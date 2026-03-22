Шомбург - Ложная близость

Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Psychology Psychotherapy

Книга «Ложная близость» посвящена проблеме сексуальной зависимости и её духовным, эмоциональным и психологическим корням. Гарри Шомбург рассматривает зависимость не просто как поведенческую проблему, а как искажённую попытку удовлетворить глубокую потребность в принятии, безопасности и настоящей близости.

Автор раскрывает:

  • механизмы формирования сексуальной зависимости;

  • роль стыда, травмы и внутренней изоляции;

  • различие между истинной и ложной близостью;

  • путь покаяния, восстановления и исцеления;

  • практические шаги выхода из зависимого поведения.

Шомбург подчёркивает, что преодоление зависимости невозможно без честности перед собой, духовной поддержки и построения здоровых отношений. Центральная мысль книги — настоящая близость строится на истине, ответственности и зрелой любви, а не на скрытности и самообмане.

Издание будет полезно тем, кто ищет освобождение от сексуальной зависимости, а также пасторам, консультантам и супругам, сталкивающимся с последствиями подобных кризисов.

Гарри Шомбург – Ложная близость – Борьба с сексуальной зависимостью

Санкт-Петербург: Издательство «Шандал», 2006. - 256 с. — (Сумрачные пути).

ISBN 5-94861-035-7

Гарри Шомбург – Ложная близость – Содержание

Благодарность

  • Гпава 1. Что такое сексуальная зависимость

  • Глава 2. Поведение сексуально зависимых людей

  • Гпава 3. Причины сексуальной зависимости

  • Глава 4. Надежда для сексуально зависимых людей

  • Гпава 5. Как относиться к сексуально зависимому супругу

  • Глава 6. Восстановление брака

  • Гпава 7. Женщины и ложная близость

  • Глава 8. Как предотвратить сексуальные пристрастия у детей

  • Гпава 9. Сексуальная зависимость в церкви

  • Глава 10. Исцеляющая церковь

  • Гпава 11. Исцеление лидеров церкви

  • Приложение 1. Признаки сексуального насилия у детей

  • Приложение 2. Ресурсы для помощи сексуально зависимым людям

  • Приложение 3. Рекомендуемая литература

Примечания

Added 22.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

