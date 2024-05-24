Бог - Творец всего. Это не означает, что Он однажды создал всё и больше не вспоминает о Своём творении. Он хранит и кормит даже маленьких птенчиков. Тем более Он заботится о людях и постоянно приготовляет для них всё нужное им для жизни.

Верующие каждый день нуждаются не только в пище, но и в слове Божьем. Потому что оно — питание для их души. Подарив тебе эту книгу с наставлениями, Бог позаботился и о твоей душе. Читай сначала текст из Библии, а потом рассуждения из этой книги. Они помогут тебе получить для себя назидание, которое обязательно принесёт тебе большую пользу, если ты постараешься его исполнить.

Ада Шоутен-Феррипс – Бог – Творец всего – Наставления детям на каждый день

Apeldorn, Nederlande: „de Вапіеґ”, 2009. – Friedenstimme, Nederland, 2009. – 214 с.

1 января

Текст для чтения: Бытие 1 глава, 1-2 стихи.

«Благословенного вам нового года!» Это пожелание в последние дни ты, наверное, слышал уже не раз. Возможно, ты даже сам кому-то говорил эти слова. Но знаешь ли ты, что значит благословенный год?

Это — жизнь с Господом Богом. Например, когда ты каждый день начинаешь с молитвы к Богу. Ты благодаришь Его за покой и отдых в ночи и просишь Его о помощи на предстоящий новый день.

Уже в первой строчке Библии — самой важной Книги — есть слово «Бог». Потому что до того, как ты родился, и до того, как родились твои папа и мама, и до того, как появились первые люди, животные и растения,— Бог уже был! Он всегда был и всегда будет. Он занимает самое первое место во всём мире.

Поэтому, если ты этот новый год будешь жить с Богом, он станет для тебя по-настоящему благословенным.

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4 марта

Текст для чтения: Исход 9 глава, 18-21 стихи.

Через Моисея и Аарона Господь предупредил фараона, что скоро придёт новое наказание. На страну обрушится град небывалой величины. Любящий миловать Господь дал возможность спастись тем, кто Его послушается.

Некоторые египтяне поверили словам Божьим. Они поспешно собрали свои стада с пастбищ и велели пастухам укрыться в помещениях. Но были и такие египтяне, которые не поверили Господу и пренебрегли Его предупреждением. К сожалению, все люди, которые остались в поле, а также их стада погибли под градом.

Сегодня люди тоже делятся на две группы. Одни глубоко верят Слову Божьему и стараются исполнять всё, что написано в Библии. Другие не верят и пренебрежительно относятся к Святому Писанию.

Как ты относишься к Слову Божьему? Не пренебрегаешь ли ты Его предупреждениями?

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13 июня

Текст для чтения: 3 Книга Царств 18 глава, 38-39 стихи.

По молитве Илии Господь послал с неба огонь. И тут народ увидел потрясающую картину: огонь сжёг не только жертву и дрова, но даже камни жертвенника, вода во рву тоже исчезла. От страха израильтяне упали на колени и воскликнули: «Господь есть Бог!»

Бог показал Себя израильтянам, и им ничего не оставалось делать, как только поклониться Ему.

У Господа много долготерпения. Он не желает смерти грешников и хочет достучаться до сердца каждого из них. Он и наказывает человека, и нежно зовёт: «Оставь свой злой путь, зачем тебе умирать?»

А ты уже откликнулся на этот зов?