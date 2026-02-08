Шпаковский Вячеслав - Трудолюбивое Средневековье

«Трудолюбивое Средневековье» — это ода человеческой изобретательности. Вячеслав Шпаковский показывает, что за внешней суровостью и религиозностью того времени скрывался кипучий мир труда. Книга написана очень наглядно: автор уделяет огромное внимание деталям — как выглядели инструменты, какую одежду носили рабочие, как плавили металл или пекли хлеб.
Работа наполнена иллюстрациями из средневековых манускриптов и современными реконструкциями, что делает её отличным путеводителем по миру вещей. Это книга о том, что прогресс не случился внезапно в эпоху Просвещения — он ковался на наковальнях и строился на полях трудолюбивого Средневековья. Издание идеально подходит для тех, кто хочет понять, как была устроена «матчасть» прошлого.
Шпаковский Вячеслав Олегович - Трудолюбивое Средневековье
Москва: Издательство АСТ, 2024. — 224 с. — (История и наука Рунета).
ISBN 978-5-17-161450-8
Шпаковский Вячеслав Олегович - Трудолюбивое Средневековье – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
О МАСТЕРАХ ПО МЕТАЛЛУ…
Кольчужных дел мастер
Мастер-полировщик доспехов
Мастер-волочильщик
Кузнец
Кузнец-оружейник
Мастер-доспешник 1528 года
Мастер-кольчужник 1540 года
Кузнец-шпорник
Кузнец-гвоздильщик
Кузнец-ножовщик
МАСТЕР ПО РАБОТЕ С МЕДЬЮ И БРОНЗОЙ
Литейщик олова
Мастер по изготовлению напильников
Слесарь-замочник
Мастер-жестянщик
Мастер-златокузнец
Мастера и… годы
Мастер по изготовлению эфесов
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТКАНЕЙ И КОЖИ…
Мастер-скорняк 1425 года
Мастер-скорняк 1440 года
Мастер-кожемяка
Мастер-пергаменщик
Мастера «ремешковых дел»
Ткач 1425 года
Изготовитель прялок
Красильщик пряжи
Красильщик 1425 года
Красильщик 1618 года
Ткач 1524 года
Ткач 1588 года
Ткач по полотну 1617 года
Ворсовщик 1627 года
Торговцы тканями
ПОРТНЫЕ И САПОЖНИКИ
Портной
Портной 1489 года
Портной 1514 года
Шляпник
Сапожник 1425 года
Сапожник 1595 года
НУЖНЫЕ РАБОТНИКИ — СТОЛЯРЫ И ПЛОТНИКИ
Дровосек
Плотники-строители
Столяр 1425 года
Столяр 1444 года
Токарь по дереву
РАБОТНИКИ ПО КАМНЮ
Каменотес 1425 года
Каменщик 1425 года
Помощник каменщика
Штукатур 1425 года
Каменотес 1550 года
Кровельщик, бруковщик и маляр 1586 года
подрабатывающий забоем свиней
БОЧАРЫ И ГОНЧАРЫ
Бондарь 1425 года
Все бондари разных лет,
а технология у них одна!
Гончар 1605 года
ВИНОТОРГОВЦЫ И ПИВОВАРЫ
Виноторговец 1425 года
Вино: как сохранить, и как продать…
Пивовар 1425 года
Братья-пивовары
РАБОТНИКИ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ: ТРУБАЧИ И ЗВОНАРИ, ПИСЬМОНОСЦЫ И ОРГАНИСТЫ…
Братья — поставщики
самых разных услуг
Городской метельщик 1434 года
Городские гонцы
Органист
Мастер-изготовитель и настройщик органов
ПАХАРИ, ВИНОГРАДАРИ И САДОВНИКИ
Пахарь 1425 года
Садово-огородник 1425 года
Виноградарь 1425 года
Садовник 1604 года
Садовник 1607 года
Крестьянин 1606 года
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ СО ВКУСОМ ХЛЕБА И ИМБИРНЫХ ПРЯНИКОВ
Торговцы зерном и мельники
Пекари и хлеботорговцы
Пряничных дел мастера
МЯСНИКИ-ЗАБОЙЩИКИ, ТОРГОВЦЫ МЯСОМ И ПОСТАВЩИКИ ПТИЦЫ И РЫБЫ
«Боец скота»
Торговцы мясом
Рыбаки и птицеловы
ТРУЖЕНИКИ САМЫХ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ
Возчики и тележные мастера
Люди самых разных профессий
ЖЕНЩИНЫ В БРАТСТВЕ: КУХАРКИ
Просто кухарки!
ПОСЛЕСЛОВИЕ
