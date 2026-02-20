Шнейдер - Экспериментальная психология

Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Psychology Psychotherapy
Series Gaudeamus (40 books)

Учебное пособие Лидии Шнейдер по экспериментальной психологии представляет собой классическое руководство, призванное превратить интуитивные догадки исследователя в строгие научные факты. Автор последовательно раскрывает логику психологического исследования: от постановки гипотезы и выбора переменных до интерпретации полученных данных. Книга учит студента «культуре эксперимента», где центральное место занимает контроль над внешними факторами и обеспечение чистоты научного вывода.

Особое внимание в пособии уделено классификации экспериментальных планов и проблеме валидности — соответствия эксперимента реальным жизненным условиям. Шнейдер подробно разбирает этические аспекты работы психолога-исследователя, а также специфику проведения лабораторных и естественных экспериментов. Автор делает акцент на том, что эксперимент в психологии — это не просто техническая процедура, а искусство создания ситуации, в которой наиболее полно раскрываются скрытые закономерности человеческой психики.

Книга снабжена практическими примерами и описанием классических опытов, что помогает читателю увидеть, как теоретические идеи проверяются на практике. Это пособие формирует критическое мышление и профессиональный взгляд на любую информацию, приучая доверять не декларациям, а доказанным результатам. Издание является незаменимым инструментом для тех, кто планирует заниматься серьезной научной деятельностью в области психологии.

Шнейдер Л.Б. - Экспериментальная психология - Учебное пособие для вузов

М.: Академический проект, 2020. — 300 с. — («Gaudeamus»).

ISBN 978-5-8291-2881-4

Шнейдер Л.Б. - Экспериментальная психология – Содержание

Введение

Глава 1. История экспериментальной психологии

  • 1.1. Исторический обзор становления предмета и развития методов экспериментальной психологии

  • 1.2. Развитие русской научной мысли как предпосылка появления и становления экспериментальной психологии в России

  • 1.3. Характеристика экспериментальных психологических исследований в России в конце ХIХ — начале ХХ в.

  • 1.4. Развитие экспериментальной психологии в советский период

  • 1.5. История экспериментальной психологии в датах и лицах

  • 1.6. Основные дискуссии в экспериментальной психологии

Глава 2. Особенности научного познания

  • 2.1. Конкретное психологическое исследование: влияние специфики предбрачного общения на формирование функционально-ролевой согласованности в добрачной

Глава 3. Теоретическое и эмпирическое знание в психологии

  • 3.1. Научный и околонаучный калейдоскоп исследовательской деятельности

Глава 4. Предмет психологического исследования

  • 4.1. Читая классиков

    • 4.1.1. Из лекций А.Ф. Лазурского

    • 4.1.2. Из экспериментального наследия А.Н. Леонтьева

    • 4.1.3. Из экспериментального наследия К.М. Гуревича и А.Н. Леонтьева

Глава 5. Методы психологического исследования и виды экспериментов в психологии

  • 5.1. Современные научные дискуссии

    • 5.1.1. Экспериментальный метод: миф эпистемологов (и ученых)?

Глава 6. Специфика и признаки психологического эксперимента

  • 6.1. К вопросу о внешней и внутренней валидности экспериментальных схем

  • 6.2. Конкретные психологические исследования: эксперименты Шерифа по формированию норм

  • 6.3. Научные психологические исследования и связанные с ними артефакты

  • 6.4. За пределом человечности

Глава 7. Обработка и обобщение результатов в эксперименте

7.1. Конкретные психологические исследования: эксперимент Н.Е. Вераксы – Н.А. Корзинкиной по изучению особенностей поведения подростков в типичных ситуациях социального взаимодействия с заданной нормой

Библиография

Приложения

  • Приложение № 1. Программа по курсу экспериментальной психологии

  • Приложение № 2. Тестовые задания

  • Приложение № 3. Словарь

