Шнирельман - Удерживающий

Христианская эсхатология, веками разрабатывавшаяся богословами, создала красочную картину разложения человеческого общества и всеобщего упадка накануне конца мира. Избежать этого было невозможно, ибо все было предначертано божественным провидением. Золотой век остался далеко позади, и приходилось ожидать конца. Но сроков никто не знал. Поэтому всегда находились люди, пытавшиеся обнаружить видимые и невидимые знаки приближения Апокалипсиса. Они всеми силами пытались расшифровать сложную символическую палитру Священного Писания, благо намеки на силы Зла там обнаруживались с избытком. Оставалось лишь понять, кто именно имелся в виду, как и когда эти силы намеревались действовать и как им можно противостоять. В религиозной атмосфере эпохи средневековья выбор был невелик — речь могла идти только о врагах христианства, и, разумеется, все подозрения падали на иудеев, воспринимавшихся именно таким образом.

Однако на рубеже Нового времени ситуация изменилась: религия утратила свой былой авторитет, и, казалось бы, вызванные ею страхи должны были отступить. Но не тут-то было. Революции, упадок традиционного патриархального образа жизни, национализм, переход к массовой политике, «восстание масс», как это определял испанский философ Х. Ортега-и-Гассет, мировые войны, — все это порождало новые страхи, ибо прежний иерархический порядок сменился хаосом, связанным с народной вольницей. Теперь монарх уступил место множеству политических партий и группировок со своими вожаками. Эрозии подверглись и мировые религии, от которых отпочковывались все новые ответвления. Появлялись новые синтетические религии со своим видением мира, со своими амбициями и ожиданиями. Кроме них, действовали и всевозможные светские организации, преследовавшие свои интересы. Все это создавало впечатление хаоса, в котором невозможно было разобраться. Наконец, эпоха глобализации с ее транснациональными корпорациями, всемирными организациями и всепроникающими системами коммуникации умножила эти страхи, обострив ощущение беспомощности перед лицом вероятного тотального контроля со стороны неких невидимых могущественных сил.

Можно ли найти ключ к этому запертому ларчику? Как это нередко бывает, на помощь пришли складывавшиеся много лет стереотипы, в которых сегодня некоторые пытаются усмотреть определенный архетип. Ведь в Европе конспирология рождалась на христианском основании, и, даже выступая против традиционного христианства, опиралась на порожденную им мифологию. Речь идет, прежде всего, о взглядах, сформированных представлениями о «конце света» и пришествии антихриста. Этот традиционный нарратив как нельзя лучше укладывался в концепцию заговора, о чем уже писали отдельные авторы. В свое время германский социолог Вальтер Зульцбах находил корни представлений о мировом заговоре в предшествующей вере в дьявола. Немецкий историк М. Хагемайстер выводит миф о заговоре из апокалиптических представлений. Сходного мнения придерживался известный отечественный культуролог А. С. Ахиезер, считавший, что речь идет об «интерпретации древней веры во власть злых сил, демонов, обладающих скрытым, рационально не объяснимым коварством и могуществом». Исследователь теории заговора М. В. Хлебников тоже обратил внимание на ее связь с христианским представлением о «сатанинских силах». По словам политолога Л. Г. Фишмана, «изначальные версии теорий заговора — это оккультно-эзотерические версии, постулирующие наличие альтернативных Богу и Истории “хозяев” или “королей” мира, тайно управляющих миром высших рас и тому подобного». Иными словами, они апеллировали к «князю мира сего».

Виктор Александрович Шнирельман - Удерживающий. От Апокалипсиса к конспирологии

Научный совет РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений

Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН

М. ; СПб. : Нестор-История, 2022. — 424 с.

ISBN 978-5-4469-2056-3

Виктор Александрович Шнирельман - Удерживающий. От Апокалипсиса к конспирологии - Содержание

Глава 1. Конспирологические концепции: от Апокалипсиса к мировому заговору

Глава 2. Неста Уэбстер и «масонский заговор»

Глава 3. Западная конспирология в России

Глава 4. Русская конспирология

4.1. У истоков русской конспирологии

4.2. Современная русская конспирология 4.2.1. Журнал «Молодая гвардия»: от коммунистической идеи к православной эсхатологии и конспирологии 4.2.2. Русские национал-патриотические газеты начала 1990-х гг. 4.2.3. Православная конспирология 4.2.4. Дугин и конспирологический бриколаж 4.2.5. Конспирологические идеи в левых кругах 4.2.6. Конспирология и правые национал-патриоты 4.2.7. Убийство царской семьи в контексте конспирологии Убийство царской семьи. Первое расследование Эмигранты-монархисты о цареубийстве Постсоветские монархисты Вторичная литература Убийство царской семьи. Постсоветские расследования и споры 4.2.8. Неоязычники и эзотерики против мирового заговора 4.2.9. Массовая культура 4.2.10. Конспирология и силовые структуры 4.2.11. Конспирология и наука 4.2.12. Конспирология и политика 4.2.13. Информационные войны 4.2.14. Идея «заговора» и общественное мнение 4.2.15. Конспирология и коронавирус



Заключение

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