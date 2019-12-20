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Шпайр - Творение

Адриенн фон Шпайр - Творение
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology
Современное богословие
Видения и связанные с ними медитации Адриенн о творении мира в некотором отношении являются дополнением к ее переживанию Апокалипсиса.
Подобно тому, как это переживание представляет собой не просто спокойное рассмотрение образов книги, но прямую вовлеченность в события конца времен, так и видения творения возникали не постепенно, а как бы рывками в «катастрофическом настроении», как выразилась сама А. Поэтому в книге иногда не хватает если не внутренней; то внешней связности. Точки зрения смещаются и пересекаются по мере изменения перспективы. Столкнувшись со сложными, запутанными проблемами современной церкви (когда в своих «путешествиях» ей пришлось помогать некоему далекому исповедующемуся), А. оказалась отброшена к непроницаемым, невообразимым проблемам происхождения всех вещей. «Как в случае внезапной смерти все отношения с умершим кажутся непроницаемыми, даже лишенными смысла, и все надо реконструировать заново, от самого корня». Вновь и вновь А. поражается парадоксу, который настойчиво ее преследует: она должна созерцать то, что предшествовало появлению первых человеческих глаз.

Адриенн фон Шпайр - Творение

Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»)
Издательство ББИ, 2020. - 95 с.
ISBN 978-5-89647-372-5

Адриенн фон Шпайр - Творение – Содержание

  • Предварительные замечания
  • Творение, устремленное к Сыну. И сказал Бог ... и стало так (Быт 1:1-2)
  • Тоска земли по небу. Крест
  • Творение в направлении человека (Быт 1:3)
  • Безразличие и решительность
  • День и ночь
  • Существование между днем и ночью
  • Отделение воды вверху от воды внизу (Быт 1:6-8)
  • Разделение между морем и сушей (Быт 1:9-10)
  • Творение и Крест
  • Адам-Христос
  • И увидел Бог, что это хорошо
  • Растения (Быт 1:11-13)
  • Плодоношение и Крест
  • Животные воздуха и воды (Быт 1:20-22)
  • Животные земли
  • Творение человека (Быт 1:26-27)
  • Благословение (Быт 1:28а)
  • Триединая молитва
  • Плодовитость и господство (Быт 1:286-30)
  • Седьмой день (Быт 1:31)
  • Адам и Бог
  • Грехопадение
  • Между благословением и грехом
  • Перспектива

Адриенн фон Шпайр - Творение – Тоска земли по небу - Крест

В одном из своих первых видений творения А. созерцает разделения: неба и земли, воды и суши. Внезапно земля выгибается горами и долинами, деревьями и кустарниками, растущими ввысь. Формы и краски появляются одновременно. Повсюду подчеркивается вертикаль: в горных вершинах, в растениях. Вся земля словно бы устремляется к небу. Все словно исполнено ожиданий, робости, жажды, как бы взывая к чему-то неведомому вверху. Это прямая противоположность пантеизму.
Бог, всеведущий и все предвидящий, ощущает эту тоску творения, ему ведомы сотворенные им точки соприкосновения неба и земли. На мгновение Он ставит своего Сына вертикально между небом и землей, так что возникает форма креста. Человека пока нет. Видение мимолетно: в устремленности мира лежит некое движение, а затем внезапно все останавливается, Бог словно на пробу помещает своего Сына в целокупность творения; вечность триединой жизни становится центром мира. А затем снова виден лишь становящийся мир.
А. объясняет, что в это мгновение ощущается все, чему предстоит быть: грех, Страсти Господни, искупление мира. Однако, говорит она, мы, конечно, знаем об этом и из собственного опыта. Как если кто-то, хорошо зная некую оперу, услышит тихую игру оркестра: его слух сам собой восполнит вокальную партию. Если бы он не знал эту оперу, то, возможно, ничто в игре оркестра не было бы связано для него с пением. Но может быть, голос подхватывает нечто, звучащее в оркестре.
Views 452
Rating 5.0 / 5
Added 20.12.2019
Author brat Kliment
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