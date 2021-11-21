Епископ Кристоф Шенборн - Сокровища нашей веры - «Исповедание веры» в Катехизисе Католической Церкви

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». (Ин 17,3). Познать Бога означает жизнь. На этом основывается цель нашей жизни. В Священном Писании это также называется «созерцанием Бога» (ККЦ 1028). Св. Тереза Авильская ещё будучи ребёнком как-то сказала: «Хочу видеть Бога!». И должна была ещё добавить: «Чтобы Его увидеть, надо умереть» (ККЦ 1011). «Человек не может увидеть Бога и остаться в живых» - говориться в Ветхом Завете (Исх 33,20). Созерцать Бога, познать Бога, означает жизнь, но речь идёт о жизни, которая не от этого мира. Здесь, на земле, в нашей жизни странника, следует помнить о словах св. Иоанна «Бога не видел никто никогда» (Ин 1,18). Поэтому нынешняя, земная жизнь не является ещё полной, истинной жизнью; она как бы тень, проходит как дуновение ветерка, даже тогда, когда она продолжается много лет. Однако мы предназначены для другой жизни, которая означает невообразимое счастье. О нём говорит св. Августин в своей Исповеди, которая является «исповедью жизни», доверительным разговором в честь необъятной любви Бога. «Когда я прильну к Тебе всем существом моим - исчезнут моя боль и печаль - и подлинной будет жизнь моя, вся полная Тобою» (X, 28,29; ККЦ 45). Для этого счастья мы сотворены и этого счастья ищет «неспокойное сердце», о котором говорит этот же Августин (ККЦ 30).

В старом катехизисе первый вопрос звучал так: «Для чего Бог нас сотворил?», а ответ был: «Бог сотворил нас, чтобы мы узнали Его, служили Ему, любили Его и так достигли рая» (ККЦ 1721). Это простое предложение как страховка на опасной тропе в горах. Что-то, за что можно держаться, когда всё вокруг не внушает уверенности. Я сам был свидетелем того, что люди, которые на протяжении многих лет, десятков лет не практиковали веру, во время глубокого кризиса в своей жизни вдруг вспоминали эту формулировку катехизиса из детства. Тогда, может быть не сильно над ней задумываясь, они выучили её наизусть, и теперь она внезапно всплыла в их памяти, как помогающее, спасительное слово. Первая истина катехизиса одновременно очень просто объясняет смысл всего катехизиса: он является путём, помощью в дороге к «счастливой жизни», указателем, картой, на которой изображены точные цели путешествия. Для первых христиан жизнь в вере была просто «путём» (Деян 9,2; 19,9.23; 24,14.22), не одним среди многих, а единственным путём, который указывает сам Бог. Он уверенно ведёт по этой жизни и, несомненно, позволит дойти до цели. Об этом пути, его радостях и красоте, но также и об опасностях, пойдёт речь в этой книге. Картой для него является Катехизис Католической Церкви.

Епископ Кристоф Шенборн - Сокровища нашей веры - «Исповедание веры» в Катехизисе Католической Церкви

Катехитический Отдел Епархии Святого Иосифа, Иркутск, 2009

ISBN 978-5-91344-167-6

Епископ Кристоф Шенборн - Сокровища нашей веры - «Исповедание веры» в Катехизисе Католической Церкви - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ