Философия, по крайней мере современная, отличается от других областей познания двумя свойствами. Во-первых, тем, что те, кто ее делает, не могут прийти к консенсусу в своих результатах, поскольку их достоинство состоит в значительной мере как раз в различии их исходных позиций, которые не могут быть фальсифицированы ни каким-либо экспериментом (что отличает философию от эмпирических наук), ни апелляцией к авторитетным текстам (что отличает философию от теологии). Во-вторых, тем, что, несмотря на востребованность исходных посылок ≪древних≫ для ≪новых≫ (вследствие того, что философия занимается вечными проблемами), аккумуляции философской информации все-таки не происходит. А это значит, что, перефразируя Бернарда Шартрского и его последователей, ≪карлики≫ в лучшем случае сидят на плечах у ≪карликов≫ же, что, разумеется, не может не сказаться на их горизонте.
Владимир Кириллович Шохин - Философия религии и ее исторические формы (античность — конец XVIII в.)
В.К. Шохин. —М. : Альфа-М, 2010.-784 с.
ISBN 978-5-98281-239-1
Владимир Кириллович Шохин - Философия религии и ее исторические формы (античность —конец XVIII в.) - Содержание
Часть I
Глава 1. Философия религии в российской перспективе
§ 1. Основные взгляды на предмет и границы философии религии
§ 2. Идеи относительно генезиса философии религии
§ 3. Закономерности и тенденции
Глава 2. Философия религии в англо-американской перспективе
§ 1. Основные программы разработки философии религии
§ 2. Способы установления генезиса философии религии
§ 3. Закономерности и тенденции
Глава 3. Философия религии в европейско-континентальной перспективе
§ 1. Основные парадигмы предназначения философии религии
§ 2. Реконструкции генеалогии философии религии
§ 3. Закономерности и тенденции
Глава 4. Аутентичная предметность философии религии
§ 1. Возможности метода элиминации
§ 2. Основные задачи и ≪задания≫
Глава 5. Исторические форматы философии религии
§ 1. Сравнительный анализ позиций
§ 2. Опыт периодизации
Часть II
Глава 6. Период проторелигиологии (от истоков до 1600 г.)
§ 1. Античная культура и школы античной философии
§ 2. Патристика и схоластика
§ 3. Гуманизм и Реформация
§ 4. Pro et contra
Глава 7. Ранняя религиология (1601-1772)
§ 1. XVII столетие
§ 2. Английское Просвещение
§ 3. Французское и итальянское Просвещение
§ 4. Pro et contra
Глава 8. Фон Шторхенау и Пара Дю Фанжас: ≪философия религии≫ ≪как философская апологетика религии откровения≫
§ 1. Философское фундирование ≪двух религий≫
§ 2. Философская апология и богословское обличение естественной религии
§ 3. Pro et contra
Глава 9. Вольфианец Кант, неолог землер и гуманист гердер: начальные проекты секулярной философии религии
§ 1. Религия как часть и санкция этики
§ 2. Религия как ≪частное дело≫
§ 3. Религия как ≪человечность≫
§ 4. Pro et contra
Глава 10. Рейнгольд и Клёйкер: две реконструкции ≪Кантовской философии религии≫
§ 1. ≪Чистая религия разума≫
§ 2. Апология ≪положительной религии≫
§ 3. Pro et contra
Глава 11. Хайденрайх и ≪начальный фихте≫: философия естественной религии и критика всякого откровения
§ 1. ≪Религия разума≫ с Откровением
§ 2. Откровение на суде ≪религии разума≫
§ 3. Pro et contra
Глава 12. Поздний Кант: ≪религия в границах одного разума≫
§ 1. Религиология как строительство системы ≪чистой религии разума≫
§ 2. Методологические рассуждения
§ 3. Pro et contra
Глава 13. Форберг и Иенский Фихте
§ 1. ≪Тяжба об атеизме≫ и ≪религия как практическая вера в моральное мироправление≫
§ 2. Философия-о-религии как теория трансцендентального ≪религиоучения≫
§ 3. Pro et contra
Глава 14. Шлейермахер: религия как мир ≪космических созерцаний≫
§ 1. Становление проекта
§ 2. Альтернатива рационалистическо-моралистической религиологии
§ 3. Pro et contra
