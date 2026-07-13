Шнеерсон - Учение Менахема - Том 1
«Учение Менахема» открывает русскоязычному читателю корпус бесед, посланий и маамаров Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона, произнесённых и написанных в переломный для Хабада период после ухода из жизни Ребе Раяца. Книга показывает, как в хасидской традиции переживается преемственность духовного руководства: не как разрыв, но как углубление связи между праведником, его учениками и общиной, продолжающей жить его наставлениями.
Первый том охватывает 5710 год — от 14 швата до Шабата главы «Ницавим», 27 элула. В центре книги стоят темы связи с Ребе, верности Торе, духовной работы в повседневности, ответственности за другого еврея, подготовки к Избавлению и практического воплощения хасидского учения. Перед читателем не систематический трактат, а живой поток фарбренгенов и писем, где толкование Торы, галахические детали, каббалистические образы, рассказы о праведниках и пастырские наставления соединены в единое духовное руководство.
Шнеерсон Менахем-Мендл – Учение Менахема – Фарбренген с Любавичским Ребе Менахемом-Мендлом Шнеерсоном – Том 1 – 5710 год: 14 швата — Шабат Ницавим, 27 элула
Учение Менахема. Фарбренген с Любавичским Ребе Менахемом-Мендлом Шнеерсоном. Беседы и послания: продолжающееся издание / сост. организация «Лаак анохос» ; пер. с иврита Михаэля Гоцеля, Реувена Куравского ; под общ. ред. раввина Михаэля Корица. — М.: Благотворительный фонд «770», 2022. — 399, [3] отд. с. цв. факс. — (Хасидское учение — сокровищница души.)
ISBN 978-5-6048801-1-1; ISBN 978-5-6048801-0-4
Шнеерсон Менахем-Мендл – Учение Менахема – Содержание
Фарбренген с Ребе. Главный раввин России Берл Лазар
Предисловие
Беседа. Четвертый день недели, 14 швата
Истории, рассказанные Ребе во время семи дней траура
Из послания. 18 швата
Беседа. Шабат мевархим месяца адара, глава «Итро»
Из послания. Новомесячье адара
Беседа. Шабат Захор, глава «Трума», 8 адара
Беседа. 10 адара
Беседа. Шабат главы «Тецаве», Шушан Пурим
Из послания. 25 адара
Беседа. Шабат мевархим и канун новомесячья нисана, главы «Ваякгель» — «Пкудей»
Краткое изложение слов Ребе. Новомесячье нисана
Беседа. Первый день Песаха
Беседа. Последний день Песаха
Беседа. Шабат мевархим месяца ияра, глава «Шмини»
Беседа. Канун 2 ияра
Краткое изложение слов Ребе. Второй день недели глав «Ахарей» — «Кдошим», 7 ияра
Из послания. Песах шени
Беседа. На исходе Песаха шени
Беседа. Канун Лаг ба-омера
Послание. Канун Шабата глав «Бегар» — «Бехукотай»
Беседа. Шабат мевархим месяца сивана, главы «Бегар» — «Бехукотай»
Беседа. Новомесячье сивана
Беседа. Второй день праздника Шавуот
Беседа. Шабат главы «Насо», 11 сивана
Беседа. Шабат мевархим месяца тамуза, глава «Шлах»
Беседа. Первый день недели главы «Корах», 26 сивана
Послание. 3 тамуза
Беседа. Шабат главы «Хукат», 9 тамуза
Беседа. 12 тамуза
Беседа. Шабат мевархим месяца менахем-ава, глава «Пинхас»
Беседа. Пятый день недели главы «Ваэтханан», 12 менахем-ава
Беседа. 20 менахем-ава
Беседа. Шабат мевархим и канун новомесячья элула, глава «Реэ»
Послание. Канун Шабата, 13 элула
Обращение ко всем сынам и дочерям еврейского народа, 18 элула
Беседа. 18 элула
Беседа. Шабат главы «Ницавим», 27 элула
Послание учащимся ешив. Первый день «Слихот»
Послание. Первый день «Слихот»
Краткое изложение слов Ребе. Второй день недели главы «Таво», 15 элула
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