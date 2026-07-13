Шнеерсон - Учение Менахема - Том 1

«Учение Менахема» открывает русскоязычному читателю корпус бесед, посланий и маамаров Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона, произнесённых и написанных в переломный для Хабада период после ухода из жизни Ребе Раяца. Книга показывает, как в хасидской традиции переживается преемственность духовного руководства: не как разрыв, но как углубление связи между праведником, его учениками и общиной, продолжающей жить его наставлениями.

Первый том охватывает 5710 год — от 14 швата до Шабата главы «Ницавим», 27 элула. В центре книги стоят темы связи с Ребе, верности Торе, духовной работы в повседневности, ответственности за другого еврея, подготовки к Избавлению и практического воплощения хасидского учения. Перед читателем не систематический трактат, а живой поток фарбренгенов и писем, где толкование Торы, галахические детали, каббалистические образы, рассказы о праведниках и пастырские наставления соединены в единое духовное руководство.

Шнеерсон Менахем-Мендл – Учение Менахема – Фарбренген с Любавичским Ребе Менахемом-Мендлом Шнеерсоном – Том 1 – 5710 год: 14 швата — Шабат Ницавим, 27 элула

Учение Менахема. Фарбренген с Любавичским Ребе Менахемом-Мендлом Шнеерсоном. Беседы и послания: продолжающееся издание / сост. организация «Лаак анохос» ; пер. с иврита Михаэля Гоцеля, Реувена Куравского ; под общ. ред. раввина Михаэля Корица. — М.: Благотворительный фонд «770», 2022. — 399, [3] отд. с. цв. факс. — (Хасидское учение — сокровищница души.)

ISBN 978-5-6048801-1-1; ISBN 978-5-6048801-0-4

Шнеерсон Менахем-Мендл – Учение Менахема – Содержание