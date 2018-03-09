На 329-м году от рождения Сонцэна (здесь автор снова считает от 629 г.), в год Земли-Коня (958), родился лоцава Ринчен Санпо. В возрасте 13 лет он был посвящен в монахи упадхьяей Еше Санпо, как указано в его «Житии» (mam-thar), составленном Титан Джняной. Поэтому год посвящения лоцавы — это 17-й год от года Железа-Курицы (901), года подавления Учения. Из этого ясно, что Учение вновь появилось в Ари, а позднее в Центральном Тибете (Уй и Цан).

Когда лоцаве Ринчену Санпо было 85 act, Атиша (Чово-чже) приехал в Тибет и встретился с ним. Когда Великий Переводчик был молодым человеком, он ездил в Кашмир и изучал там многие трактаты (гиастръс) мантраяны и труды, принадлежащие к классу Сутр. Известный ученый перевел многие тексты, сутры и мантры и написал обширные объяснения к Праджняпарамите и Тантрам, обучил обряду посвящения (абхигиека) и выполнению умилостивительных жертв (садха-на). Позднее распространение тантр в Тибете было более значительно, чем раннее, главным образом, благодаря Ринчену Санпо. Он посетил 75 пандитов и выслушал от них изложение многочисленных трактатов Учения.

Лаченпо Лхадэцэн возвел его в сан главного священнослужителя и ваджра-чарьи. Ему подарили имение Шэр в Пуране, и он построил храмы. Он воздвиг много храмов и святилищ в Тацэ, Роне и других местах, а также многочисленные ступы. У него было много знающих учеников, таких как Гуршин Цондуй Гьялцэн и другие, а также больше десяти переводчиков, которые могли исправлять переводы. Другие не могли соперничать с ним в его повседневных трудах, таких как создание изображений, переводы священных книг и прочее. Он заплатил за чтение на санскрите 100 тысяч раз и 100 тысяч раз на тибетском «Манджушри-намасан-гити» [Зб\ и заставил других читать ее 100 тысяч раз. Наконец, Атиша посвятил его в метод умилостивительных жертв (садхана). На трех дверях, ведущих к его келье для созерцания (sgrub-khang), он сделал следующую надпись: «Если мысли о собственности, себялюбии и прочем хоть на момент овладеют мною, пусть Защитники Веры разобьют мне голову».

Усердно практикуя сосредоточение, он достиг высшей реализации. Когда он ушел в нирвану на 98-м году жизни в Кацэ-винкир в год Дерева-Овцы (1055), обитатели небес исполняли музыку и падал цветочный дождь, который видели дети крестьян и все живые создания. После кремации не осталось никаких реликвий, и утверждали, что он ушел на небеса, не оставив своего тела Остались только три реликвии (гиарира), очень красные, цвета плода олмасе (Col-ma-se). Вскоре эти реликвии исчезли в небесах с очень сильным звуком, напоминающим гром.

Шоннупэл Гой-лоцава - Синяя летопись - История буддизма

Пер. с тибетского Ю. Н. Рериха; пер. с англ О. В. Альбедиля, Е. Ю. Харьковой

Москва : Издательство ACT, 2018. 800 с.

(Лучшие переводы и комментарии)

ISBN 978-5-17-101124-6

Шоннупэл Гой-лоцава - Синяя летопись - История буддизма

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Примечания

Книга 1 ПЕРИОД РАННЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЧЕНИЯ

Книга 2 ПОЗДНЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ УЧЕНИЯ. ИСТОРИЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПОЗДНЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЧЕНИЯ

Книга 3 РАННИЕ ПЕРЕВОДЫ ТАНТР МАНТРАЯНЫ

Книга 4 НОВЫЕ ТАНТРЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ УЧЕНИЯ ПУТЬ-ПЛОД

Книга 5 ДОСТОЧТИМЫЙ ВЛАДЫКА АТИША И ЕГО ДУХОВНАЯ ЛИНИЯ

Книга 6 ОГ-ЛОЦАВА, ПАЦАБ-ЛОЦАВА И ИХ ЛИНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАДХЬЯМИКИ, НЬЯИ И ПЯТИ ТРАКТАТОВ МАЙТРЕИ-АСАНГИ

Книга 7 ПРОПОВЕДЬ ТАНТР

Книга 8 ДУХОВНАЯ ЛИНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ВЛАДЫКИ ПЕРЕВОДЧИКА МАРПЫ. ИЗВЕСТНАЯ КАК ДАГПО-КАГЬЮ

Книга 9 КОТАГПА И НИГУ

Книга 10 КАЛАЧАКРА

Книга 11 МАХАМУДРА

Книга 12 РАННЯЯ. ПОЗДНЯЯ И СРЕДНЯЯ ЛИНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ УЧЕНИЯ ДУГЭЛ ШИЧЕ

Книга 13 СИСТЕМА ЧОД И КАРАГПА

И КАРАГПА Книга 14 ЦИКАЫ МАХАКАРУНИКИ И «ВАЛЖРАВАЛИ»

Книга 15 ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ШКОЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ЦОГДЭ. «СИНЯЯ ЛЕТОПИСЬ»: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. ИСТОРИЯ ПУБЛИКАЦИИ «ЛЕТОПИСИ»

СПИСОК ТЕРМИНОВ

СОКРАЩЕНИЯ

Таблица А. И. Вострикова для перевода дат тибетского летосчисления на европейское

Шоннупэл Гой-лоцава - Синяя летопись. История буддизма - Линия настоятелей монастыря Наланда

Мавэ-Сэнгэ Ронтон Ченпо был бодхисаттвой, молитва которого обладала особой силой. Он родился в Гялмороне (Восточный Кам), в семье последователей бонпо, в год Огня-Овцы (1367). В юности он отправился в Уй и Цан. Науки изучал в Санпу. В 20 лет глубоко изучил «Праманавинишчаю», и никто не мог сравниться с ним в искусстве философского диспута Он принял обеты Пратимокши в Тосаре в присутствии Мартон Ченпо. Учение слушал у разных учителей и в совершенстве изучил все Питаки. В перерывах между учебой проповедовал Питаки по просьбе мудрых людей во многих районах .Северного и Южного Лато, [86] в Верхнем и Нижнем Цане, в Уе и Иоре.

Мавэ-Сэнгэ Ронтон постоянно проповедовал «Абхисамаяламкару» и комментарий на нее, в основном опираясь на метод (mdzad-srol) махаупадхьяи Сангье-пэла. Высоко ценил учение Поздней линии Шиче, которое включало сокровенные наставления вышеупомянутого Учителя. Он был наделен особой силой молитвы, и источники ничего не говорят о его столкновениях с божествами местностей или о том, что Учитель и его ученики страдали от эпидемий. Таким образом, можно заключить, что он никогда не страдал от каких-либо несчастий. У него не было даже малейшей привязанности к богатству и собственности. Он часто говорил: «Не подобает кальянамитре подсчитывать, какова стоимость одной-двух мер зерна, полученных от учеников. Кальянамитра должен знать всему истинную цену».

Он вновь и вновь повторял ученикам, которые рке очистили свое сознание: «Не довольно ли тех оков, что связывают нас с безначальных времен? (Он подразумевал, что они не должны связывать свой ум теориями.) Вы можете следовать любым теориям, которые приемлет ваш ум». Внешне он, казалось, был сосредоточен исключительно на проповеди Учения. В то же время ум его был погружен в занятия йогой, и он был способен распознать разные проявления пяти пран (rlung-lnga). Когда у него отвалился ноготь большого пальца ноги, то превратился в перламутровую раковину. В год Дерева-Зайца (1435) он основал в Пэн-юле монастырь Наланда со своей философской школой и сказал: «Ар Жанчуб Еше умер, проповедуя Праджняпарамиту. Так и я умру на проповедническом троне (chos-khri), и ученики снимут оттуда мое тело».

Однажды знаток Питаки Гэва Гьялцэн сказал Ронтону, что видел сон, предвещающий ему большое несчастье в том году, и посоветовал читать мантры и делать ритуалы, чтобы отвести беду. Он ответил: «Пророчество ачарьи Гэгьяла относится не ко мне. Пусть происходят какие угодно несчастья. Я доживу до 83-х лет». Его слова сбылись, и он скончался в 83 года, в год Земли-Змеи (1449). Согласно его распоряжению тело не сняли с проповеднического трона. Между его последней проповедью и моментом смерти, вероятно, прошло не более двух дней (что говорит о том, что он умер на троне, проповедуя). [9а] В беседе он нередко говорил: «Больше мне не рождаться грубым жителем Кама! Я стану дэвапутрой, который пьет нектар на небе Тушита». Поэтому теперь он без сомнения пребывает на небе Тушита.

До того, как Ронтон ушел в нирвану, он назначил на трон настоятеля Дхармасвамина Таши Намгьяла. Он также много трудился на благо Учения, проповедовал, основывал священные изображения и т. д. Он родился в год Земли-Тигра (1398) и скончался в 61 год. Дхармасвамин Гэва Гьялцэн родился в год Воды-Собаки (1382). Он взошел на трон настоятеля, когда ему было 77 лет, в год Земли-Тигра (1458), и прожил еще пять лет, до года Воды-Лошади (1462). Дагпо Гьякарва родился в год Земли-Овцы (1439) и стал настоятелем в год Воды-Лошади (1462) в 24 года. Он исполнял обязанности настоятеля пять лет, до года Огня-Собаки (1466), и доверил трон Лантан Ринпоче, который назначил на должность настоятеля Дхармасвамина Гунру, сам же стал отшельником.