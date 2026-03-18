Шпильман - Пианист

Книга Владислава Шпильмана «Пианист» — это потрясающее документальное свидетельство человеческой стойкости и трагизма Холокоста, написанное непосредственно после окончания Второй мировой войны. Автор ставит задачу зафиксировать хронику систематического уничтожения варшавского гетто и своего собственного чудесного спасения, которое кажется почти невероятным на фоне тотальной гибели его семьи и близких. Основная идея произведения заключается не только в описании ужасов войны, но и в исследовании таинственной силы искусства и человечности, которые способны пробиться сквозь тьму даже в самые безнадежные моменты существования.

Содержательная часть книги детально восстанавливает процесс превращения жизни успешного музыканта в борьбу за физическое выживание среди руин польской столицы. Шпильман описывает создание гетто, унижения, голод и депортации, которые шаг за шагом лишали его всего, что составляло его идентичность. Автор уделяет значительное внимание периоду своего одиночного пребывания в разрушенном городе, где он скрывался от патрулей, питаясь объедками и находясь на грани безумия. Особое место в повествовании занимает встреча с немецким офицером Вильгельмом Хозенфельдом, чей акт милосердия и признание таланта Шпильмана стали решающим фактором в его спасении, подчеркивая парадоксальность человеческой природы в условиях бесчеловечного режима.

Текст написан в удивительно сдержанном, почти отстраненном и лишенном пафоса стиле, что придает описываемым событиям еще большую силу и достоверность. Владислав Шпильман мастерски передает атмосферу обреченности и в то же время неугасимое желание жить, которое вело его через годы скитаний. Работа служит не только памятником жертвам нацизма, но и глубоким размышлением о хрупкости цивилизации и силе духа, способного сохранить достоинство в нечеловеческих условиях. Это чтение помогает осознать истинную цену мира и свободы, напоминая о том, что даже в эпицентре зла музыка и сострадание могут стать последним прибежищем для души.

Шпильман, Владислав – Пианист - Необыкновенная история выживания в Варшаве в 1939-1945 годах

Пер. с англ яз. Е. Поляковой. — М.: Издательство ACT, 2022. — 320 с. — (Холокост. Правдивая история).

ISBN: 978-5-17-138475-3

Шпильман, Владислав – Пианист – Содержание

Предисловие

1. Час детей и безумцев

2. Война

3. Первые немцы

4· Отец кланяется немцам

5. Вы евреи?

6. Танцы на улице Хлодной

7· Благородный поступок госпожи К

8. Разворошённый муравейник

9. «Умшлагплац»

10. Шанс на жизнь

11. «Стрелки, вперёд!»

12. Майорек .

13. Раздоры за стеной

14. Предательство Шаласа

15. В горящем здании .

16. Смерть города

17. Жизнь за спирт

18. Ноктюрн до-диез минор

Постскриптум

Отрывки из дневника капитана Вильма Хозенфельда

Эпилог. Мост между

Владиславом Шпильманом и Вильмом Хозенфельдом