Шнейдер - Семейная психология. Антология

Эта антология представляет собой уникальный сборник первоисточников, охватывающий ключевые этапы становления и развития семейной психологии. Под одной обложкой Лидия Шнейдер собрала труды классиков психоанализа, гуманистической психологии и системной семейной терапии, таких как З. Фрейд, Э. Фромм, В. Сатир и С. Минухин. Книга позволяет читателю напрямую соприкоснуться с идеями великих мыслителей, изучая семью не по пересказам, а через оригинальные концепции выбора партнера, природы любви и механизмов формирования семейных сценариев.

Материал структурирован таким образом, чтобы осветить семью как сложную систему, проходящую через закономерные кризисы и этапы развития. В сборнике представлены тексты, детально анализирующие психологию супружества, детско-родительские отношения и методы профессиональной коррекции дисфункциональных союзов. Антология служит незаменимым дополнением к теоретическим курсам, помогая студентам и практикующим психологам сформировать многогранный взгляд на семейные конфликты и найти эффективные способы их разрешения, опираясь на многовековой опыт мировой психологической мысли.

Шнейдер Л.Б. - Семейная психология – Антология

М.: Академический проект, 2020. —720 с. — (Summa).

Шнейдер Л.Б. - Семейная психология – Содержание

От составителя

1. Семья и брак: от древности до наших дней

2. Психология и педагогика внутрисемейных отношений

3. Супруги на приеме у психолога

4. Психология сексуальности

5. Воспитание детей в семье

6. Семья, школа, педагог

7. Семья в социуме. Социальная работа с семьей

8. Подготовка молодёжи к браку и семейной жизни

9. Анализ мифов, семейных игр и сценариев, изменение личностных историй

10. Психологическая помощь семье

11. Психологическое консультирование семьи на различных этапах ее развития

12. Работа психолога с детьми и родителями

13. Горе в семье

14. Алкоголизм в семье

15. Конкретные случаи из практики семейного консультирования

Символы семейного счастья

Список использованной литературы