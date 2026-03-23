Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Шохин - Философия религии и ее исторические формы

Add to Favorites
Category: Theology, Philosophy, Religious Studies

Философия, по крайней мере современная, отличается от других областей познания двумя свойствами. Во-первых, тем, что те, кто ее делает, не могут прийти к консенсусу в своих результатах, поскольку их достоинство состоит в значительной мере как раз в различии их исходных позиций, которые не могут быть фальсифицированы ни каким-либо экспериментом (что отличает философию от эмпирических наук), ни апелляцией к авторитетным текстам (что отличает философию от теологии). Во-вторых, тем, что, несмотря на востребованность исходных посылок ≪древних≫ для ≪новых≫ (вследствие того, что философия занимается вечными проблемами), аккумуляции философской информации все-таки не происходит. А это значит, что, перефразируя Бернарда Шартрского и его последователей, ≪карлики≫ в лучшем случае сидят на плечах у ≪карликов≫ же, что, разумеется, не может не сказаться на их горизонте.

Владимир Кириллович Шохин - Философия религии и ее исторические формы (античность — конец XVIII в.)

В.К. Шохин. —М. : Альфа-М, 2010.-784 с.

ISBN 978-5-98281-239-1

Владимир Кириллович Шохин - Философия религии и ее исторические формы (античность —конец XVIII в.) - Содержание

Часть I

Глава 1. Философия религии в российской перспективе

  • § 1. Основные взгляды на предмет и границы философии религии

  • § 2. Идеи относительно генезиса философии религии

  • § 3. Закономерности и тенденции

Глава 2. Философия религии в англо-американской перспективе

  • § 1. Основные программы разработки философии религии

  • § 2. Способы установления генезиса философии религии

  • § 3. Закономерности и тенденции

Глава 3. Философия религии в европейско-континентальной перспективе

  • § 1. Основные парадигмы предназначения философии религии

  • § 2. Реконструкции генеалогии философии религии

  • § 3. Закономерности и тенденции

Глава 4. Аутентичная предметность философии религии

  • § 1. Возможности метода элиминации

  • § 2. Основные задачи и ≪задания≫

Глава 5. Исторические форматы философии религии

  • § 1. Сравнительный анализ позиций

  • § 2. Опыт периодизации

Часть II

Глава 6. Период проторелигиологии (от истоков до 1600 г.)

  • § 1. Античная культура и школы античной философии

  • § 2. Патристика и схоластика

  • § 3. Гуманизм и Реформация

  • § 4. Pro et contra

Глава 7. Ранняя религиология (1601-1772)

  • § 1. XVII столетие

  • § 2. Английское Просвещение

  • § 3. Французское и итальянское Просвещение

  • § 4. Pro et contra

Глава 8. Фон Шторхенау и Пара Дю Фанжас: ≪философия религии≫ ≪как философская апологетика религии откровения≫

  • § 1. Философское фундирование ≪двух религий≫

  • § 2. Философская апология и богословское обличение естественной религии

  • § 3. Pro et contra

Глава 9. Вольфианец Кант, неолог землер и гуманист гердер: начальные проекты секулярной философии религии

  • § 1. Религия как часть и санкция этики

  • § 2. Религия как ≪частное дело≫

  • § 3. Религия как ≪человечность≫

  • § 4. Pro et contra

Глава 10. Рейнгольд и Клёйкер: две реконструкции ≪Кантовской философии религии≫

  • § 1. ≪Чистая религия разума≫

  • § 2. Апология ≪положительной религии≫

  • § 3. Pro et contra

Глава 11. Хайденрайх и ≪начальный фихте≫: философия естественной религии и критика всякого откровения

  • § 1. ≪Религия разума≫ с Откровением

  • § 2. Откровение на суде ≪религии разума≫

  • § 3. Pro et contra

Глава 12. Поздний Кант: ≪религия в границах одного разума≫

  • § 1. Религиология как строительство системы ≪чистой религии разума≫

  • § 2. Методологические рассуждения

  • § 3. Pro et contra

Глава 13. Форберг и Иенский Фихте

  • § 1. ≪Тяжба об атеизме≫ и ≪религия как практическая вера в моральное мироправление≫

  • § 2. Философия-о-религии как теория трансцендентального ≪религиоучения≫

  • § 3. Pro et contra

Глава 14. Шлейермахер: религия как мир ≪космических созерцаний≫

  • § 1. Становление проекта

  • § 2. Альтернатива рационалистическо-моралистической религиологии

  • § 3. Pro et contra

Views 24
Rating
Added 23.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

