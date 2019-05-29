На одну ночь в году мир погружается в космический сон. На функциональном уровне спящий мир продолжает подавать признаки жизни: солнце все так же встает над землею, дует ветер, идет дождь, семя продолжает свой рост, животные все так же двигаются, люди — думают и чувствуют. Однако сознание творения погружено в оцепенение.

Ибо сама душа его душ — «внутренняя воля» Б-жественного желания творить — воспарила наверх, пребывая там, откуда она может созерцать свое тело и все живое, будучи от него отъединенной. Лишь «внешняя воля» — наиболее внешний элемент Б-жественного желания — продолжает поддерживать спящее тело творения. Тогда пронзительный звук поднимается с земли и отзывается в небесах.

Этот звук пробуждает спящую вселенную, заставляя ее душу вновь вернуться к осознанному бытию и своею волей одухотворить свою материальную оболочку. То звучит зов шофара: глубокий и при этом абсолютно простой звук, нота, лишенная какой-либо музыкальности. Этот абсолютно простой звук пробуждает душу творения и вновь возвращает ее к жизни. Так кабалисты описывают космическую драму, повторяющуюся из года в год, когда мир «засыпает» в ночь на Рош а-Шона и «просыпается» на следующее утро, разбуженный звуком шофара.

Некоторые великие мистики утверждали, что в ночь на Рош а-Шона и наутро после нее они чувствовали физическую слабость: чутко реагируя на Б-жественные эманации, пронизывающие мир, ощущали их ослабление в Рош а-Шона И как душа мира «отступала» от материального творения, — так души этих достойных людей стремились ослабить свою связь с телом. Но что же имеется в виду при утверждении, что мир погружается в сои?

Каким образом то, что мы трубим в шофар, может восстановить сознание и жизненную силу творения? Почему внутренняя воля Б-га отступает от мира в ночь на Рош а- Шона, а Его внешняя воля продолжает пребывать с миром? В чем состоит различие между внутренней волей и внешней волей? Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны сперва понять функцию и динамику «воли» в нашей жизни.

Слои воли. Воля - душа деяния. В конечном счете ни один поступок не может быть совершен, если он не побуждаем волей. Однако воля имеет многослойную структуру. Внешний слой воли приводит в исполнение наши решения. Под этим слоем находится другой слой, связаный с внутренней волей, под ним еще один глубинный слой и так далее. Тем самым связь между волей и деянием вовсе не есть нечто статичное, она изменчива и подвержена колебаниям. Порой самый внешний слой побуждает нас к действию, и тогда в этом действии присутствует наше желание, а совершив его, мы надеемся получить удовлетворение — у нас есть мотивация.

Порой же все наши действия лишены жизни, мы совершаем их, будто в летаргическом сне, - это действия, поддержанные лишь глубинными слоями воли. Чтобы пояснить сказанное, представим человека, у которого есть собственное дело. Этот бизнесмен совершает множество действий в течение дня: встает ранним утром, добирается до офиса, отвечает на телефонные звонки, встречается с потенциальными клиентами и т. д. На глубинном уровне к этим действиям его побуждает воля к их совершению: он хочет встать с постели, хочет завести машину, хочет снять телефонную трубку - если бы он не хотел этого, то не делал бы.

Однако почему он хочет делать все это? На уровне глубинной воли он хочет, чтобы его дело процветало. Но - почему он хочет, чтобы оно процветало? Да ведь оно дает ему доход и престижный статус в социуме - и если бы не это, у него не было бы желания заниматься данной деятельностью. Но и здесь, если присмотримся, то увидим, что за желанием денег и статуса кроется желание иметь пропитание, крышу над головой и уважение таких же, как он. А оно, в свою очередь, восходит к желанию продолжить существование - такое желание присуще всякому живому существу. Это не означает, что всякий раз, снимая телефонную трубку, наш бизнесмен делает так потому, что от этого зависит само его существование.

По сути, он вовсе не уверен, что в результате данного разговора получит доход или что этот разговор так уж важен для его бизнеса. Но каждое его действие является конечным результатом цепочки волевых импульсов, поднимающихся из глубины его существа. Поэтому всякое действие - например, снятие телефонной трубки — «содержит» в себе всю последовательность импульсов воли, вплоть до самых глубинных и сущностных. И душа действий этого бизнесмена - та глубинная «внутренняя воля», сопрягающая его поступки с глубинным вопросом о зависимости от них самого факта его существования. То есть – действие берет начало в самой глубине его «я». Это объясняет, почему владелец какого-либо дела, поднимая телефонную трубку проявляет желание и заинтересованность куда большие, чем самый надежный сотрудник, работающий по найму.

Менахем-Мендл Шнеерсон – Уроки Торы – Том 2

Пер. с англ., идиш, ивр. под ред. Б. Горина

Издательство – «Лехаим» – 352 с.

Москва – 2003 г.

ISBN 5-900309-23-1

Менахем-Мендл Шнеерсон – Уроки Торы – Том 2 – Содержание

Рош А-Шона – Коронация

Йом Кипур – Обратная биология

Суккос – Четыре тайны царя Соломона

Симхас Тойра – Дочери ближние и дальние

Брейшис – Скорость света

Ноах – Пятьдесят шестой век

Лех Лехо – Святая земля

Ваейро – Летящие ветви

Хайей Соро – История Элиэзера

Тойлдойс – Двуликость иудеев

Влейце – День в жизни еврея

Ваишлах – Три жизни Яакова

Ваейшев – Близнецы

Ханука – Свет

Микейц – Склонившиеся пастухи

Ваигаш – Богатства народов

Ваехи – История человечества в двенадцати словах

Шмойс – Я – Сущий

Воэйро – Свобода

Бой – Душа зла

Бешалах – Песнь Мирьям

Исрой – Пауза

Мишпотим – Закон

Трумо – Образец

Тэцaвe – Светильник, горящий постоянно

Пурим – Момент истины

Ки Сисо – Время

Ваякгел-Пкудей – Сосуд

Ваикро – Искренность извинений

Цав – Люди дня против людей ночи

Пейсах – Праздник детей

Шмини – Восемью восемь

Тазрил-Мецойро – Беглая душа

Ахарей Мойс – Дом первосвященника

Кдойшим – Любовь — парадокс

Пейсах Шейни – Дальняя дорога

Эмойр – В поисках недели

Лаг Ба-Омер – 24 000 + 1

Беар – Восьмое измерение

Бехукойсай – Трудолюбие и Тора

Бемидбар – Значение чисел

Швуэс – Зри названия Швуэса

Носой – Глиняный сосуд

Белалойсехо – Лампады и жизни

Шлах – Свобода выбора

Койрах – Разрыв

Хукас – Установление

Болок – Б-жественное подсознание

Пинхос – Повседневная жизнь

Матойс – Мудрость и чудо

Масъэй – Сон и пораненная голова

Дворим – Утраченное в переводе

9 Ава – Подземный храм

Воэсханан – Судьба заповедей

15 Ава – День, когда ломали топоры

Эйкев – Молитва Ханы

Ръэй – Зло: два перевода

Шойфтим Двадцать ׳ гри судьи

гри судьи Ки Сейцей – Уведомление о разводе

Ки Совой – Пробуждение

Ницовим – Долгий короткий путь

Ваейлех – Единство

Аазину – Два пророка, два способа выражения

Брохо – Смысл праздника

Менахем-Мендл Шнеерсон – Уроки Торы – Том 2 – Оценка

Но порой душа, оживляющая деяния, воспаряет над ними, чтобы сверху обозреть тело и жизнь, пребывая как бы отделенной от них. Это те мгновения, когда человек подвергает свои действия переоценке. Действительно ли этот бизнес приносит доход? Действительно ли это то, что я хочу делать в этой жизни? Он занят этим делом, как и прежде. Он все так же каждое утро поднимается с постели, едет в офис, отвечает на телефонные звонки. На внешнем уровне воли он продолжает «хотеть» это делать. Но глубинные слои его воли уже в этом не участвуют.

И можно сказать, что дело «погружено в сон», оно живо лишь благодаря самым поверхностным волевым импульсам. А потом происходит нечто, от чего у этого бизнесмена вновь загорается желание заниматься делом. Возможно, заглянув в годовой баланс, он увидел, что дело принесло хорошую прибыль, или вдруг пришел к выводу, что оно очень перспективно. Или в некой сделке материализовалось все, что ему нравится в своем деле, что укрепляет его самооценку и приближает его к жизненной цели. И его действия, до этого бездушно-механические, вновь наполняются жизнью и энергией. Бизнес пробудился ото сна.

Воля, направленная на мир. Раз в году мироздание застывает в состоянии, когда от него отступает дух, живящий этот мир. Б-г оценивает Свое творение. Приносит ли оно доход? Отвечает ли оно Моим целям? Хочу ли Я и дальше выступать в роли «Творца»? Солнце продолжает всходить, дует ветер, идет дождь, зерно продолжает расти. Желание Б-га, направленное на мир, продолжает удерживать вселенную в состоянии бытия и движения. Но желание Б-га, направленное на мир, - всего лишь внешний слой души мира. Почему Б-гу желанен мир? Это мотив, лежащий слоем глубже, связанный с иным уровнем воли, а есть еще и еще более глубокие уровни.

В кабалистических трактатах изложено множество мотивов, по которым Б-г сотворил мироздание: желание выразить бесконечность Своих возможностей; желание быть познанным тварью; желание блага... Каждый из этих мотивов относится к иному уровню Б-жественной воли, каждый описывает проявление души мира на ином уровне реальности. В сердцевине всего этого лежит сама сущность Б-жественной воли к творению: Б-г сотворил мир потому, что желал быть царем.

Определение царственности. Б-г всемогущ и всесилен. Потому, казалось бы, Ему очень просто было сделаться царем: нужно было просто сотворить мир, населить его живыми созданиями и править ими. Но одно это само по себе не сделало бы Его царем в истинном смысле слова. Пастух, пасущий овечью отару в миллион голов, - еще не царь. Тиран, управляющий империей, которую населяет миллиард запуганных подданных, - еще не царь. Благодушный патриарх, чья власть распространяется на десятки его потомков, - еще не царь. Учитель, у которого тысяча преданных учеников, - еще не царь. У всех перечисленных персонажей есть одна общая черта: находящиеся под их властью подчиняются ей вынужденно.

Они могут склониться перед этой властью в силу того, что пастух преданно заботится о нуждах стада, или в силу того, что тиран заставляет подданных подчиняться силой, в силу сыновних уз или из почтения перед мудростью учителя. Но, так или иначе, подчинение здесь - вынужденное. А истинная царская власть не может быть навязана насильно. Истинный царь — тот, чьи подданные добровольно согласились повиноваться ему. Не потому, что они нуждаются в нем или боятся его силы, или любят его. Не оттого, что осознают его величие. А из-за того, что они избрали его царем. Вот потому, чтобы стать царем вселенной, Б-г сотворил человека - создание, наделенное свободой выбора. Он создал существо, которое одновременно было бы и дальше всех от Него, и близко Ему, как ни одно другое создание.

Человек далек от Него, потому что является свободным и независимым созданием - он даже свободен восстать против своего Творца; и человек близок Ему, ибо он свободен и не зависим и в этом подобен Б-гу. По словам первого человека, Адама, «Последним и первым Ты создал меня» (Теилим, 139:5 в трактовке Ваикро Раба, 12:2; Ликутей Тора, Матойс, 816). Б-г создал человека последним, из самой «неблагородной» материи - «из праха земного» - «и вдунул в ноздри его дыхание жизни», так что стал человек «по образу Б-га» (Брейшис, 2:7; там же, 1:27; см. Талмуд, Сангедрин, 38а). Но раз в год «все сущее возвращается в изначальное состояние», и Б-г оценивает Свое желание, направленное на мир. Оценивает то сущностно-глубинное «почему», в силу которого Он занят нами как пастырь, владыка, отец и учитель. Раз в год Б-г задает Себе вопрос: «Зачем творить мир?»

Первая коронация. Время для этого космического аудита выбрано не случайно: Рош а-Шона - день, когда впервые была реализована власть Б-га над миром. Рош а-Шона - шестой день творения, когда был сотворен человек. Б-г уже создал небо и землю, животных и ангелов; Он уже управлял миром, подчинявшимся Его власти, распространяющейся на тварей, Его боялись и Его любили, и были проникнуты сознанием Его мудрости. Но при всем том душа душ мира еще не была пробуждена. Затем Б-г сотворил человека, и тот стал единственным из созданий, кто обладал свободой принять или отверг-нуть своего Создателя. И мгновением позже Б-г стал царем. «Когда Адам встал на ноги , - говорится в Зогаре (ч. 1,2216), - он увидел, что все твари перед ним трепещут и следуют за ним, как слуги за хозяином.

И тогда он сказал им: ״ Приходите, падем, поклонимся и преклоним колени пред Б-гом, Творцом нашим ״ (Теилим, 95:6)». Когда первый человек избрал Б-га царем, изначально предназначенное творение получило свою реализацию, и созданное Б-гом наполнилось бытием и жизненной силой. Каждый год «все сущее возвращается в изначальное состояние», и отношения Б-га с творением оказываются подобны тем, что были до того, как Адам признал Его царственную власть. В ночь на Рош а-Шона «внутренняя воля» Б-га, направленная на творение, отступает, и мир погружается в состояние «сна».

Тогда пронзительный звук поднимается с земли и отзывается в небесах. Трубный звук шофара - это абсолютно простой звук, выражающий не страх подданного, не любовь ребенка, не изощренность понимания учеником своего наставника, а просто трубный звук коронации, когда люди венчают своего царя. Этот звук выражает простоту выбора - истинного выбора, свободного от всех внешних мотиваций и влияний. Этот звук пробуждает спящую вселенную, заставляя ее душу вновь вернуться к осознанному бытию.