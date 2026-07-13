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Шнеерсон - Учение Менахема - Том 1

Шнеерсон - Учение Менахема - Том 1
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Theology, Philosophy, History, Ethics, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Каббала

«Учение Менахема» открывает русскоязычному читателю корпус бесед, посланий и маамаров Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона, произнесённых и написанных в переломный для Хабада период после ухода из жизни Ребе Раяца. Книга показывает, как в хасидской традиции переживается преемственность духовного руководства: не как разрыв, но как углубление связи между праведником, его учениками и общиной, продолжающей жить его наставлениями.

Первый том охватывает 5710 год — от 14 швата до Шабата главы «Ницавим», 27 элула. В центре книги стоят темы связи с Ребе, верности Торе, духовной работы в повседневности, ответственности за другого еврея, подготовки к Избавлению и практического воплощения хасидского учения. Перед читателем не систематический трактат, а живой поток фарбренгенов и писем, где толкование Торы, галахические детали, каббалистические образы, рассказы о праведниках и пастырские наставления соединены в единое духовное руководство.

Шнеерсон Менахем-Мендл – Учение Менахема – Фарбренген с Любавичским Ребе Менахемом-Мендлом Шнеерсоном – Том 1 – 5710 год: 14 швата — Шабат Ницавим, 27 элула

Учение Менахема. Фарбренген с Любавичским Ребе Менахемом-Мендлом Шнеерсоном. Беседы и послания: продолжающееся издание / сост. организация «Лаак анохос» ; пер. с иврита Михаэля Гоцеля, Реувена Куравского ; под общ. ред. раввина Михаэля Корица. — М.: Благотворительный фонд «770», 2022. — 399, [3] отд. с. цв. факс. — (Хасидское учение — сокровищница души.)
ISBN 978-5-6048801-1-1; ISBN 978-5-6048801-0-4

Шнеерсон Менахем-Мендл – Учение Менахема – Содержание

  • Фарбренген с Ребе. Главный раввин России Берл Лазар

  • Предисловие

  • Беседа. Четвертый день недели, 14 швата

  • Истории, рассказанные Ребе во время семи дней траура

  • Из послания. 18 швата

  • Беседа. Шабат мевархим месяца адара, глава «Итро»

  • Из послания. Новомесячье адара

  • Беседа. Шабат Захор, глава «Трума», 8 адара

  • Беседа. 10 адара

  • Беседа. Шабат главы «Тецаве», Шушан Пурим

  • Из послания. 25 адара

  • Беседа. Шабат мевархим и канун новомесячья нисана, главы «Ваякгель» — «Пкудей»

  • Краткое изложение слов Ребе. Новомесячье нисана

  • Беседа. Первый день Песаха

  • Беседа. Последний день Песаха

  • Беседа. Шабат мевархим месяца ияра, глава «Шмини»

  • Беседа. Канун 2 ияра

  • Краткое изложение слов Ребе. Второй день недели глав «Ахарей» — «Кдошим», 7 ияра

  • Из послания. Песах шени

  • Беседа. На исходе Песаха шени

  • Беседа. Канун Лаг ба-омера

  • Послание. Канун Шабата глав «Бегар» — «Бехукотай»

  • Беседа. Шабат мевархим месяца сивана, главы «Бегар» — «Бехукотай»

  • Беседа. Новомесячье сивана

  • Беседа. Второй день праздника Шавуот

  • Беседа. Шабат главы «Насо», 11 сивана

  • Беседа. Шабат мевархим месяца тамуза, глава «Шлах»

  • Беседа. Первый день недели главы «Корах», 26 сивана

  • Послание. 3 тамуза

  • Беседа. Шабат главы «Хукат», 9 тамуза

  • Беседа. 12 тамуза

  • Беседа. Шабат мевархим месяца менахем-ава, глава «Пинхас»

  • Беседа. Пятый день недели главы «Ваэтханан», 12 менахем-ава

  • Беседа. 20 менахем-ава

  • Беседа. Шабат мевархим и канун новомесячья элула, глава «Реэ»

  • Послание. Канун Шабата, 13 элула

  • Обращение ко всем сынам и дочерям еврейского народа, 18 элула

  • Беседа. 18 элула

  • Беседа. Шабат главы «Ницавим», 27 элула

  • Послание учащимся ешив. Первый день «Слихот»

  • Послание. Первый день «Слихот»

  • Краткое изложение слов Ребе. Второй день недели главы «Таво», 15 элула

  • Справочный раздел

    • Глоссарий

    • Персоналии

    • Библиография

    • Родословная Адморов Хабада

    • Сокращения

Views 38
Rating 5.0 / 5
Added 13.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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