Кто из нас не боролся со страстями души? Это, кажется, обычное состояние человека — бесконечно метаться по морям желаний, защищая самоограничением маленькие суденышки свободной воли, опасаясь, что они перевернутся и потонут, и мы потеряем наши слабые огни сознания. Книги всех мастей из серии «Помоги себе сам» учат нас способам укрощения гнева, рекомендуют направлять наши фантазии на достижение востребованных, иногда недосягаемых объектов и идеалов, которые, как мы надеемся, удовлетворят нас. Даже если мы достаточно спокойны внутри, наша решимость на дорогах жизни делает нас уязвимыми по отношению к жестокости и равнодушию, чужим страстям, которые так же могут бросить нас в это море, как в результате эмоционального заражения, так и ввиду непосредственного воздействия.

Даже без токсичных воздействий многолюдной современной городской жизни мы оказываемся атакованы изнутри. Возникающие в наших мыслях образы и фантазии также выводят нас из нашего спокойствия или привычного состояния и толкают нас на сомнительные поступки или ведут к еще большим фантазиям. Мы ведем бессознательный диалог с самими собой, пытаясь контролировать эти страсти каким-то конструктивным образом.

Но наши страсти могут быть не только темными и разрушающими. Они проявляются также в радости, восторге, могут быть приятными и наполняют нас силами. Иногда они направлены на «объекты» (в психоаналитическом смысле), а порой являют собой просто эмоции. В понимании Фрейда, мы — искатели удовольствия, но наша психика этим не ограничивается. По мнению Адлера, мы также движимы стремлением к власти, но, прежде всего, как обнаружил Юнг, мы — существа, нуждающиеся в смысле. Без смысла и цели, без связи с высшим принципом, который направляет нас, мы тоже утонем, но на этот раз в море бессмысленности и хаоса.

Однако наши страсти чаще всего проявляют себя недостаточно ясно. Все мы точно хотим счастья, но не так-то просто понять, что такое это самое счастье. Одним из самых счастливых периодов моей жизни было время во второй половине 1950-х годов, когда мы с женой жили в Цюрихе, Швейцария. Мне выпал шанс учиться в Институте К. Г. Юнга, снова пройти анализ, и проходить подготовку вместе с другими соискателями со всего мира, в профессии, которую я выбрал. Моя работа в качестве аналитика была далеко не легкой; как и положено у психоаналитика, она была заполнена переживаниями всех видов. Однако, несмотря на депрессии, разочарования, я был счастлив как никогда. Почему? Я мог концентрироваться на душе, и моя жизнь была полна смысла. Я ощущал себя на Омфале, как выражаются греки, в месте, где находится «Пуп земли». Когда человек сосредоточен на собственной Самости, центральном ядре своего бытия, он сосредоточен не только, так сказать, на своем пупке. Он действительно находится в Центре Мира, в союзе со всеобщими глубинными аспектами наших душ. Быть погруженным одновременно в свой внутренний мир и во внешний мир Европейской традиции и культуры для меня было подобно пребыванию одновременно и в состоянии укорененности, погружения, и в состоянии поиска. Делить свои искания и стремления с людьми из Египта, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Америки и др. было все равно, что в конце концов ощутить нашу всеобщую единую великую Самость. Это был подарок Юнга для многих из нас, и особым преимуществом было то, что некоторые из нас могли страдать и радоваться в те последние годы, когда его дух и его непосредственные последователи смогли занять достойное место в мировом порядке вещей.

Марвин Шпигельман – Юнгианская психология и страсти души

М.: Клуб Касталия. 2017. — 394 с.

Марвин Шпигельман – Юнгианская психология и страсти души – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ТОМ ПЕРВЫЙ

Часть I: Один и Многие

Внук Рыцаря

Дон Жуан

Дон Жуан II

Внук Рыцаря II

История Волшебника

Синяя Борода

Синяя Борода и Музы: Клио

Музы II: Эвтерпа

Музы III: Мельпомена, Терпсихора и Эрато

Музы IV: Урания, Полигимния, Талия и Каллиопа

Синяя Борода II

Иисус I

Иисус II: Крестный Путь

Иисус III

Афродита I

Афродита II

Афродита III

Афродита IV

Афродита V

Афродита VI

Эрос I

Эрос II

Часть II: Пары

Дочь Гвиневры

Сестры: Сердце и Живот

Отец и Сын

Отец и Дочь

Отец и Дочь II

Отец и Дочь III

Сестры II

Муж и Жена: Гера

Мать и Сын: Дева Мария и Розарий

Мать и Сын: Радостные тайны

Мать и Сын: Скорбные тайны

Мать и Сын: Славные тайны

Мать и Дочь II

ТОМ ВТОРОЙ

Часть III: Группа

Внук Рыцаря и Дочь Гвиневры

Рыцарь III и Гвиневра II: II

Йогиня Майя

Путь Диониса

Дионис II

Дионис III

Внук Рыцаря

Аполлон I

Аполлон и Гера

Аполлон II

Аполлон III

Аполлон IV

Часть IV: Союз

Гвиневра II

Уран, Рея и Кронос

Кронос, Рея и Зевс

Кронос и Зевс

Ведьма и Судья; Дьявол и Душа

Ведьма и Судья; Дьявол и Душа: II

Рыцарь III - Гвиневра II

Области Центров

Путь Кундалини

Часть V: Восточно-Западное Древо Жизни и Гимнов

Седьмой Центр

Шестой Центр

Пятый Центр

Четвертый Центр

Срединная точка

Третий Центр

Второй Центр

Первый Центр

ПОСЛЕСЛОВИЕ