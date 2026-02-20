Шнейдер - Семейная психология. Антология

Эта антология представляет собой уникальный сборник первоисточников, охватывающий ключевые этапы становления и развития семейной психологии. Под одной обложкой Лидия Шнейдер собрала труды классиков психоанализа, гуманистической психологии и системной семейной терапии, таких как З. Фрейд, Э. Фромм, В. Сатир и С. Минухин. Книга позволяет читателю напрямую соприкоснуться с идеями великих мыслителей, изучая семью не по пересказам, а через оригинальные концепции выбора партнера, природы любви и механизмов формирования семейных сценариев.
Материал структурирован таким образом, чтобы осветить семью как сложную систему, проходящую через закономерные кризисы и этапы развития. В сборнике представлены тексты, детально анализирующие психологию супружества, детско-родительские отношения и методы профессиональной коррекции дисфункциональных союзов. Антология служит незаменимым дополнением к теоретическим курсам, помогая студентам и практикующим психологам сформировать многогранный взгляд на семейные конфликты и найти эффективные способы их разрешения, опираясь на многовековой опыт мировой психологической мысли.
Шнейдер Л.Б. - Семейная психология – Антология
М.: Академический проект, 2020. —720 с. — (Summa).
ISBN 978-5-8291-2878-4
Шнейдер Л.Б. - Семейная психология – Содержание
От составителя
1. Семья и брак: от древности до наших дней
2. Психология и педагогика внутрисемейных отношений
3. Супруги на приеме у психолога
4. Психология сексуальности
5. Воспитание детей в семье
6. Семья, школа, педагог
7. Семья в социуме. Социальная работа с семьей
8. Подготовка молодёжи к браку и семейной жизни
9. Анализ мифов, семейных игр и сценариев, изменение личностных историй
10. Психологическая помощь семье
11. Психологическое консультирование семьи на различных этапах ее развития
12. Работа психолога с детьми и родителями
13. Горе в семье
14. Алкоголизм в семье
15. Конкретные случаи из практики семейного консультирования
Символы семейного счастья
Список использованной литературы
