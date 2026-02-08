Шпаковский Вячеслав - Трудолюбивое Средневековье

«Трудолюбивое Средневековье» — это ода человеческой изобретательности. Вячеслав Шпаковский показывает, что за внешней суровостью и религиозностью того времени скрывался кипучий мир труда. Книга написана очень наглядно: автор уделяет огромное внимание деталям — как выглядели инструменты, какую одежду носили рабочие, как плавили металл или пекли хлеб.

Работа наполнена иллюстрациями из средневековых манускриптов и современными реконструкциями, что делает её отличным путеводителем по миру вещей. Это книга о том, что прогресс не случился внезапно в эпоху Просвещения — он ковался на наковальнях и строился на полях трудолюбивого Средневековья. Издание идеально подходит для тех, кто хочет понять, как была устроена «матчасть» прошлого.

Москва: Издательство АСТ, 2024. — 224 с. — (История и наука Рунета).

ISBN 978-5-17-161450-8

Шпаковский Вячеслав Олегович - Трудолюбивое Средневековье – Содержание

ТРУДОЛЮБИВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ.

ПРЕДИСЛОВИЕ

О МАСТЕРАХ ПО МЕТАЛЛУ…

Кольчужных дел мастер

Мастер-полировщик доспехов

Мастер-волочильщик

Кузнец

Кузнец-оружейник

Мастер-доспешник 1528 года

Мастер-кольчужник 1540 года

Кузнец-шпорник

Кузнец-гвоздильщик

Кузнец-ножовщик

МАСТЕР ПО РАБОТЕ С МЕДЬЮ И БРОНЗОЙ

Литейщик олова

Мастер по изготовлению напильников

Слесарь-замочник

Мастер-жестянщик

Мастер-златокузнец

Мастера и… годы

Мастер по изготовлению эфесов

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТКАНЕЙ И КОЖИ…

Мастер-скорняк 1425 года

Мастер-скорняк 1440 года

Мастер-кожемяка

Мастер-пергаменщик

Мастера «ремешковых дел»

Ткач 1425 года

Изготовитель прялок

Красильщик пряжи

Красильщик 1425 года

Красильщик 1618 года

Ткач 1524 года

Ткач 1588 года

Ткач по полотну 1617 года

Ворсовщик 1627 года

Торговцы тканями

ПОРТНЫЕ И САПОЖНИКИ

Портной

Портной 1489 года

Портной 1514 года

Шляпник

Сапожник 1425 года

Сапожник 1595 года

НУЖНЫЕ РАБОТНИКИ — СТОЛЯРЫ И ПЛОТНИКИ

Дровосек

Плотники-строители

Столяр 1425 года

Столяр 1444 года

Токарь по дереву

РАБОТНИКИ ПО КАМНЮ

Каменотес 1425 года

Каменщик 1425 года

Помощник каменщика

Штукатур 1425 года

Каменотес 1550 года

Кровельщик, бруковщик и маляр 1586 года

подрабатывающий забоем свиней

БОЧАРЫ И ГОНЧАРЫ

Бондарь 1425 года

Все бондари разных лет,

а технология у них одна!

Гончар 1605 года

ВИНОТОРГОВЦЫ И ПИВОВАРЫ

Виноторговец 1425 года

Вино: как сохранить, и как продать…

Пивовар 1425 года

Братья-пивовары

РАБОТНИКИ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ: ТРУБАЧИ И ЗВОНАРИ, ПИСЬМОНОСЦЫ И ОРГАНИСТЫ…

Братья — поставщики

самых разных услуг

Городской метельщик 1434 года

Городские гонцы

Органист

Мастер-изготовитель и настройщик органов

ПАХАРИ, ВИНОГРАДАРИ И САДОВНИКИ

Пахарь 1425 года

Садово-огородник 1425 года

Виноградарь 1425 года

Садовник 1604 года

Садовник 1607 года

Крестьянин 1606 года

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ СО ВКУСОМ ХЛЕБА И ИМБИРНЫХ ПРЯНИКОВ

Торговцы зерном и мельники

Пекари и хлеботорговцы

Пряничных дел мастера

МЯСНИКИ-ЗАБОЙЩИКИ, ТОРГОВЦЫ МЯСОМ И ПОСТАВЩИКИ ПТИЦЫ И РЫБЫ

«Боец скота»

Торговцы мясом

Рыбаки и птицеловы

ТРУЖЕНИКИ САМЫХ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ

Возчики и тележные мастера

Люди самых разных профессий

ЖЕНЩИНЫ В БРАТСТВЕ: КУХАРКИ

Просто кухарки!

ПОСЛЕСЛОВИЕ