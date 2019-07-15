Серия – «Учение Ребе»

Эта книга — не о благочестии Ребе. Не о его характере и не о его учености. Не о его способности понимать других. Не о его талантах лидера, не о том, что он сделал для евреев. Собственно, можно даже сказать: эта книга вообще не о Ребе. Читатель не найдет здесь рассказа о его жизни: эта книга написана в надежде изменить вашу жизнь. Здесь собраны фрагменты бесед Ребе, позволяющие представить, насколько непосредственен он был в живом общении. На основе этих бесед можно получить уроки жизни. Поэтому книга написана в надежде, что сказанное способно привнести ясность и смысл в ваше путешествие через эту жизнь. Книжка небольшая, но она — про большие проблемы, и отсюда ее название: «Семена мудрости». Как из малого семени прорастает большое дерево, так короткие истории в этой книге глубоки и серьезны. И как семя, лежащее на ладони, не может пустить корни, пока не посажено в землю, — только тогда оно проявит свою силу, так и эти семена мудрости не обретут смысла, пока не станут предметом размышлений и раздумий, пока их не извлекут на свет и не используют по назначению. Только тогда они способны осветить нас внутренним светом прозрения и изменить нашу жизнь. Если, читая эту книгу, вы увидите в ней себя и свои проблемы, если ваша жизнь станет глубже и значительнее от того, с чем вы встретитесь на ее страницах, — значит, книга достигла своей цели. Я молюсь о том, чтобы эти «Семена мудрости» изменили жизнь тех, кто читает их. Чтобы выросло дерево, семя нужно посадить в землю и ухаживать за пробившимся ростком. Так и воздействие этих историй зависит только от читателей им выступать в роли садовников.

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон – Семена мудрости

Составитель – Мендл Калменсон

Перевод с английского – Антона Нестерова

Издательство – «Книжники» – 160 с.

Москва – 2015 г.

ISBN 978-5-9953-0350-3

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон – Семена мудрости – Содержание

Предисловие

Обращение к читателю

Ребе

Духовная пища

Знание и учение

Любовь и отношения с ближними

Вера и молитва

Евреи и лидеры

Благодарности

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон – Семена мудрости – Полетный план

Раввин Моше Феллер пригласил лауреата Пулитцеровской премии писателя Германа Бука произнести речь во время ежегодного обеда движения Хабад в Миннесоте. По дороге на обед раввин с приятным изумлением услышал от Бука, что тот недавно закончил изучение Мишны, одного из важнейших сочинений раввинистического иудаизма, и мало что так радовало писателя, как это достижение. Обед прошел превосходно, и в последний момент раввин получил приглашение от писателя полететь в Вашингтон вместе с ним на частном самолете. Оттуда раввин должен был вылететь в Нью-Йорк, чтобы рассказать Ребе, как прошел ежегодный обед. Мысль о том, что два часа полета — прекрасная возможность поговорить с одним из величайших романистов о его жизни и интересах, доставляла раввину Моше искреннее удовольствие.

Но, поднявшись на борт небольшого самолета и устроившись в кресле напротив Бука, раввин подумал: «Я журналист или раввин? Удовлетворение собственного любопытства — это лучшее, что я могу сейчас сделать?» Раввин Феллер достал Пасхальную агаду, которую захватил с собой, Вук стал делиться своими мыслями и соображениями, касающимися текста, поэтому время полета они провели за приятной беседой. Приехав в Нью-Йорк, раввин Феллер поспешил взять такси и добраться до штаб-квартиры Любавичского движения. Он быстро набросал отчет о прошедшем обеде и передал его для Ребе. Прочтя отчет, Ребе пригласил раввина Феллера к себе. Сердце раввина замерло, когда он переступил порог кабинета Ребе. С усмешкой во взгляде Ребе спросил: — И о чем же вы беседовали в самолете? «ПРИ ЛЮБОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЛАЙ ТО, К ЧЕМУ ПРИЗВАН».

Хорошая школа. Родители молодой девушки предложили ей выбрать, какую из двух еврейских школ, понравившихся им, она предпочитает посещать. В одной из школ делался упор на превосходное образование, которое она давала ученикам, тогда как другая большее значение придавала воспитанию характера, нежели получению формальных знаний. Девушка решила посоветоваться с Ребе, какую школу ей все-таки выбрать. — Прежде всего, — ответил Ребе, — тебе нужно думать: какая из двух школ поможет тебе развиться как личности и как еврейке?

«В ШКОЛЕ ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА, А НЕ КАРЬЕРА».