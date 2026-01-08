Шнеур-Залман из Ляд - Танья Ликутей амарим - Том 2 - Врата и единство веры

Книга Танья в том виде, в каком она вышла из под пера Алтер Ребе в 5557 (1797) г., включала две части: «Книгу средних» и «Врата единства и веры». Две эти части вместе представляют собой один большой труд, призванный объяснить путь служения Всевышнему с точки зрения учения хасидизма, открытого учителем нашим Бештом.

Первая часть, «Книга средних», разъясняет, как человек должен служить Всевышнему. Так указано на ее титульном листе: «Книга эта основана на стихе “Ибо очень близко к тебе дело это, в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его” (Дварим, 30:14) и призвана подробно, длинным и коротким путями, разъяснить, что такое“очень близко”».

Вторая часть, «Врата единства и веры», объясняет различные аспекты веры во Всевышнего и Его единства. Эта вера лежит в основе человеческого служения, совершаемого с любовью и внутренним трепетом перед Всевышним, согласно хасидским жизненным принципам, как сказано в конце предисловия к этой части: «Начало же и основа всего, что пробуждает любовь и трепет, — это чистая и непоколебимая вера в единственность и единство Б-га, да будет Он благословлен и превознесен».

Рабби Шнеур-Залман из Ляд - Танья Ликутей амарим - «Собраниевысказываний»: многотомное издание

Москва, ИД «Книжники» — (Библиотека еврейских текстов. Хасидизм). — 2023

ISBN 978-5-906999-78-8

Том II - Часть вторая - Врата и единство веры

пер. с иврита X. Гар-Шалом; научная редакция и комментарии У.Камишов

ИД «Книжники» — 2025.— 144 с.

ISBN 978-5-6053710-8-3

Рабби Шнеур-Залман из Ляд - Танья - Ликутей амарим - Собрание высказываний - Том 2 - Часть вторая - Врата и единство веры - Содержание

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ Р. ЙОЭЛЯ КАНА К КОММЕНТАРИЮ НА «ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ»

ГЛАВА I - ГЛАВА 12

ГЛОССАРИЙ

ИНДЕКС ТЕМ

ИНДЕКС БИБЛЕЙСКИХ ЦИТАТ

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