Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Шпаковский Вячеслав - Трудолюбивое Средневековье

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History
Series История и наука Рунета (25 books)

«Трудолюбивое Средневековье» — это ода человеческой изобретательности. Вячеслав Шпаковский показывает, что за внешней суровостью и религиозностью того времени скрывался кипучий мир труда. Книга написана очень наглядно: автор уделяет огромное внимание деталям — как выглядели инструменты, какую одежду носили рабочие, как плавили металл или пекли хлеб.

Работа наполнена иллюстрациями из средневековых манускриптов и современными реконструкциями, что делает её отличным путеводителем по миру вещей. Это книга о том, что прогресс не случился внезапно в эпоху Просвещения — он ковался на наковальнях и строился на полях трудолюбивого Средневековья. Издание идеально подходит для тех, кто хочет понять, как была устроена «матчасть» прошлого.

Шпаковский Вячеслав Олегович - Трудолюбивое Средневековье

Москва: Издательство АСТ, 2024. — 224 с. — (История и наука Рунета).
ISBN 978-5-17-161450-8

Шпаковский Вячеслав Олегович - Трудолюбивое Средневековье – Содержание

ТРУДОЛЮБИВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ.

ПРЕДИСЛОВИЕ

О МАСТЕРАХ ПО МЕТАЛЛУ…

  • Кольчужных дел мастер

  • Мастер-полировщик доспехов

  • Мастер-волочильщик

  • Кузнец

  • Кузнец-оружейник

  • Мастер-доспешник 1528 года

  • Мастер-кольчужник 1540 года

  • Кузнец-шпорник

  • Кузнец-гвоздильщик

  • Кузнец-ножовщик

МАСТЕР ПО РАБОТЕ С МЕДЬЮ И БРОНЗОЙ

  • Литейщик олова

  • Мастер по изготовлению напильников

  • Слесарь-замочник

  • Мастер-жестянщик

  • Мастер-златокузнец

  • Мастера и… годы

  • Мастер по изготовлению эфесов

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТКАНЕЙ И КОЖИ…

  • Мастер-скорняк 1425 года

  • Мастер-скорняк 1440 года

  • Мастер-кожемяка

  • Мастер-пергаменщик

  • Мастера «ремешковых дел»

  • Ткач 1425 года

  • Изготовитель прялок

  • Красильщик пряжи

  • Красильщик 1425 года

  • Красильщик 1618 года

  • Ткач 1524 года

  • Ткач 1588 года

  • Ткач по полотну 1617 года

  • Ворсовщик 1627 года

  • Торговцы тканями

ПОРТНЫЕ И САПОЖНИКИ

  • Портной

  • Портной 1489 года

  • Портной 1514 года

  • Шляпник

  • Сапожник 1425 года

  • Сапожник 1595 года

НУЖНЫЕ РАБОТНИКИ — СТОЛЯРЫ И ПЛОТНИКИ

  • Дровосек

  • Плотники-строители

  • Столяр 1425 года

  • Столяр 1444 года

  • Токарь по дереву

РАБОТНИКИ ПО КАМНЮ

  • Каменотес 1425 года

  • Каменщик 1425 года

  • Помощник каменщика

  • Штукатур 1425 года

  • Каменотес 1550 года

  • Кровельщик, бруковщик и маляр 1586 года

  • подрабатывающий забоем свиней

БОЧАРЫ И ГОНЧАРЫ

  • Бондарь 1425 года

  • Все бондари разных лет,

  • а технология у них одна!

  • Гончар 1605 года

ВИНОТОРГОВЦЫ И ПИВОВАРЫ

  • Виноторговец 1425 года

  • Вино: как сохранить, и как продать…

  • Пивовар 1425 года

  • Братья-пивовары

РАБОТНИКИ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ: ТРУБАЧИ И ЗВОНАРИ, ПИСЬМОНОСЦЫ И ОРГАНИСТЫ…

  • Братья — поставщики

  • самых разных услуг

  • Городской метельщик 1434 года

  • Городские гонцы

  • Органист

  • Мастер-изготовитель и настройщик органов

ПАХАРИ, ВИНОГРАДАРИ И САДОВНИКИ

  • Пахарь 1425 года

  • Садово-огородник 1425 года

  • Виноградарь 1425 года

  • Садовник 1604 года

  • Садовник 1607 года

  • Крестьянин 1606 года

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ СО ВКУСОМ ХЛЕБА И ИМБИРНЫХ ПРЯНИКОВ

  • Торговцы зерном и мельники

  • Пекари и хлеботорговцы

  • Пряничных дел мастера

МЯСНИКИ-ЗАБОЙЩИКИ, ТОРГОВЦЫ МЯСОМ И ПОСТАВЩИКИ ПТИЦЫ И РЫБЫ

  • «Боец скота»

  • Торговцы мясом

  • Рыбаки и птицеловы

ТРУЖЕНИКИ САМЫХ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ

  • Возчики и тележные мастера

  • Люди самых разных профессий

ЖЕНЩИНЫ В БРАТСТВЕ: КУХАРКИ

  • Просто кухарки!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Views 103
Rating 5.0 / 5
Added 08.02.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

