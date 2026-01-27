Шнеерсон Шалом-Довбер - Кунтрес Умааян - Книга о заблуждениях в служении Всевышнему и способах их преодоления

ХАСИДСКОЕ УЧЕНИЕ — СОКРОВИЩНИЦА ДУШИ

Одна из главных тем этой книги — объяснение того, как хасид должен бороться со своим «йецер га-ра», дурным началом. Сколько бы человек ни поднимался в духовном плане, борьба с «йецер га-ра» остается для него актуальнойдаже на самом высоком уровне. И чтобы раз за разом одерживать победу в этой борьбе, надо раз за разом припадать к «источнику из дома Г-сподня» — к мудрости Торы и хасидского учения.

Брошюра «Источник из дома Господня» была написана пятым ребе — ребе РАШАБом, покинувшим этот мир ровно сто лет назад. Ребе РАШАБа называют «РАМБАМхасидизма» не только потому, что именно он свел множество различных хасидских идей в единую картину мира, но и в силу того, что он был гениальным популяризатором мудрости Торы. РАМБАМ не раз говорил, что его цель — писать так, чтобы понимал и настоящий знаток святых текстов, и самый простой человек. Точно такой же была и цель РАШАБа.

Общины просили у него максимально простых объяснений для самых глубоких идей хасидизма — так родился «Источник из дома Господня». Одна из главных, если не самая главная, тема этой книги — объяснение того, как настоящий хасид должен бороться со своим «йецер гара», дурным началом. Ничего не поделать — человек не ангел, «йецер га״ра» составляет такую же неотъемлемую часть его личности, как и «искра Божья», наша бессмертная душа. А поскольку Бог наделил человека свободой выбора, каждому приходится постоянно сталкиваться с соблазном совершить дурное дело.

Сколько бы человек ни поднимался в духовном плане, борьба с «йецер гара» остается для него актуальной даже на самом высоком уровне. И чтобы раз за разом одерживать победу в этой борьбе, надо раз за разом припадать к «источнику из дома Господня» — к мудрости Торы и хасидизма.

Рабби Шалом-Довбер Шнеерсон - Кунтрес Умааян - Книга о заблуждениях в служении Всевышнему и способах их преодоления

Благотворительный фонд «770», перевод и издание на русском языке, 2021 - 323 с.

При поддержке издательского дома F.R.E.E.

Рабби Шалом-Довбер Шнеерсон - Кунтрес Умааян - Книга о заблуждениях в служении Всевышнему и способах их преодоления - Содержание

Часть 1. Отрывки из дневника

Часть 2. Маамары