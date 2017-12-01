Составление руководства к духовной жизни представляется в некотором роде подобным написанию трактата по искусству вообще, музыке, живописи и так далее. Если хочешь остаться искренним, не должно выходить за пределы избранной системы представлений, претендовать на то, что предложенные тобой правила исчерпывающе полны, непогрешимы, применимы всегда и везде. Но остается фактом, что эти «правила», именно потому, что они суть правила, обычно являются плодом длительного опыта сначала узкого круга людей, одаренных пониманием красоты, который затем все более и более расширяется. Именно так личный опыт становится преданием, традицией. Аналогией, в частности, могут служить священные изображения. Русские иконы заключают в себе потрясающее богатство красок, способных вызвать самые разные по своему настрою переживания, хотя линии и формы почти всегда остаются неизменными, исторически сложившимися в иконописной традиции. Для западного мастера развитие и прогресс состоят в потворстве импульсам к изменению форм, «реструктуризации». Иконописец, напротив, с радостью пользуется установившимися канонами, исключающими какую бы то ни было внутреннюю творческую эволюцию.

Фома Шпидлик - Духовная традиция восточного христианства - Систематическое изложение

Переводчик Дмитрий Сизоненко

ISBN 5-900086-06-2: Centro Aletti - Paoline, 1999 Оригинал: Thomas Spidlik. La spiritualite de l'Orient chretien. Manuel systematique Ed. Orientalia Christiana, Roma 1978

В этой фундаментальной работе Фома Шпидлик, профессор Папского Восточного института, исследует духовную традицию, которая сложилась на христианском Востоке: ей свойственны неповторимые черты, отличающие ее от латинского Запада, и сама по себе она неоднородна, но богата и многообразна. Несмотря на глубину и сложность затрагиваемых вопросов, книга написана доступным языком и может быть полезна всем, кто интересуется духовностью восточного христианства.

Фома Шпидлик - Духовная традиция восточного христианства - Систематическое изложение - Содержание

Введение ГЛАВА I. ИСТОЧНИКИ 1. Общие источники

2. Творения духовных авторов отдельных Церквей

3. Обзор направлений духовной традиции восточного христианства ГЛАВА II. ЖИТИЕ В БОГЕ 1. В Духе Святом

2. Через Иисуса Христа

3. Отцу ГЛАВА III. НОВАЯ ЖИЗНЬ 1. Божий образ и подобие

2. Природное житие

3. Восхождение к совершенству в духовной жизни

4. Сознание благодати ГЛАВА IV. ХРИСТИАНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 1. Самопознание:

2. Дух и душа

3. Сердце

4. Тело ГЛАВА V. ДУХОВНАЯ КОСМОЛОГИЯ 1. Мир и Божий Промысел

2. Зло и Промысел

3. Космическое призвание человека ГЛАВА VI. ДУХОВНАЯ СОЦИОЛОГИЯ 1. Всеобщность христианской любви

2. Единство в теле Христа

3. Конкретные обязанности человека в обществе ГЛАВА VII. НЕГАТИВНЫЙ ПРАКСИС 1. Делание

2. Очищение от греха

3. Покаяние

4. Пентос ГЛАВА VIII. УХОД ОТ МИРА И ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ПЛОТИ ... 1. Христианин - человек не от мира сего

2. Пустынножительство

3. Киновия (общежительный монастырь) как уход от мира

4. Отречение от плоти ГЛАВА IX. ДУХОВНАЯ БРАНЬ 1. Битва с бесами

2. Помыслы

3. Хранение сердца

4. Восемь помыслов ГЛАВА X. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СТРАСТЕЙ 1. «Недуги души»

2. Apatheia, бесстрастие ГЛАВА XI. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДЕЛАНИЕ (ПРАКСИС) 1. Воля Божья

2. Путь добродетели

3. Милосердие ГЛАВА XII. МОЛИТВА 1. Суть молитвы

2. Ступени и разновидности молитвы

3. Непрестанная молитва: ГЛАВА XIII. СОЗЕРЦАНИЕ 1. Природа созерцания

2. Предмет созерцания

3. Орган созерцания

4. Совершенство в созерцании

5. Плоды созерцания Заключение Избранная библиография Указатель книг, рекомендуемых к чтению

Фома Шпидлик - Духовная традиция восточного христианства - Систематическое изложение - Духовное богословие

Соседство двух слов, в этом выражении поставленных рядом, наводит на размышления! Разве не три наиболее священных для христианина слова находим мы в нем: Бог, Слово, Дух?.. Подобно тому, как от долгого употребления ветшают одежды, выражения со временем неминуемо становятся безликими. Поэтому, когда встречаешь их облаченными в прежнее сияние, тебя неизменно охватывает удивление.

Подобным же образом обстоит дело со словом «богословие». В древности на христианском Востоке оно понималось как личное отношение к Богу-Отцу через Христа-Слово в Духе Святом, которое реализуется в молитве. Вот почему на христианском Востоке не существовали систематические изложения «духовного богословия» в их современном виде, тогда как необычайного расцвета достигла традиция наставлений и бесед о молитве. Феофан Затворник, классик русской духовной учености, в значительной степени настаивал на этом, добавляя: «Желанным было бы, когда бы кто-то собрал молитвы, сложенные святыми Отцами, ибо они составили бы подлинное руководство ко спасению».

С другой стороны, совершенно справедливо, что начинающие в области духовной и молитвенной жизни всегда нуждаются в окормлении. Предложить им твердые наставления, образы и правила поведения означало бы навязать их как требования. Разве мы не находим в Жизни се. Антония, написанной Афанасием, первое аскетическое и мистическое руководство? Отечники(апофегмы) представляют собой еще более полное собрание наставлений, представленных в виде мудрых изречений, столь излюбленном на Востоке жанре словесности. Сборники, которые традиционно именуются сотницы (центурии), составлялись из духовных «сентенций» - кратких, легко доступных пониманию, ясных и в то же время не умаляющих недоступность тайны; они приглашают искать в каждом изречении его духовный смысл, не сводя его к чистому резонерству, пренебрегающему глубиной жизни.

Эти изречения заучивались наизусть, их повторяли и истолковывали. Так зарождалось духовное предание. Христианский Восток начинает приобретать свои особенные черты, совершенно неповторимые и отличные от латинского Запада. На самом Востоке сосуществовали различные традиции, сознававшие свою национальную, географическую и историческую самобытность. Во вселенской Церкви истинное «предание» представляет собой совокупность преданий.

Сегодня «духовность», ее течения и история, изучается систематически. Духовная традиция стала, как сказали бы древние подвижники, предметом «простой учености», что, к сожалению, усложняет ее духовную простоту. С одной стороны, христианский Восток более не выглядит неосвоенной целиной, совершенно неизведанной. Это утешает еще и потому, что никто больше не испытывает потребности возвести стену, разделяющую потомков двух частей бывшей Римской Империи. Но с другой стороны, все менее и менее отваживаются говорить о «духовной традиции христианского Востока» вообще. Теперь признано всеми, что необходимо учитывать свойственное ей многообразие.

До сих пор не решались подступиться к идее составления «руководства» по этому предмету. Однако многие желали бы иметь подобное пособие, чтобы обращаться к нему в преподавательской деятельности как основе более глубокого изучения, как к настольной книге...

У истоков нижеследующих страниц стоят курсы лекций, прочитанных в Папском Восточном Институте в Риме Иринеем Озером, инициатором преподавания на Западе духовной традиции Востока. Уже Я. Кирхмейер прибегал к машинописным материалам этих лекционных курсов при написании статьи «Греческая Церковь »(Grecque Eglise) для Словаря духовности (Dictionnaire de spiritualite). Широко используя наследие наших предшественников, мы предприняли ту же работу, на сей раз на более обширном материале, включая наши разработки учебных курсов и публикации, посвященные этому предмету.