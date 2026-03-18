Шпильман - Пианист

Книга Владислава Шпильмана «Пианист» — это потрясающее документальное свидетельство человеческой стойкости и трагизма Холокоста, написанное непосредственно после окончания Второй мировой войны. Автор ставит задачу зафиксировать хронику систематического уничтожения варшавского гетто и своего собственного чудесного спасения, которое кажется почти невероятным на фоне тотальной гибели его семьи и близких. Основная идея произведения заключается не только в описании ужасов войны, но и в исследовании таинственной силы искусства и человечности, которые способны пробиться сквозь тьму даже в самые безнадежные моменты существования.
Содержательная часть книги детально восстанавливает процесс превращения жизни успешного музыканта в борьбу за физическое выживание среди руин польской столицы. Шпильман описывает создание гетто, унижения, голод и депортации, которые шаг за шагом лишали его всего, что составляло его идентичность. Автор уделяет значительное внимание периоду своего одиночного пребывания в разрушенном городе, где он скрывался от патрулей, питаясь объедками и находясь на грани безумия. Особое место в повествовании занимает встреча с немецким офицером Вильгельмом Хозенфельдом, чей акт милосердия и признание таланта Шпильмана стали решающим фактором в его спасении, подчеркивая парадоксальность человеческой природы в условиях бесчеловечного режима.
Текст написан в удивительно сдержанном, почти отстраненном и лишенном пафоса стиле, что придает описываемым событиям еще большую силу и достоверность. Владислав Шпильман мастерски передает атмосферу обреченности и в то же время неугасимое желание жить, которое вело его через годы скитаний. Работа служит не только памятником жертвам нацизма, но и глубоким размышлением о хрупкости цивилизации и силе духа, способного сохранить достоинство в нечеловеческих условиях. Это чтение помогает осознать истинную цену мира и свободы, напоминая о том, что даже в эпицентре зла музыка и сострадание могут стать последним прибежищем для души.
Шпильман, Владислав – Пианист - Необыкновенная история выживания в Варшаве в 1939-1945 годах
Пер. с англ яз. Е. Поляковой. — М.: Издательство ACT, 2022. — 320 с. — (Холокост. Правдивая история).
ISBN: 978-5-17-138475-3
Шпильман, Владислав – Пианист – Содержание
Предисловие
1. Час детей и безумцев
2. Война
3. Первые немцы
4· Отец кланяется немцам
5. Вы евреи?
6. Танцы на улице Хлодной
7· Благородный поступок госпожи К
8. Разворошённый муравейник
9. «Умшлагплац»
10. Шанс на жизнь
11. «Стрелки, вперёд!»
12. Майорек .
13. Раздоры за стеной
14. Предательство Шаласа
15. В горящем здании .
16. Смерть города
17. Жизнь за спирт
18. Ноктюрн до-диез минор
Постскриптум
Отрывки из дневника капитана Вильма Хозенфельда
Эпилог. Мост между
Владиславом Шпильманом и Вильмом Хозенфельдом
