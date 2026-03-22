Шомбург - Ложная близость
Книга «Ложная близость» посвящена проблеме сексуальной зависимости и её духовным, эмоциональным и психологическим корням. Гарри Шомбург рассматривает зависимость не просто как поведенческую проблему, а как искажённую попытку удовлетворить глубокую потребность в принятии, безопасности и настоящей близости.
Автор раскрывает:
механизмы формирования сексуальной зависимости;
роль стыда, травмы и внутренней изоляции;
различие между истинной и ложной близостью;
путь покаяния, восстановления и исцеления;
практические шаги выхода из зависимого поведения.
Шомбург подчёркивает, что преодоление зависимости невозможно без честности перед собой, духовной поддержки и построения здоровых отношений. Центральная мысль книги — настоящая близость строится на истине, ответственности и зрелой любви, а не на скрытности и самообмане.
Издание будет полезно тем, кто ищет освобождение от сексуальной зависимости, а также пасторам, консультантам и супругам, сталкивающимся с последствиями подобных кризисов.
Гарри Шомбург – Ложная близость – Борьба с сексуальной зависимостью
Санкт-Петербург: Издательство «Шандал», 2006. - 256 с. — (Сумрачные пути).
ISBN 5-94861-035-7
Гарри Шомбург – Ложная близость – Содержание
Благодарность
Гпава 1. Что такое сексуальная зависимость
Глава 2. Поведение сексуально зависимых людей
Гпава 3. Причины сексуальной зависимости
Глава 4. Надежда для сексуально зависимых людей
Гпава 5. Как относиться к сексуально зависимому супругу
Глава 6. Восстановление брака
Гпава 7. Женщины и ложная близость
Глава 8. Как предотвратить сексуальные пристрастия у детей
Гпава 9. Сексуальная зависимость в церкви
Глава 10. Исцеляющая церковь
Гпава 11. Исцеление лидеров церкви
Приложение 1. Признаки сексуального насилия у детей
Приложение 2. Ресурсы для помощи сексуально зависимым людям
Приложение 3. Рекомендуемая литература
Примечания
