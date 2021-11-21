Епископ Кристоф Шенборн - Сокровища нашей веры - «Исповедание веры» в Катехизисе Католической Церкви

Шeнборн - Сокровища нашей веры
«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». (Ин 17,3). Познать Бога означает жизнь. На этом основывается цель нашей жизни. В Священном Писании это также называется «созерцанием Бога» (ККЦ 1028). Св. Тереза Авильская ещё будучи ребёнком как-то сказала: «Хочу видеть Бога!». И должна была ещё добавить: «Чтобы Его увидеть, надо умереть» (ККЦ 1011). «Человек не может увидеть Бога и остаться в живых» - говориться в Ветхом Завете (Исх 33,20). Созерцать Бога, познать Бога, означает жизнь, но речь идёт о жизни, которая не от этого мира. Здесь, на земле, в нашей жизни странника, следует помнить о словах св. Иоанна «Бога не видел никто никогда» (Ин 1,18). Поэтому нынешняя, земная жизнь не является ещё полной, истинной жизнью; она как бы тень, проходит как дуновение ветерка, даже тогда, когда она продолжается много лет. Однако мы предназначены для другой жизни, которая означает невообразимое счастье. О нём говорит св. Августин в своей Исповеди, которая является «исповедью жизни», доверительным разговором в честь необъятной любви Бога. «Когда я прильну к Тебе всем существом моим - исчезнут моя боль и печаль - и подлинной будет жизнь моя, вся полная Тобою» (X, 28,29; ККЦ 45). Для этого счастья мы сотворены и этого счастья ищет «неспокойное сердце», о котором говорит этот же Августин (ККЦ 30).
В старом катехизисе первый вопрос звучал так: «Для чего Бог нас сотворил?», а ответ был: «Бог сотворил нас, чтобы мы узнали Его, служили Ему, любили Его и так достигли рая» (ККЦ 1721). Это простое предложение как страховка на опасной тропе в горах. Что-то, за что можно держаться, когда всё вокруг не внушает уверенности. Я сам был свидетелем того, что люди, которые на протяжении многих лет, десятков лет не практиковали веру, во время глубокого кризиса в своей жизни вдруг вспоминали эту формулировку катехизиса из детства. Тогда, может быть не сильно над ней задумываясь, они выучили её наизусть, и теперь она внезапно всплыла в их памяти, как помогающее, спасительное слово. Первая истина катехизиса одновременно очень просто объясняет смысл всего катехизиса: он является путём, помощью в дороге к «счастливой жизни», указателем, картой, на которой изображены точные цели путешествия. Для первых христиан жизнь в вере была просто «путём» (Деян 9,2; 19,9.23; 24,14.22), не одним среди многих, а единственным путём, который указывает сам Бог. Он уверенно ведёт по этой жизни и, несомненно, позволит дойти до цели. Об этом пути, его радостях и красоте, но также и об опасностях, пойдёт речь в этой книге. Картой для него является Катехизис Католической Церкви.
Епископ Кристоф Шенборн - Сокровища нашей веры - «Исповедание веры» в Катехизисе Католической Церкви
Катехитический Отдел Епархии Святого Иосифа, Иркутск, 2009
ISBN 978-5-91344-167-6
Епископ Кристоф Шенборн - Сокровища нашей веры - «Исповедание веры» в Катехизисе Католической Церкви - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
- 1 ПОЗНАТЬ БОГА - НАША ЖИЗНЬ
- 2 ЧТО ТАКОЕ КАТЕХИЗИС?
- 3 ИСКАТЬ И НАЙТИ БОГА
- 4 БОГ ОТКРЫВАЕТ СЕБЯ
- 5 СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
- 6 ТОЛКОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
- 7 ВЕРА - ОТВЕТ ЧЕЛОВЕКА
- 8 ...ВЗИРАЙ НА ВЕРУ ЦЕРКВИ СВОЕЙ
- 9 ВЕРУЮ В БОГА
- 10 БОГ ТРИЕДИН
- 11 БОГ-НАШ ОТЕЦ
- 12 БОГ ВСЕМОГУЩИЙ
- 13 БОГ ТВОРЕЦ
- 14 БОЖЬЕ ПРОВИДЕНИЕ
- 15 АНГЕЛЫ
- 16 НЕБО И ЗЕМЛЯ
- 17 ЧЕЛОВЕК
- 18 ТЕЛО И ДУША
- 19 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
- 20 ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ
- 21 ДИАВОЛ
- 22 ИИСУС ХРИСТОС
- 23 СЫН БОЖИЙ
- 24 ЗАЧАТ ОТ СВЯТОГО ДУХА
- 25 ИСТИННЫЙ БОГ И ИСТИННЫЙ ЧЕЛОВЕК
- 26 ЖИЗНЬ ИИСУСА
- 27 ИИСУС И ЕГО НАРОД ИЗРАИЛЬ
- 28 ХРИСТОС УМЕР ЗА НАС
- 29 ХРИСТОС ВОСКРЕС
- 30 ОН ПРИДЁТ ВО ВТОРОЙ РАЗ
- 31 ВЕРУЮ В ДУХА СВЯТОГО
- 32 ВЕРУЮ... В ЦЕРКОВЬ
- 33 КАКИМ БЫЛО НАЧАЛО ЦЕРКВИ?
- 34 НАРОД БОЖИЙ
- 35 ЦЕРКОВЬ - ТЕЛО ХРИСТА
- 36 ЦЕРКОВЬ ЕДИНАЯ
- 37 ЦЕРКОВЬ СВЯТАЯ
- 38 ЦЕРКОВЬ ВСЕЛЕНСКАЯ
- 39 ЦЕРКОВЬ АПОСТОЛЬСКАЯ
- 40 ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЦЕРКВИ
- 41 МИРЯНЕ В ЦЕРКВИ
- 42 ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ БОГУ (МОНАШЕСКАЯ ЖИЗНЬ)
- 43 ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ СВЯТЫМИ - ОБЩЕНИЕ СВЯТЫХ
- 44 МАРИЯ - МАТЕРЬ ЦЕРКВИ
- 45 ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ
- 46 ВОСКРЕСЕНИЕ ПЛОТИ
- 47 СМЕРТЬ
- 48 НЕБО
- 49 ПОСЛЕДНЕЕ ОЧИЩЕНИЕ - ЧИСТИЛИЩЕ
- 50 АД
- 51 СТРАШНЫЙ СУД
- 52 АМИНЬ
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