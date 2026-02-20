Шнейдер - Семейная психология. Антология

Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Psychology Psychotherapy

Эта антология представляет собой уникальный сборник первоисточников, охватывающий ключевые этапы становления и развития семейной психологии. Под одной обложкой Лидия Шнейдер собрала труды классиков психоанализа, гуманистической психологии и системной семейной терапии, таких как З. Фрейд, Э. Фромм, В. Сатир и С. Минухин. Книга позволяет читателю напрямую соприкоснуться с идеями великих мыслителей, изучая семью не по пересказам, а через оригинальные концепции выбора партнера, природы любви и механизмов формирования семейных сценариев.

Материал структурирован таким образом, чтобы осветить семью как сложную систему, проходящую через закономерные кризисы и этапы развития. В сборнике представлены тексты, детально анализирующие психологию супружества, детско-родительские отношения и методы профессиональной коррекции дисфункциональных союзов. Антология служит незаменимым дополнением к теоретическим курсам, помогая студентам и практикующим психологам сформировать многогранный взгляд на семейные конфликты и найти эффективные способы их разрешения, опираясь на многовековой опыт мировой психологической мысли.

Шнейдер Л.Б. - Семейная психология – Антология

М.: Академический проект, 2020. —720 с. — (Summa).

ISBN 978-5-8291-2878-4

Шнейдер Л.Б. - Семейная психология – Содержание

От составителя

  • 1. Семья и брак: от древности до наших дней

  • 2. Психология и педагогика внутрисемейных отношений

  • 3. Супруги на приеме у психолога

  • 4. Психология сексуальности

  • 5. Воспитание детей в семье

  • 6. Семья, школа, педагог

  • 7. Семья в социуме. Социальная работа с семьей

  • 8. Подготовка молодёжи к браку и семейной жизни

  • 9. Анализ мифов, семейных игр и сценариев, изменение личностных историй

  • 10. Психологическая помощь семье

  • 11. Психологическое консультирование семьи на различных этапах ее развития

  • 12. Работа психолога с детьми и родителями

  • 13. Горе в семье

  • 14. Алкоголизм в семье

  • 15. Конкретные случаи из практики семейного консультирования

Символы семейного счастья

Список использованной литературы

Related Books

All Books