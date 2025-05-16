Гершом Шолем - Три жизни Моисея Добрушки

История саббатианства и масонства

Текст представленной здесь в полном виде лекции отражает наиболее актуальный этап моих исследований о Моисее Добрушке. Прошло немало времени с тех пор, как в ходе изучения последователей еврейских сект Шабтая Цви и Якова Франка я наткнулся на загадочную фигуру Моисея Добрушки и попытался проследить его утраченные следы. Результаты этих исследований сначала были опубликованы на немецком языке в предварительной форме, затем на иврите в более подробной версии, и только теперь я могу представить более окончательный вариант.

Я был особенно рад принять приглашение, которым я очень горд, открыть 23 мая 1979 года цикл лекций Марка Блоха в Высшей школе социальных наук (École des Hautes Études en Sciences Sociales), что дало мне новую воз-можность изложить мои исследования и взгляды на эту сложную тему. Я благодарен всем организаторам этого приглашения, особенно Франсуа Фюре, президенту EHESS.

Французский перевод текста на иврите, выполненный Нафтали Дойчем, был отредактирован моими друзьями Стефаном Мозесом (Иерусалим) и Жаном Боллаком (Париж), и я пользуюсь случаем, чтобы сердечно их поблагодарить.

Я надеюсь предложить всем читателям, интересующимся этой темой, полезный вклад в освещение наиболее радикальных аспектов сложных отношений между сектантскими движениями мистического иуда-изма и философией Просвещения в Европе.

Шолем, Гершом, Три жизни Моисея Добрушки

[текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания Du frankisme au jacobinisme. La vie de Moses Dobruška, alias Franz Thomas von Schönfeld alias Junius Frey Die Metamorphose des häretischen Messianismus der Sabbatianer in religiösen Nihilismus im 18. Jahrhundert, GERSHOM SCHOLEM/THE NATIONAL LIBRARY OF ISRAEL LTD. Все права защищены и контролируются через Suhrkamp Verlag Berlin, 2014 ADELPHI EDIZIONI S.P.A. МИЛАН www.adelphi.it]

Электронное издание, Москва - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2025. – 263 с. Серия «История саббатианства и масонства».

ISBN 978-88-459-7584-6

На обложке: Алхимическая диаграмма, XVII век

Гершом Шолем - Три жизни Моисея Добрушки - Содержание

ТРИ ЖИЗНИ МОИСЕЯ ДОБРУШКИ

I

II

III

IV

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Библиография

Метаморфозы еретического саббатианского мессианизма в религиозный нигилизм в XVIII веке