – Часть II
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature
Серия – «Летопись Хабада»
Барух, которого Провидение назначило стать отцом «Старого ребе», основателя ХАБАДА р. Шнеур-Залмана из Ляды был тогда еще совсем молодым юношей. Но он давно уже знал настоящий смысл стиха: «От всех меня учивших я стал разумным» и он охотно подхватывал всё то хорошее, что он слышал от людей и вычитывал из книг.
Он достиг в этом такой степени совершенства, что уже мог й желал понимать и надлежащим образом оценить различные системы в еврействе — идишкайт, — касалось ли это дела изучения Торы или служения Творцу. Поэтому он оказался под большим влиянием рассказов о различных цадиким, которые ему приходилось слышать, особенно о тех цадиким, которые тайно или открыто следовали по пути Баал-Шем-Това, имя которого дошло и до Баруха. В доме кузнеца Элиезер-Реувена в Добромысле, где Барух проводил один из праздников песах, он имел особо благоприятную возможность наслушаться и разобраться в услышанном о живших раньше и о последних цадиким, о старых и новых системах служания Творцу.
Много рассказов о Баал-Шем-Тове и его последователях он наслышался от зятя кузнеца, р. Ицхак-Шаула, который был одним из первых хассидим и сыном р. Ниссана из Горок, одного из учеников Баал-Шем-Това, пропагандировавших и агитировавших за своего учителя. Барух был в восторге от всех этих рассказов. Он услышал там также от сына кузнеца' Шемуель-Нахума, учащегося ешивы, рассказы о цадиким; следовавших по новому пути в еврействе. Баруху было над чем поразмыслить по этому поводу. Он мог делать сравнения и подводить итоги. Особо большое впечатление произвел на Баруха рассказ Шемуэль-Нахума о паруше из Дубровны. Шемуель-Нахум уехал в Добровну учиться в местной ешиве. Перед тем, как быть принятым туда, он должен был пройти испытания.
Это требовало известное время, а пока что ему нужно было где-нибудь находиться. По совету шамеша р. Авраам-Моше он нашел себе пристанище в «молельне старого паруша» на «Холодной улочке» Дубровны. В этой молельне застал Шемуель-Нахум старого паруша и цадика р. Хаима. Шемуель-Нахум думал, что это и есть тот паруш, именем которого названа эта молельня. Оказалось, однако, что молельня значительно более древней постройки, чем возраст старого р. Хаима; паруш, давший имя этой молельне, принадлежал к более раннему поколению. Случилось это 80—90 годами раньше. Был в Дубровне мальчик по имени Файвиш-Энах, отличавшийся своей Б-го-боязненностью. Торы учил он мало и навряд ли был способен углубляться в трудные места «талмудического моря».

Рабби Шнеерсон – Мемуары Любавичер ребе – Часть II

Издание – «КЕОТ» – 409 с.
Бруклин – 5733 – 1973 г.

Рабби Шнеерсон – Мемуары Любавичер ребе – Часть II – Содержание

  • Паруш из Дубровны
  • Наказание изверга
  • Отец и сын
  • Песах Француз
  • Лекарство Баал-Шем-Това
  • Юный молчальник
  • Тора и Авода
  • Учитель и его ученик
  • Новый путь Баруха
  • Человек и вселенная
  • Барух женится
  • Слуцкие фанатики
  • р. Адам Баал-Шем
  • Яростные Случане
  • Таинственный Иллуй
  • Еврей, который ненавидит Магидим
  • Баал-Шем-Тов становится руководителем
  • Баал-Шем-Тов в Слуцке
  • Ученая женщина и ее дочь
  • Средство Баал-Шема
  • Странная Дин-Тора
  • Маарал из Праги
  • Коен и разведенная
  • Преступление и наказание
  • Внук Маарала
  • Еврейская мудрость и ненависть гоим
  • Маарал и принц
  • Подстрекательства против евреев
  • Клятва против отступничества
  • Евреи спасены
  • Победа
  • Женщина, решающая талмудические вопросы
  • Помолвка на кладбище
  • Учитель невежд
  • Немые заговорили
  • Живой залог
  • Спасена еврейская душа
  • Рабби Исраель Баал-Шем-Тов
  • Город Минск
  • Совет четырех стран
  • Истинная суженая
  • Гонения на евреев
  • Святой дух на Баал-Шем-Тове
  • От печали к радости
  • Тайны каббалы
  • От каббалы к хассидут
  • «Тора и величие»
  • Диспут в Ватикане
  • По. на грани крещения
  • Еврейская победа
  • Монах в Риме
  • Истинный прозелит
  • Минские хассидим отдаляются
  • От р. Моше
  • Дед и внуки
  • Минский банщик и его сын
  • Шамеш и его единственная дочь
  • От банного дела к раввинству
  • Обеспечение раем
  • Колония каббалистов
  • Любовь к детям
  • Условие цадика
  • Вундеркинд
  • Учитель и ученики
  • Гордый еврей
  • Два сватовства
  • Посланец Баал-Шема
  • Личные и общинные неприятности
  • Доброта и жестокость гоев
  • Евреи бегут из Познани
  • Тора и труд
  • Сирота
  • Сватовство
  • Клад
  • Ешива Голда-Леи
  • Победа Над Митнагидским Пинском
  • Родословная основателя Хабада
  • Приложения
Views 268
Rating 4.6 / 5
Added 25.03.2021
Author brat librarian
Rate this publication:
4.6/5 (4)

Comments (2 comments)

S
soarer 5 years ago
Спасибо большое!
K
kino511 5 years ago

Спасиб. Редкий экземпляр!

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