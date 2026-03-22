Книга «Ложная близость» посвящена проблеме сексуальной зависимости и её духовным, эмоциональным и психологическим корням. Гарри Шомбург рассматривает зависимость не просто как поведенческую проблему, а как искажённую попытку удовлетворить глубокую потребность в принятии, безопасности и настоящей близости.

Автор раскрывает:

механизмы формирования сексуальной зависимости;

роль стыда, травмы и внутренней изоляции;

различие между истинной и ложной близостью;

путь покаяния, восстановления и исцеления;

практические шаги выхода из зависимого поведения.

Шомбург подчёркивает, что преодоление зависимости невозможно без честности перед собой, духовной поддержки и построения здоровых отношений. Центральная мысль книги — настоящая близость строится на истине, ответственности и зрелой любви, а не на скрытности и самообмане.

Издание будет полезно тем, кто ищет освобождение от сексуальной зависимости, а также пасторам, консультантам и супругам, сталкивающимся с последствиями подобных кризисов.

Гарри Шомбург – Ложная близость – Борьба с сексуальной зависимостью

Санкт-Петербург: Издательство «Шандал», 2006. - 256 с. — (Сумрачные пути).

ISBN 5-94861-035-7

Гарри Шомбург – Ложная близость – Содержание

Благодарность

Гпава 1. Что такое сексуальная зависимость

Глава 2. Поведение сексуально зависимых людей

Гпава 3. Причины сексуальной зависимости

Глава 4. Надежда для сексуально зависимых людей

Гпава 5. Как относиться к сексуально зависимому супругу

Глава 6. Восстановление брака

Гпава 7. Женщины и ложная близость

Глава 8. Как предотвратить сексуальные пристрастия у детей

Гпава 9. Сексуальная зависимость в церкви

Глава 10. Исцеляющая церковь

Гпава 11. Исцеление лидеров церкви

Приложение 1. Признаки сексуального насилия у детей

Приложение 2. Ресурсы для помощи сексуально зависимым людям

Приложение 3. Рекомендуемая литература

Примечания