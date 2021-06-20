Иисус Христос - конец религии - Эрих Шнепель

Религия может быть чем-то замечательным. Она может принадлежать к величайшим ценностям человеческого духа и внести богатое содержание в нашу жизнь.

Но религия может принять самые примитивные недостойные человека формы и обратить жизнь в ад. Между низшими и высшими формами религии лежит еще множество всевозможных видов религиозной жизни. Человеческая история всех времен и народов переполнена ими. Религию нельзя ведь привести к одному знаменателю.

Есть однако нечто общее всем религиям: они хотели бы быть звеном между человеком и Богом. Они проникнуты сознанием, что человек прямо из себя не может найти путь к Богу и однако без общения с Богом обойтись не может.



Также и там, где хоть намеком у человека является сознание существования потустороннего мира, это дает основание для создания религии, чтобы с этим миром войти в общение. Религия нуждается для этого в самых различных формах в священнодействиях, в священных для этого местах, священнослужителях, священном культе, священных формулах и книгах.

Эрих Шнепель - Иисус Христос - конец религии - Толкование 7 главы Послания к Римлянам

Издание третье, 1990 r. - 87 c.

1973 r. Издательство "Свет на Востоке", Корнталь

Хотя религия часто требует очень много от человека, она все-таки означает для него и большое облегчение — он избавляется от прямой ответственности перед Богом. Если он исполняет все, что религия требует от него в смысле культа и нравов, то его отношения с Богом обеспечены. Религия гарантирует человеку его связь с Богом. Подобно тому, как в жизни заключаются страховки, так и религия является страховкой по отношению к связи с Богом.

Религия исполняет все, что ею застрахованный человек перед Богом не может выполнить. Это крепко связывает человека с религией, т. к. без нее он был бы в постоянном страхе и тревоге за свое общение с Богом.

Эрих Шнепель - Иисус Христос - конец религии - Толкование 7 главы Послания к Римлянам - От автора

Это прямо поразительно, как часто седьмая глава послания к Римлянам была неправильно истолкована. Снова и снова в связи с этой главой обсуждаются вопросы, о которых даже речи нет в этой главе. Вот также и при толковании Библии образуются иногда проторенные колеи и глубокие борозды, из которых более поздние поколения потом не могут выбраться.

При этом, так как речь идет об очень сложных вопросах, эти глубокие борозды имеют притягательную силу и для более поздних толкователей. Однако, если мы занимаемся изучением Библии, то мы должны соблюдать точность и стараться найти, что собственно находится в данном месте. Мы не должны поддаваться предвзятым мнениям. Это очень важный вопрос, как человек, ставший другим после своего перерождения, относится к своему прежнему состоянию.

Но это вовсе не является вопросом, о котором идет речь в седьмой главе послания к Римлянам. Я надеюсь, что при дальнейшем изучении упомянутой главы всем станет ясно, о каких вопросах идет речь. Я постарался точно и основательно каждое отдельное слово и каждую отдельную фразу рассмотреть и растолковать. Только тогда обнаруживается золотое содержание Священного Писания. Нам предстоит точная теологическая работа. Но в то же время я постарался так выражаться, чтобы даже люди чуждые теологии могли с радостью и интересом проследить это изучение Библии.

Эрих Шнепель